Colombia

Resultados Chontico Día: último sorteo del lunes 23 de febrero

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Guardar
Resultados del Chontico Día. (Infobae)
Resultados del Chontico Día. (Infobae)

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este lunes 23 de febrero de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Estos fueron los números ganadores
Estos fueron los números ganadores del 23 de febrero de 2026 en el sorteo de Chontico Día. (Jovani Pérez/Infobae)
  • Sorteo: 8350.
  • Número ganador: 5 2 4 3.
  • Quinta: 8.

¿Cómo se juega?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
El origen de la lotería en Colombia. (Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más chance de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaColombia-noticiasColombia-loteríasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Petro afirmó que la investigación de la Ungrd se enfocó en él y atribuyó la corrupción a una estructura heredada: “Muchos fiscales fracasan”

El presidente Gustavo Petro volvió a hablar del caso de corrupción, durante su gobierno, en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a través de su cuenta oficial de X

Petro afirmó que la investigación

Estos serán los rivales de Nueva Zelanda en la FIFA Series 2026: Chile, el rival más fuerte de los amistosos previos al Mundial

La nación oceánica se prepara para enfrentar a Egipto, Bélgica e Irán en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que será su tercera participación en la cita orbital

Estos serán los rivales de

Así actuaba alias Rolex, el capo colombiano que era buscado por autoridades de Perú y EE. UU.: fue capturado en Cali, Valle

Las investigaciones revelaron la implicación de Rubén Darío Jaramillo Pinto en la coordinación logística de envíos internacionales de sustancias prohibidas, quien enfrenta solicitudes de extradición por distintos cargos relacionados con delitos de narcotráfico

Así actuaba alias Rolex, el

Huelga de hambre de presos políticos en Venezuela: más de 80 colombianos se unen para exigir su liberación

El reclamo de excarcelación y asistencia humanitaria sigue aumentando tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, mientras actores internacionales observan el desarrollo de la situación en los principales penales del país

Huelga de hambre de presos

Denunciarán penalmente a Gustavo Petro por presunta “estructura criminal” para alcanzar la Presidencia en 2022

Simón Molina, dirigente del partido Creemos, afirmó que también denunciará a Armando Benedetti, ministro del Interior; Roy Barreras e Iván Cepeda, candidatos presidenciales

Denunciarán penalmente a Gustavo Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN anunció cese al

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los invitados que

Estos fueron los invitados que tuvo Jhonny Rivera en su matrimonio con Jenny López

Juanda Caribe lanzó polémico comentario en medio de rumores de infidelidad: “No aguantaba hambre”

Así reaccionó Andy Rivera al matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López: su papá le cedió el título de soltero

Karol G publicó un emotivo mensaje tres la muerte de Willie Colón: “Para siempre”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, le dedicó emotivas palabras en la ceremonia: el cantante también se pronunció

Deportes

Estos serán los rivales de

Estos serán los rivales de Nueva Zelanda en la FIFA Series 2026: Chile, el rival más fuerte de los amistosos previos al Mundial

A Radamel Falcao García también lo identificaron como un therian: “A la altura de Cristiano y Messi”

FIFA confirmó el calendario de partidos de Uzbekistán en la FIFA Series 2026 antes del Mundial: Venezuela será uno de sus rivales

James Rodríguez fue catalogado como “el mejor fichaje en la historia del Minnesota United” por exjugador estadounidense

El autódromo de Tocancipá está al nivel de las mejores pistas del mundo, aseguró responsable del escenario deportivo: la remodelación costó miles de millones