Más de 60 kilos de explosivos fueron descubiertos en la terminal de transporte de Cali: tres mujeres fueron capturadas

La Policía de Cali incautó 150 barras de pentolita, un explosivo de alto poder, en la terminal de transporte municipal - crédito Alcaldía de Cali/Captura video Policía

En un operativo realizado en la Terminal de Transporte de Cali (Valle del Cauca), la Policía Nacional frustró el ingreso de un cargamento de explosivos tipo pentolita, considerado material de guerra, transportado por tres mujeres provenientes de Ipiales.

El hallazgo representa un golpe relevante para las estructuras delincuenciales con injerencia en el Valle del Cauca y el norte del Cauca, regiones afectadas por la violencia armada.

Las autoridades interceptaron el material explosivo cuando las tres ciudadanas de nacionalidad extranjera llegaban a la capital del Valle a bordo de un vehículo de servicio público.

Durante la inspección, los uniformados encontraron 150 barras de pentolita, con un peso total de 67,5 kilos. El comandante de la Policía de Cali, Milton Melo, precisó: “Nuestros uniformados hallaron 150 barras de explosivos tipo pentolita con un peso aproximado de 67.5 kilos”.

El cargamento de explosivos tenía como destino organizaciones criminales activas en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca - crédito Policía Colombia

La pentolita es conocida por su alto poder destructivo. El propio comandante Melo explicó su peligrosidad: “La pentolita es un material altamente explosivo, usualmente empleado en acciones armadas y atentados”.

Según las investigaciones preliminares, el cargamento habría ingresado desde Ecuador y su destino final serían organizaciones delincuenciales con operaciones en el suroccidente colombiano.

Las autoridades indicaron que estos explosivos suelen emplearse en ataques dirigidos contra la fuerza pública, aunque muchas veces estos atentados afectan también a la población civil. El comandante Melo fue contundente: “Su destino final sería estructuras delincuenciales con injerencia en los departamentos del Valle y del norte del Cauca”.

Tras la captura de las dos mujeres adultas y la aprehensión de una adolescente, el caso quedó bajo la jurisdicción de las autoridades judiciales competentes. Ahora, la prioridad es determinar a qué grupo criminal iba dirigido el cargamento y cómo operaba la red encargada de movilizar este tipo de material desde la frontera con Ecuador hasta el suroccidente del país.

Las barras de pentolita provenían de Ipiales y habrían sido ingresadas al Valle del Cauca desde Ecuador, según la Policía - crédito Captura video Policía Nacional

La Policía Nacional aprovechó para reiterar su invitación a la ciudadanía a cooperar con las labores de seguridad. El subcomandante insistió en el compromiso de la institución: “Con este resultado, la Policía Nacional de Colombia reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana”.

Además, las autoridades recordaron que cualquier ciudadano puede denunciar hechos sospechosos a través de la línea 123 o el número 321-394-5156, garantizando absoluta reserva sobre la información suministrada. En contextos como el del Valle del Cauca, la colaboración ciudadana es clave para prevenir acciones violentas y proteger a la población.

Policía desactivó una moto cargada con explosivos en la vía Panamericana, en el Cauca

La intervención de la Policía Nacional en la vía Panamericana impidió una posible tragedia en uno de los corredores más transitados del suroccidente de Colombia. El sábado 14 de febrero, una motocicleta con aproximadamente 10 kilos de explosivos fue localizada y desactivada de forma controlada en las inmediaciones del puente Valencia, entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Las autoridades informaron que la alerta se recibió cerca de las tres de la tarde, lo que activó la respuesta inmediata del grupo Antiexplosivos y el respaldo de la Policía Metropolitana de Cali. El tramo entre Cali y Popayán fue cerrado para proteger a los viajeros y residentes mientras se evaluaba el peligro.

Autoridades desactivan motocicleta con 10 kilos de explosivos en vía Panamericana del suroccidente de Colombia - crédito Policía Nacional

El informe oficial detalla que la motocicleta, una Yamaha Crypton de placas MNJ-59A, había sido modificada para albergar material explosivo y fue hallada en estado de abandono. La verificación del artefacto se realizó con el apoyo de guías caninos y permitió ejecutar la desactivación poco después de las 6:00 p. m..

La Policía Nacional expresó satisfacción por el resultado de la intervención, subrayando que “la operación evitó daños tanto para los uniformados como para los viajeros y residentes del área”. La prioridad, enfatizaron, fue garantizar la seguridad de todas las personas presentes en la zona.

Tras el procedimiento, se restableció el tráfico y la normalidad en la vía, que es clave para la conexión entre el sur y el centro del país.