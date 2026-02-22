Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Lina Tejeiro se lanza a la aventura de MasterChef Celebrity 2026 y sus fans ya celebran el reto - crédito @linatejeiro/IG

Después de más de un año enfocada en sus proyectos y en su vida personal, Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen que sugiere el fin de su etapa de soltería.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz aparece abrazada a un hombre, con parte del rostro de él fuera de cuadro, lo que ha generado múltiples especulaciones sobre la identidad de su nueva pareja.

Incluso, la llanera compartió una fotografía en sus InstaStories con un obsequio que le dieron en la celebración de San Valentín, lo que aumenta los rumores de una nueva relación amorosa.

Lina Tejeiro compartió una fotografía con un misterioso hombre y afirman que sería su nueva pareja - crédito @linatejeiro/IG

La propia Lina Tejeiro dejó ver, a través de la misma publicación, que ha recibido flores y otros obsequios, lo que alimentó aún más los comentarios en redes sociales.

Aunque la también creadora de contenido no ha revelado el nombre ni detalles del hombre que la acompaña, la imagen refleja una atmósfera cercana y romántica, dando a entender que su vida sentimental atraviesa un nuevo capítulo.

En el pasado, la actriz había manifestado que optó por alejarse de las relaciones amorosas tras su ruptura con Juan Duque, confirmando que son más de tres años los que llevaba soltera.

Lina Tejeiro compartió el regalo que recibió de San Valentín y las redes sociales estallaron porque supuestamente fue uh regalo de Ryan Castro - crédito @linatejeiro/IG

Durante ese periodo, Tejeiro se centró en su empresa de cosméticos y en nuevos retos profesionales, como el teatro y otros proyectos en la actuación. Incluso mencionó en diferentes ocasiones que había decidido mantenerse en celibato como parte de un proceso de autocuidado y protección de su entorno.

Actualmente, además de este giro en su vida personal, Lina Tejeiro se encuentra involucrada en las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, donde compartirá pantalla con figuras como Verónica Orozco, ‘Pau Tips’, Luciano D’Alessandro, Sebastián Villalobos y Milena López.

La carga laboral y la exposición mediática no han impedido que la actriz vuelva a mostrarse receptiva al amor, dejando claro que, pese a sus múltiples compromisos, ha decidido darse una nueva oportunidad en su vida sentimental.

Así fue la primera vez de Lina Tejeiro

Durante una reciente entrevista en el pódcast 40 Grados, Lina Tejeiro decidió compartir detalles inéditos sobre su primera experiencia íntima, lo que generó un amplio debate en redes sociales. La actriz, participante de MasterChef Celebrity y reconocida por su sinceridad mediática, narró que este momento ocurrió cuando era adolescente y mantenía una relación con el actor Carlos Torres.

Tejeiro relató que la decisión no estuvo motivada por un deseo genuino, sino por simple curiosidad. “Tengo que reconocer que no lo hice por gusto, sino por curiosidad y ni me dolió, ni disfruté”, confesó, añadiendo que la escena se desarrolló en el apartamento de Torres y estuvo marcada por la brevedad y la música popular de aquella época.

La canción “Un beso significa amistad, sexo y amor”, como ella misma lo dijo durante el pódcast, acompañó ese primer encuentro, aportando un matiz generacional a la anécdota.

Lina Tejeiro confesó cómo fue su primera vez con una de sus parejas y especulan que fue Carlos Torres - crédito Carlos Torres/Lina Tejeiro/Redes Sociales

La actriz también recordó las dificultades familiares que enfrentaron: ni su madre ni la de Torres veían con buenos ojos la relación. Una anécdota destacada fue un episodio en el que tuvo que esconderse en un clóset, sin ropa, durante una visita inesperada de la madre del actor. Finalmente, la relación no prosperó, aunque duró algún tiempo.

En la misma charla, Tejeiro sorprendió al confesar quién es su “crush nacional” actual: el cantante paisa Ryan Castro. “De un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo”, admitió entre risas, comentario que rápidamente se viralizó y desató memes y bromas en las redes sociales. La naturalidad de la actriz fortaleció su imagen cercana ante el público y situó a Castro entre las tendencias del momento.