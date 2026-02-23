Colombia

Gustavo Petro siguió con sus exigencias sobre las elecciones, a pesar de los anuncios de la Registraduría: “Se llama auditoría tecnológica”

El mandatario nacional insistió en que existiría un “guardado” en el código fuente del software que adelantará los escrutinios de las próximas elecciones presidenciales, aunque no soportó sus críticas con pruebas

Guardar
El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se mostró muy crítico con las instrucciones del registrador Hernán Penagos sobre el llenado de formularios de preconteo en las elecciones de 2026 - crédito Presidencia - Colprensa

El presidente Gustavo Petro no detiene su arremetida contra la Registraduría Nacional del Estado Civil por, supuestamente, dar una instrucción a los jurados de votación que podría contribuir a un fraude electoral el próximo 8 de marzo.

A través de su cuenta de X, el mandatario nacional aseguró en la mañana del lunes 23 de febrero que el organismo liderado por Hernán Penagos se está negando a publicar el código fuente con el que funcionará el software de escrutinio en las siguientes elecciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la Registraduría anunció este 23 de febrero que, contrario a lo expuesto por el mandatario nacional, el código fuente será revelado el miércoles 25 de febrero ante organismos de control nacionales e internacionales con el fin de velar por la transparencia de los comicios.

En todo caso, el presidente Petro aseguró que dicho código no será mostrado en su totalidad, por lo que los partidos no podrán hacer análisis del algoritmo para determinar el correcto funcionamiento del sistema y evitar supuestas mesas fantasmas, como ya lo había denunciado en publicaciones anteriores el presidente.

Petro aseguró que los partidos
Petro aseguró que los partidos políticos tienen el derecho a revisar el código fuente del software escogido por la Registraduría para verificar la seguridad del sistema - crédito X

“No sé trata de mostrar el código fuente, eso son fotos de parte del código, como hicieron la vez pasada. Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos, para que lo examinen a fondo. Se llama auditoría tecnológica (sic)”, señaló el presidente.

El mandatario insistió en que los partidos deben conocer el algoritmo con el que el sistema computa los datos emitidos desde las mesas de votación al sistema de preconteo, que sería el más susceptible a supuestos fraudes.

“Y se trata no del software final como ustedes dijeron equivocadamente, que solo hace la suma de departamentos, sino del software que cuenta de la mesa al puesto y los puestos municipales”, concluyó el presidente.

En otro mensaje, el mandatario nacional pidió directamente a la Registraduría que se haga entrega del código fuente en su totalidad para que partidos y la propia ciudadanía pueda hacer monitoreo de la efectividad y seguridad del software.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que la Registraduría se ha negado a mostrar el código fuente del sistema que computa las votaciones - crédito X

Que se entregue a expertos en auditoría de softwares de los partidos políticos y a la ciudadanía el código fuente completo de la empresa privada que contrataron para escrutinio a de mesa y municipio y se acaba la duda. No trato de sembrar dudas, trato que se cumpla la sentencia judicial contra el fraude. El hecho que no se entregue, y no simplemente se muestre, el código fuente en el momento apropiado es lo que genera dudas”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Apenas un día atrás, Gustavo Petro lanzó graves acusaciones contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y otros organismos estatales, cuestionando la transparencia del proceso de votación a menos de dos semanas de las elecciones legislativas, previstas para el 8 de marzo.

El presidente denunció específicamente la supuesta vulnerabilidad del sistema de escrutinio y la persistencia de un software que, según él, no cumple con un fallo judicial emitido hace 10 años.

Hace 10 años por sentencia de sala plena del Consejo de Estado, falló que el software de cómputo de votos de la Registraduría es vulnerable desde dentro, desde afuera y no es confiable, y ordenó cambiarlo”, aseguró Petro, quien reiteró que la situación podría facilitar un fraude.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura respuesta al CNE, Registraduría y entes de control, e insistió en sus denuncias - crédito @petrogustavo/X

Además, afirmó que la Registraduría “ha desacatado el fallo, porque no ha cambiado el software vulnerable que contrató con Thomas Greg & Sons”.

