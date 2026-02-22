Petro arremetió contra el periodismo, son más de 12 publicaciones en 24 horas: penalista afirmó que pone en riesgo la libertad de prensa

El mandatario colombiano realizó más de doce publicaciones contra la prensa en una sola jornada - crédito Montaje Infobae (Reuters/Depositphotos)

El 21 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro estuvo activo en la red social X, en la que enfocó la mayoría de sus publicaciones en criticar a la prensa nacional de diferentes maneras.

Durante la jornada, el mandatario cuestionó la credibilidad de varios medios de comunicación, llegando al punto de indicar que los periodistas consideran que los ciudadanos son “incapaces”.

“Medios han puesto en duda la capacidad de la inteligencia de la naval colombiana para lograr una incautación de 17 toneladas de cocaína en tres partes diferentes del mundo. Creen que los colombianos son incapaces, pero son ellos los pobres estúpidos apátridas”, escribió Gustavo Petro en una de las publicaciones.

Expertos analizaron el accionar del presidente contra la prensa

Debido a que entre el 20 y el 21 de febrero, el presidente realizó más de 12 publicaciones contra la prensa, a la que señaló de dedicarse “a desprestigiar cotidianamente nuestro esfuerzo”, en diálogo con Infobae Colombia, el penalista Jhoan Montenegro cuestionó el comportamiento que está teniendo el presidente contra el periodismo, asegurando que está poniendo en riesgo la libertad de prensa.

“El presidente está incurriendo en una cruzada sin cuartel contra los medios, que informan lo que incomoda al poder que hoy representa. Estamos en un Estado en el que el poder ejecutivo amenaza la libertad de prensa y la amenaza no solo desde el poder, sino también desde un escenario de controversia en el que pone en riesgo la libertad de prensa, que es un derecho esencial. Él, como candidato, también utilizó los medios para hablar de corrupción y demás; sin la prensa, él no hubiera podido difundir los escándalos de corrupción, los mismos que hoy le incomodan”.

Montenegro indicó que este tipo de comportamientos son comparables con lo que se ha registrado en su momento en dictaduras como las de Venezuela y Cuba.

“Atacar la prensa no es positivo en ningún sentido, eso ya lo hicieron en Cuba, en Venezuela y lo hacen en todas las dictaduras. El primer ejercicio que hacen es poner en riesgo la libertad de prensa, porque este es el dique que controla que no se desborde el poder del Gobierno. La prensa es la veedora del poder en este país y lo ha sido para Uribe, Santos, para Duque y para Petro”

El penalista reafirmó el riesgo en el que pone el presidente a los periodistas que señala en su cuenta de X, en la que tiene más de ocho millones de seguidores. “Que él la ponga en riesgo, en un ataque contra todos los medios, pone en riesgo la libertad de prensa que sirve como cuarto poder, que en algún grado sustenta algo de la democracia”.

Montenegro puntualizó al indicar que el presidente no ejerce violencia directa contra la prensa, pero condiciona a que la ciudadanía arremeta contra los medios, por lo que recordó escenarios en los que algo similar se registró en el país.

“En los espacios en los que se ataca la prensa, se tienen procesos de violencia; un ejemplo es lo que pasó con Escobar en El Espectador, una bomba que acabó con un medio, también el asesinato de Fidel Cano. Otro escenario es el de Jaime Garzón, al que paramilitares lo consideraron enemigo. Hay episodios de violencia contra la prensa y la estigmatización que genera el presidente que pueden provocar nueva violencia contra los medios. Se debe buscar que el poder público llame al orden, en este caso al presidente, para que pare esa guerra contra el periodismo. Hay límites y controles, no podemos estar ante un poder sin control”.

