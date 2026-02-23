Calendario lunar de febrero 2026: cómo se verá la luna las siguientes noches

El calendario lunar de esta semana (Infobae)

En los próximos días la luna, el satélite natural que rodea nuestro planeta, nos mostrará dos de sus fases durante la semana, de acuerdo con lo indicado en su calendario lunar.

El calendario lunar marca el ciclo que el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta realiza alrededor de su órbita, un lapso que dura menos de un mes y que se caracteriza por sus fases: luna llena, luna nueva, cuarto creciente o cuarto menguante.

Debido a la inclinación y la forma de su órbita, el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta nos deja ver ángulos distintos a lo largo del mes.

Calendario lunar 2026

Las fases de la luna para la semana, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El martes 24 de febrero la luna estará en cuarto creciente, esto quiere decir que se ubica en un cuarto de su recorrido mensual y se iluminará únicamente la mitad de su cara iluminada.

Durante este periodo, la luna sale alrededor del mediodía y se pone cerca de la medianoche, según explica la Nasa. Está en lo alto del cielo por la noche y ofrece una excelente vista.

Para el martes 3 de marzo, habrá luna llena, lo que significa que el astro estará opuesta al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible estará completamente iluminada.

En diferentes civilizaciones se utiliza la luna llena para marcar el paso del tiempo.

Al inicio de esta semana, la luna estará a 371109 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 374553 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distintas formas de ver la luna

Sin importar donde te encuentres, si es de día o de noche e incluso el estado del tiempo, hay distintas formas de mirar la luna, principalmente cuando interpretamos el concepto de “observar” de una manera más amplia.

Aquí hay algunas formas para ver la luna recomendadas por la NASA:

Mirar hacía arriba: La forma más sencilla de observar la luna es voltear hacia arriba, es el objeto más brillante del cielo nocturno y el segundo de nuestro cielo diurno, por lo que puede verse desde todo el planeta.

Con telescopio o binoculares: Con un poco de ayuda, se podrán ver más detalles de la luna, sobre todo si se hace en la línea entre la noche y el día, en ese punto se podrán ver cráteres y montañas lunares.

Fotografías: El archivo de la Nasa cuenta con más de 20 millones de imágenes de la luna disponibles para verla a detalle.. y, por supuesto, puedes tomar tus propias fotografías desde la tierra.

Desde tu sofá: Si el clima no ayuda a ver la luna a simple vista, la Nasa cuenta con una página de transmisiones en vivo para verla. Si prefieres escuchar música, haz una lista de reproducción de canciones con temas de la luna.

Excursión virtual: La NASA también tiene el proyecto “Moon Trek”, un mapa lunar interactivo en el que se puede viajar a cualquier lugar de la luna.