Colombia

Calendario lunar de febrero 2026: cómo se verá la luna las siguientes noches

Desde llena y nueva, hasta cuarto menguante y creciente, qué fase de la luna prevalecerá los siguientes días

El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Infobae)

En los próximos días la luna, el satélite natural que rodea nuestro planeta, nos mostrará dos de sus fases durante la semana, de acuerdo con lo indicado en su calendario lunar.

El calendario lunar marca el ciclo que el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta realiza alrededor de su órbita, un lapso que dura menos de un mes y que se caracteriza por sus fases: luna llena, luna nueva, cuarto creciente o cuarto menguante.

Debido a la inclinación y la forma de su órbita, el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta nos deja ver ángulos distintos a lo largo del mes.

Calendario lunar 2026

Las fases de la luna para la semana, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El martes 24 de febrero la luna estará en cuarto creciente, esto quiere decir que se ubica en un cuarto de su recorrido mensual y se iluminará únicamente la mitad de su cara iluminada.

Durante este periodo, la luna sale alrededor del mediodía y se pone cerca de la medianoche, según explica la Nasa. Está en lo alto del cielo por la noche y ofrece una excelente vista.

Para el martes 3 de marzo, habrá luna llena, lo que significa que el astro estará opuesta al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible estará completamente iluminada.

En diferentes civilizaciones se utiliza la luna llena para marcar el paso del tiempo.

Al inicio de esta semana, la luna estará a 371109 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 374553 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distintas formas de ver la luna

Sin importar donde te encuentres, si es de día o de noche e incluso el estado del tiempo, hay distintas formas de mirar la luna, principalmente cuando interpretamos el concepto de “observar” de una manera más amplia.

Aquí hay algunas formas para ver la luna recomendadas por la NASA:

Mirar hacía arriba: La forma más sencilla de observar la luna es voltear hacia arriba, es el objeto más brillante del cielo nocturno y el segundo de nuestro cielo diurno, por lo que puede verse desde todo el planeta.

Con telescopio o binoculares: Con un poco de ayuda, se podrán ver más detalles de la luna, sobre todo si se hace en la línea entre la noche y el día, en ese punto se podrán ver cráteres y montañas lunares.

Fotografías: El archivo de la Nasa cuenta con más de 20 millones de imágenes de la luna disponibles para verla a detalle.. y, por supuesto, puedes tomar tus propias fotografías desde la tierra.

Desde tu sofá: Si el clima no ayuda a ver la luna a simple vista, la Nasa cuenta con una página de transmisiones en vivo para verla. Si prefieres escuchar música, haz una lista de reproducción de canciones con temas de la luna.

Excursión virtual: La NASA también tiene el proyecto “Moon Trek”, un mapa lunar interactivo en el que se puede viajar a cualquier lugar de la luna.

Promesa de 100 universidades de Gustavo Petro se diluye: solo 42 proyectos avanzan y la mayoría no supera el 20%

A menos de seis meses de finalizar el mandato, el balance en infraestructura de educación superior muestra que apenas ocho iniciativas figuran como terminadas y solo una corresponde a una construcción nueva. Varios proyectos tienen plazos próximos de entrega pese a registrar avances mínimos o nulos

Promesa de 100 universidades de

Consulado de Colombia en Guadalajara suspende atención por violencia en Jalisco tras muerte de ‘El Mencho’

La medida fue adoptada como prevención ante los disturbios registrados en varios puntos del estado, donde se reportaron bloqueos, incendios y operativos de seguridad tras un operativo federal en Tapalpa

Consulado de Colombia en Guadalajara

Defensoría del Pueblo alerta por desplazamiento de 46 familias en Aracataca tras combates entre grupos armados

La entidad advirtió que 172 personas, entre ellas 63 menores de edad, enfrentan riesgos por posibles artefactos explosivos, restricciones a la movilidad y falta de atención humanitaria inmediata, tras la disputa territorial en zona rural del municipio

Defensoría del Pueblo alerta por

Incendio en portal de Metrolínea en Girón dejó 14 buses calcinados: autoridades investigan si fue provocado

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos con siete máquinas y 25 unidades. No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones estructurales, mientras continúan las verificaciones para establecer las causas y posibles responsabilidades

Incendio en portal de Metrolínea

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Bogotá este 23 de febrero

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pico y Placa: qué vehículos
Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

Él es Nicolás Arrieta, el

Él es Nicolás Arrieta, el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ por votación del público

El estremecedor relato de Miguel Ayala tras dos meses de su secuestro: “Fue de película”

Lady Noriega sorprendió en ‘La casa de los famosos’ al contar que Pablo Escobar mató a su novio: “Me quedé con el vestido”

Willie Colón y Jorge Celedón en Estados Unidos: dos conciertos, una despedida y un legado para la música latina

Video · Estas son las primeras imágenes de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Colombia logró un empate sobre

Colombia logró un empate sobre la hora frente a Paraguay y mantiene sus aspiraciones mundialistas en el Sudamericano Sub-20 Femenino

Dayro Moreno y su opinión sobre la posible presencia de Falcao García en la lista de Colombia para el Mundial FIFA 2026

Mayer Candelo reveló el verdadero motivo por el que nunca jugó en Santa Fe

Video| Juan Fernando Quintero sale lesionado en River Plate y preocupa a seguidores de la selección Colombia

Santa Fe se impuso ante Junior en El Campín y escaló posiciones en la Liga BetPlay