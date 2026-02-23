Colombia

Fajardo acusó a Petro de intervenir en política con denuncias de fraude electoral: “Es una estrategia para crear caos y malestar”

El aspirante presidencial señaló al mandatario de buscar desestabilizar la campaña con supuestas irregularidades en los próximos comicios, mientras reclama respeto por los resultados y rechaza la politización del proceso

Sergio Fajardo acusa al presidente
Sergio Fajardo acusa al presidente Gustavo Petro de intervenir en política al advertir sobre un supuesto fraude electoral en Colombia - crédito edición Jesús Avlies /Infobae Colombia

Sergio Fajardo, candidato presidencial y exalcalde de Medellín, señaló en una reciente visita a Barranquilla que el presidente Gustavo Petro está realizando una intervención directa en política al emitir constantes advertencias sobre un posible fraude electoral para los comicios del 8 de marzo.

Según declaraciones recogidas por Emisora Atlántico, Fajardo afirmó que el mandatario busca generar incertidumbre con sus mensajes sobre riesgos en las próximas elecciones.

“Creo que es una estrategia del presidente para crear caos y malestar. El presidente no puede hacer política y está haciendo política de manera descarada y eso no lo puede hacer y no es correcto, pero eso lo viene haciendo desde siempre”, aseguró Fajardo desde la capital del Atlántico.

El aspirante presidencial subrayó que ningún funcionario del Gobierno tiene permitido participar de manera activa en política, y sostuvo que las afirmaciones sobre riesgos de fraude carecen de fundamento.

El candidato presidencial Sergio Fajardo
El candidato presidencial Sergio Fajardo afirma que Gustavo Petro busca generar incertidumbre y malestar con sus mensajes sobre los comicios del 8 de marzo - crédito Colprensa

Fajardo insistió en que el respeto por los resultados electorales es un pilar de la democracia: “Yo he perdido y siempre he sido respetuoso de los resultados. Es parte del reto político aceptar”, expresó el candidato.

Llamado a evitar la polarización

Durante su intervención, Fajardo advirtió sobre el peligro de politizar el debate electoral y reiteró la necesidad de que los líderes políticos trabajen en la construcción de consensos.

“Se necesitan líderes que sepan tender puentes y no construir trincheras”, puntualizó en la emisora citada. El candidato hizo hincapié en que la confianza en el sistema democrático se sostiene sobre la aceptación de los resultados y la transparencia institucional.

Apoyos recibidos en Barranquilla

En su recorrido por Barranquilla, Sergio Fajardo sumó nuevos respaldos a su candidatura. Entre los apoyos más relevantes se encuentran el del exvicepresidente Gustavo Bell, el expresidente de Promigas, Antonio Celia, y el exministro de Educación, Germán Bula.

Fajardo recalca que ningún funcionario
Fajardo recalca que ningún funcionario del Gobierno tiene permitido participar activamente en política durante las elecciones en Colombia - crédito Colprensa

Estos nombres se suman a una lista creciente de figuras públicas que manifestaron su apoyo a la campaña de Fajardo en la región Caribe.

El candidato aprovechó su visita para recorrer diferentes sectores de la ciudad y presentar sus propuestas en materia de servicios públicos, haciendo especial énfasis en la necesidad de mejorar las tarifas de energía para los usuarios del Caribe colombiano.

Opinión sobre seguridad y situación internacional

Sergio Fajardo también abordó temas internacionales y nacionales al referirse a la política de seguridad en Colombia y a la violencia en México tras la muerte de alias El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (Cjng).

Fajardo destacó el liderazgo de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a la que calificó como una dirigente comprometida con el combate al narcotráfico y la cooperación internacional.

Según declaraciones recogidas por Emisora Atlántico, Fajardo señaló: “Claudia Sheinbaum, quien mantiene una relación de cooperación estratégica con Washington, ha asumido el desafío con un tono prudente y firme. Con el respaldo de su equipo de seguridad, busca mantener el control frente a la compleja dinámica del narcotráfico y sus efectos en ambos lados de la frontera”.

Fajardo llama a evitar la
Fajardo llama a evitar la polarización y promueve el liderazgo de consenso en el debate electoral colombiano - crédito Colprensa

En contraste, el candidato presidencial criticó la política de seguridad de Gustavo Petro y cuestionó los acercamientos del Gobierno con estructuras criminales en Barranquilla y Medellín. Fajardo aseguró que estos diálogos se realizaron sin la participación de los mandatarios locales, lo que, en su opinión, podría replicarse en otras regiones del país.

La controversia alrededor de las declaraciones del presidente Gustavo Petro ocurre en medio de una campaña electoral marcada por tensiones y acusaciones entre los principales contendientes.

Las advertencias sobre un supuesto fraude encendieron el debate público llevando a exigir garantías de transparencia y respeto a la institucionalidad.

