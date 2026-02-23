Colombia

Nueva versión del brutal accidente en Bogotá: camioneta que se volcó estaría siendo conducida por un menor de edad

Los detalles fueron difundidos por residentes que reaccionaron ante la huida de aquellos que provocaron el choque y estuvieron a punto de protagonizar un caso de “justicia por mano propia”

Guardar
El caso fue ampliamente rechazado en las redes sociales, donde se pide una investigación para esclarecer lo ocurrido - crédito @PasaenBogota / X

Los capitalinos están atentos a lo ocurrido en el barrio Nueva Roma de la localidad de Kennedy, pues una multitud destrozó una camioneta luego de que sus ocupantes, presuntamente bajo los efectos del alcohol, intentaran huir tras arrollar a varias personas durante un siniestro vial múltiple el 21 de febrero de 2026.

El intento de fuga desató la furia de los vecinos, que grabaron el episodio y compartieron imágenes de alta tensión en redes sociales, mientras que la Policía Metropolitana de Bogotá tuvo que intervenir para controlar la situación y proteger a los implicados de posibles linchamientos, debido a que esta sería la intención de aquellos que presenciaron el siniestro vial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los habitantes del sector señalaron al portal Pasa en Bogotá que el choque se produjo cuando la camioneta, en la que viajaban cuatro miembros de una familia (padre, madre, hija e hijo), se volcó en plena vía, supuestamente, porque el volante estaba en manos de un menor de edad.

En los videos se aprecia cómo los ocupantes del carro se llevaron todo a su paso y terminaron lesionando a dos personas - crédito @PasaenBogota / X

Según versiones difundidas por el popular perfil a través de X, la madre, al percatarse del accidente, retiró al niño y ocupó el puesto de conductora. Momentos después, uno de los adultos al interior del auto habría sugerido darse a la fuga al ver la cantidad de personas que se acercaron al vehículo.

El hecho se tornó caótico cuando la comunidad, que inicialmente acudió a auxiliar a los ocupantes, ayudó a levantar el vehículo volcado y enfrentó a sus tripulantes al percatarse de que pretendían escapar.

Uno de los testigos de la situación se subió al capo del carro para impedir la huida, mientras otro fue arrastrado varios metros por el conductor y resultó lesionado. Los testigos describieron cómo la multitud reaccionó con violencia, destrozando la camioneta para evitar que los responsables abandonaran la escena y continuaran haciendo aún más daño a la ciudadanía.

Los testimonios distribuidos por Colombia Oscura y Pasa en Bogotá, además de ser compartidos en otras cuentas de redes sociales, aseguran que uno de los adultos portaba un cuchillo y que la menor llevaba un arma de fuego en su bolso. De acuerdo con estas versiones, la joven abandonó el lugar antes de la llegada de la Policía, por lo que, al parecer, se llevó las armas para evitar que los involucrados recibieran un castigo mayor.

La reacción violenta tras el
La reacción violenta tras el intento de huida de una familia encendió las redes - crédito @TransitoBta / X

Hay controversia por la liberación de la conductora

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá se encargaron de dispersar a la multitud y trasladaron a los implicados. Sin embargo, horas más tarde, la reacción de los residentes del barrio fue de frustración e indignación, sobre todo luego de que se conociera que la mujer que quedó finalmente al volante habría sido liberada pocas horas después, pese a las acusaciones de intento de homicidio que fueron formuladas por las personas afectadas durante el altercado.

Las grabaciones captadas por los teléfonos móviles de los vecinos muestran los momentos de mayor tensión, mientras los reportes ciudadanos demuestran la desconfianza respecto al accionar de las autoridades, por lo que pretendían hacer “justicia por mano propia”.

Hasta el momento, la Policía no ha emitido un comunicado con detalles sobre el accidente, la identificación de los involucrados, ni ha confirmado la versión difundida por la comunidad sobre el porte de armas o los presuntos estados de embriaguez, por lo que se está a la espera de un reporte oficial.

La Policía intervino rápidamente en Kennedy para controlar a la multitud y evitar que la violencia escalara tras el accidente - crédito @PasaenBogota/X

Entre las evidencias presentadas por los testigos se encuentra la denuncia de que los responsables intentaron huir del lugar a pesar de la intervención vecinal y que, tras el episodio, solo la rápida movilización ciudadana impidió que la fuga se llevara a cabo.

Temas Relacionados

AccidenteCamioneta se volcóKennedyBarrio Nueva RomaVideo viralColombia-Noticias

Más Noticias

Mujeres se ‘mechonearon’ por un cliente en Cartagena ante la mirada de los visitantes que piden mayor control

Habitantes y trabajadores de la zona temen a que estas escenas dañen la reputación del centro histórico, teniendo en cuenta que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos

Mujeres se ‘mechonearon’ por un

La Defensoría del Pueblo pide acción urgente ante crisis humanitaria en Aracataca por enfrentamientos armados entre Los Pachencas y el Clan del Golfo

Las confrontaciones generaron el desplazamiento de decenas de familias campesinas y restricciones severas a la movilidad en el corregimiento Cerro Azul, aumentando la vulnerabilidad de la población local

La Defensoría del Pueblo pide

En medio de crisis, el Gobierno Petro recibirá una millonaria transferencia del Banco de la República: de cuánto será

El gerente general del Emisor dijo que la cifra de utilidades se acerca al monto proyectado en la ley de financiamiento que no fue aprobada en el Congreso de la República ($16 billones)

En medio de crisis, el

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN

Alerta por frente frío que podría llegar al Caribe y su área insular: se prevé aumento de lluvias en 18 departamentos

Las autoridades informaron que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en las islas Cayos del Norte podría presentarse un incremento en el oleaje

Alerta por frente frío que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera dejó una de

Jhonny Rivera dejó una de sus pasiones por sueño premonitorio que tuvo con Jenny López

Jhonny Rivera sorprendió con su outfit de matrimonio: no tuvo que cumplir 80 para dar el sí

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

Dayro Moreno y su opinión sobre la posible presencia de Falcao García en la lista de Colombia para el Mundial FIFA 2026

Mayer Candelo reveló el verdadero motivo por el que nunca jugó en Santa Fe

Video| Juan Fernando Quintero sale lesionado en River Plate y preocupa a seguidores de la selección Colombia

Santa Fe se impuso ante Junior en El Campín y escaló posiciones en la Liga BetPlay