Según las críticas del mandatario, la empresa Thomas Greg & Sons controla actualmente la gestión del software electoral, aunque la Registraduría sostiene que su papel se limita a la administración de la plataforma de publicación preliminar de resultados, sometida a auditorías del CNE y entidades internacionales.

Del lado del Consejo Nacional Electoral, se resaltó que el escrutinio definitivo queda en manos del Estado, conforme a una resolución judicial de 2021, y que todos los partidos tendrán acceso en tiempo real a los resultados.

Petro también puso en duda la neutralidad de los entes de control, acusándolos de “mentir”, ya que, según él, muchos de sus representantes estarían vinculados al partido político de Vega y se verían beneficiados por las licitaciones relacionadas con el proceso electoral.

Adicionalmente, el presidente cuestionó la vigilancia sobre los formularios E-14, documentos utilizados por los jurados para registrar los resultados iniciales, lo que volvió a encender las alarmas sobre la legitimidad de la elección.

Finalmente, el mandatario instó a que la Fiscalía se pronuncie sobre la existencia de una investigación penal en curso y subrayó que corresponde a la Presidencia presentar una denuncia por el presunto desacato al fallo del Consejo de Estado.

Temas Relacionados

Gustavo PetroElecciones marzo 2026Hernán PenagosRegistraduría NacionalElecciones Colombia 2026Fraude electoralColombia-noticias

Más Noticias

Denuncian supuestos pagos estatales por más de $3.000 millones a la familia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo

La denuncia fue realizada por la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, a través de sus canales oficiales

Denuncian supuestos pagos estatales por

Karol G publicó un emotivo mensaje tres la muerte de Willie Colón: “Para siempre”

La colombiana se unió a la ola de artistas que en redes sociales expresaron sus condolencias por la muerte del cantante después de batallar por su vida en un hospital de Nueva York

Karol G publicó un emotivo

Joven colombiano fue asesinado en España por un menor de 13 años: autoridades relacionan el crimen con enfrentamientos entre bandas latinas

La Policía de España informó sobre la detención de un menor y dos mujeres por su presunta implicación en el crimen contra Juan Esteban Rubio, un caso que ha conmocionado a la opinión pública

Joven colombiano fue asesinado en

Latam Airlines Colombia anunció el regreso de los vuelos diarios entre Bogotá y Caracas: esta es la fecha

Los pasajeros cuyos itinerarios fueron suspendidos en diciembre por la contingencia ya pueden retomar sus rutas gracias a la programación de nuevos viajes

Latam Airlines Colombia anunció el

Álvaro Uribe aseguró que los computadores de ‘Raúl Reyes’ vinculan a Iván Cepeda con las Farc: “Era el edecán de ellos”

El expresidente también defendió a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y acusó a Cepeda de representar intereses contrarios a la empresa privada y al sector agropecuario

Álvaro Uribe aseguró que los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN anunció cese al

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Karol G dedicó un emotivo

Karol G dedicó un emotivo mensaje a Willie Colón tras su muerte: “Para siempre”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, le dedicó emotivas palabras en la ceremonia: el cantante también se pronunció

Zambrano, ganador del ‘Desafío Sigo XXI’, fue retado por un exparticipante en público y el competidor no aceptó

Yina Calderón respondió a las críticas por su papel como panelista en ‘La casa de los famosos’: “Publicidad gratis”

Así reaccionó Nicolás Arrieta tras su salida de ‘La casa de los famosos’: “No aguantaba más”

Deportes

Este fue el gol de

Este fue el gol de Kevin Serna que dejó sin técnico a Vasco da Gama, el equipo donde juega Marino Hinestroza y otros colombianos

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Venezuela puede dejar a la Tricolor sin Mundial

Sudamericano Femenino Sub20: así va la selección Colombia en la tabla de posiciones y las cuentas para clasificar al Mundial de Polonia

Colombia logró un empate sobre la hora frente a Paraguay y mantiene sus aspiraciones mundialistas en el Sudamericano Sub-20 Femenino

Dayro Moreno y su opinión sobre la posible presencia de Falcao García en la lista de Colombia para el Mundial FIFA 2026