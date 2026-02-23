Nueva versión del brutal accidente en Bogotá: camioneta que se volcó estaría siendo conducida por un menor de edad

El caso fue ampliamente rechazado en las redes sociales, donde se pide una investigación para esclarecer lo ocurrido - crédito @PasaenBogota / X

Los capitalinos están atentos a lo ocurrido en el barrio Nueva Roma de la localidad de Kennedy, pues una multitud destrozó una camioneta luego de que sus ocupantes, presuntamente bajo los efectos del alcohol, intentaran huir tras arrollar a varias personas durante un siniestro vial múltiple el 21 de febrero de 2026.

El intento de fuga desató la furia de los vecinos, que grabaron el episodio y compartieron imágenes de alta tensión en redes sociales, mientras que la Policía Metropolitana de Bogotá tuvo que intervenir para controlar la situación y proteger a los implicados de posibles linchamientos, debido a que esta sería la intención de aquellos que presenciaron el siniestro vial.

Los habitantes del sector señalaron al portal Pasa en Bogotá que el choque se produjo cuando la camioneta, en la que viajaban cuatro miembros de una familia (padre, madre, hija e hijo), se volcó en plena vía, supuestamente, porque el volante estaba en manos de un menor de edad.

En los videos se aprecia cómo los ocupantes del carro se llevaron todo a su paso y terminaron lesionando a dos personas - crédito @PasaenBogota / X

Según versiones difundidas por el popular perfil a través de X, la madre, al percatarse del accidente, retiró al niño y ocupó el puesto de conductora. Momentos después, uno de los adultos al interior del auto habría sugerido darse a la fuga al ver la cantidad de personas que se acercaron al vehículo.

El hecho se tornó caótico cuando la comunidad, que inicialmente acudió a auxiliar a los ocupantes, ayudó a levantar el vehículo volcado y enfrentó a sus tripulantes al percatarse de que pretendían escapar.

Uno de los testigos de la situación se subió al capo del carro para impedir la huida, mientras otro fue arrastrado varios metros por el conductor y resultó lesionado. Los testigos describieron cómo la multitud reaccionó con violencia, destrozando la camioneta para evitar que los responsables abandonaran la escena y continuaran haciendo aún más daño a la ciudadanía.

Los testimonios distribuidos por Colombia Oscura y Pasa en Bogotá, además de ser compartidos en otras cuentas de redes sociales, aseguran que uno de los adultos portaba un cuchillo y que la menor llevaba un arma de fuego en su bolso. De acuerdo con estas versiones, la joven abandonó el lugar antes de la llegada de la Policía, por lo que, al parecer, se llevó las armas para evitar que los involucrados recibieran un castigo mayor.

La reacción violenta tras el intento de huida de una familia encendió las redes - crédito @TransitoBta / X

Hay controversia por la liberación de la conductora

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá se encargaron de dispersar a la multitud y trasladaron a los implicados. Sin embargo, horas más tarde, la reacción de los residentes del barrio fue de frustración e indignación, sobre todo luego de que se conociera que la mujer que quedó finalmente al volante habría sido liberada pocas horas después, pese a las acusaciones de intento de homicidio que fueron formuladas por las personas afectadas durante el altercado.

Las grabaciones captadas por los teléfonos móviles de los vecinos muestran los momentos de mayor tensión, mientras los reportes ciudadanos demuestran la desconfianza respecto al accionar de las autoridades, por lo que pretendían hacer “justicia por mano propia”.

Hasta el momento, la Policía no ha emitido un comunicado con detalles sobre el accidente, la identificación de los involucrados, ni ha confirmado la versión difundida por la comunidad sobre el porte de armas o los presuntos estados de embriaguez, por lo que se está a la espera de un reporte oficial.

La Policía intervino rápidamente en Kennedy para controlar a la multitud y evitar que la violencia escalara tras el accidente - crédito @PasaenBogota/X

Entre las evidencias presentadas por los testigos se encuentra la denuncia de que los responsables intentaron huir del lugar a pesar de la intervención vecinal y que, tras el episodio, solo la rápida movilización ciudadana impidió que la fuga se llevara a cabo.