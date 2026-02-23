Gustavo Petro siguió con sus exigencias sobre las elecciones, a pesar de los anuncios de la Registraduría: “Se llama auditoría tecnológica”

El presidente Gustavo Petro se mostró muy crítico con las instrucciones del registrador Hernán Penagos sobre el llenado de formularios de preconteo en las elecciones de 2026 - crédito Presidencia - Colprensa

El presidente Gustavo Petro no detiene su arremetida contra la Registraduría Nacional del Estado Civil por, supuestamente, dar una instrucción a los jurados de votación que podría contribuir a un fraude electoral el próximo 8 de marzo.

A través de su cuenta de X, el mandatario nacional aseguró en la mañana del lunes 23 de febrero que el organismo liderado por Hernán Penagos se está negando a publicar el código fuente con el que funcionará el software de escrutinio en las siguientes elecciones.

Sin embargo, la Registraduría anunció este 23 de febrero que, contrario a lo expuesto por el mandatario nacional, el código fuente será revelado el miércoles 25 de febrero ante organismos de control nacionales e internacionales con el fin de velar por la transparencia de los comicios.

En todo caso, el presidente Petro aseguró que dicho código no será mostrado en su totalidad, por lo que los partidos no podrán hacer análisis del algoritmo para determinar el correcto funcionamiento del sistema y evitar supuestas mesas fantasmas, como ya lo había denunciado en publicaciones anteriores el presidente.

Petro aseguró que los partidos políticos tienen el derecho a revisar el código fuente del software escogido por la Registraduría para verificar la seguridad del sistema - crédito X

“No sé trata de mostrar el código fuente, eso son fotos de parte del código, como hicieron la vez pasada. Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos, para que lo examinen a fondo. Se llama auditoría tecnológica (sic)”, señaló el presidente.

El mandatario insistió en que los partidos deben conocer el algoritmo con el que el sistema computa los datos emitidos desde las mesas de votación al sistema de preconteo, que sería el más susceptible a supuestos fraudes.

“Y se trata no del software final como ustedes dijeron equivocadamente, que solo hace la suma de departamentos, sino del software que cuenta de la mesa al puesto y los puestos municipales”, concluyó el presidente.

En otro mensaje, el mandatario nacional pidió directamente a la Registraduría que se haga entrega del código fuente en su totalidad para que partidos y la propia ciudadanía pueda hacer monitoreo de la efectividad y seguridad del software.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la Registraduría se ha negado a mostrar el código fuente del sistema que computa las votaciones - crédito X

“Que se entregue a expertos en auditoría de softwares de los partidos políticos y a la ciudadanía el código fuente completo de la empresa privada que contrataron para escrutinio a de mesa y municipio y se acaba la duda. No trato de sembrar dudas, trato que se cumpla la sentencia judicial contra el fraude. El hecho que no se entregue, y no simplemente se muestre, el código fuente en el momento apropiado es lo que genera dudas”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Apenas un día atrás, Gustavo Petro lanzó graves acusaciones contra el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y otros organismos estatales, cuestionando la transparencia del proceso de votación a menos de dos semanas de las elecciones legislativas, previstas para el 8 de marzo.

El presidente denunció específicamente la supuesta vulnerabilidad del sistema de escrutinio y la persistencia de un software que, según él, no cumple con un fallo judicial emitido hace 10 años.

“Hace 10 años por sentencia de sala plena del Consejo de Estado, falló que el software de cómputo de votos de la Registraduría es vulnerable desde dentro, desde afuera y no es confiable, y ordenó cambiarlo”, aseguró Petro, quien reiteró que la situación podría facilitar un fraude.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura respuesta al CNE, Registraduría y entes de control, e insistió en sus denuncias - crédito @petrogustavo/X

Además, afirmó que la Registraduría “ha desacatado el fallo, porque no ha cambiado el software vulnerable que contrató con Thomas Greg & Sons”.

Según las críticas del mandatario, la empresa Thomas Greg & Sons controla actualmente la gestión del software electoral, aunque la Registraduría sostiene que su papel se limita a la administración de la plataforma de publicación preliminar de resultados, sometida a auditorías del CNE y entidades internacionales.

Del lado del Consejo Nacional Electoral, se resaltó que el escrutinio definitivo queda en manos del Estado, conforme a una resolución judicial de 2021, y que todos los partidos tendrán acceso en tiempo real a los resultados.

Petro también puso en duda la neutralidad de los entes de control, acusándolos de “mentir”, ya que, según él, muchos de sus representantes estarían vinculados al partido político de Vega y se verían beneficiados por las licitaciones relacionadas con el proceso electoral.

Adicionalmente, el presidente cuestionó la vigilancia sobre los formularios E-14, documentos utilizados por los jurados para registrar los resultados iniciales, lo que volvió a encender las alarmas sobre la legitimidad de la elección.

Finalmente, el mandatario instó a que la Fiscalía se pronuncie sobre la existencia de una investigación penal en curso y subrayó que corresponde a la Presidencia presentar una denuncia por el presunto desacato al fallo del Consejo de Estado.