Colombia

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

La llanera compartió en sus redes sociales algunos de los momentos que han sido importantes durante febrero como las grabaciones del ‘reality’, los regalos y flores que ha recibido

Guardar
Lina Tejeiro se lanza a
Lina Tejeiro se lanza a la aventura de MasterChef Celebrity 2026 y sus fans ya celebran el reto - crédito @linatejeiro/IG

Después de más de un año enfocada en sus proyectos y en su vida personal, Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen que sugiere el fin de su etapa de soltería.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz aparece abrazada a un hombre, con parte del rostro de él fuera de cuadro, lo que ha generado múltiples especulaciones sobre la identidad de su nueva pareja.

Incluso, la llanera compartió una fotografía en sus InstaStories con un obsequio que le dieron en la celebración de San Valentín, lo que aumenta los rumores de una nueva relación amorosa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Lina Tejeiro compartió una fotografía
Lina Tejeiro compartió una fotografía con un misterioso hombre y afirman que sería su nueva pareja - crédito @linatejeiro/IG

La propia Lina Tejeiro dejó ver, a través de la misma publicación, que ha recibido flores y otros obsequios, lo que alimentó aún más los comentarios en redes sociales.

Aunque la también creadora de contenido no ha revelado el nombre ni detalles del hombre que la acompaña, la imagen refleja una atmósfera cercana y romántica, dando a entender que su vida sentimental atraviesa un nuevo capítulo.

En el pasado, la actriz había manifestado que optó por alejarse de las relaciones amorosas tras su ruptura con Juan Duque, confirmando que son más de tres años los que llevaba soltera.

Lina Tejeiro compartió el regalo
Lina Tejeiro compartió el regalo que recibió de San Valentín y las redes sociales estallaron porque supuestamente fue uh regalo de Ryan Castro - crédito @linatejeiro/IG

Durante ese periodo, Tejeiro se centró en su empresa de cosméticos y en nuevos retos profesionales, como el teatro y otros proyectos en la actuación. Incluso mencionó en diferentes ocasiones que había decidido mantenerse en celibato como parte de un proceso de autocuidado y protección de su entorno.

Actualmente, además de este giro en su vida personal, Lina Tejeiro se encuentra involucrada en las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, donde compartirá pantalla con figuras como Verónica Orozco, ‘Pau Tips’, Luciano D’Alessandro, Sebastián Villalobos y Milena López.

La carga laboral y la exposición mediática no han impedido que la actriz vuelva a mostrarse receptiva al amor, dejando claro que, pese a sus múltiples compromisos, ha decidido darse una nueva oportunidad en su vida sentimental.

Así fue la primera vez de Lina Tejeiro

Durante una reciente entrevista en el pódcast 40 Grados, Lina Tejeiro decidió compartir detalles inéditos sobre su primera experiencia íntima, lo que generó un amplio debate en redes sociales. La actriz, participante de MasterChef Celebrity y reconocida por su sinceridad mediática, narró que este momento ocurrió cuando era adolescente y mantenía una relación con el actor Carlos Torres.

Tejeiro relató que la decisión no estuvo motivada por un deseo genuino, sino por simple curiosidad. “Tengo que reconocer que no lo hice por gusto, sino por curiosidad y ni me dolió, ni disfruté”, confesó, añadiendo que la escena se desarrolló en el apartamento de Torres y estuvo marcada por la brevedad y la música popular de aquella época.

La canción “Un beso significa amistad, sexo y amor”, como ella misma lo dijo durante el pódcast, acompañó ese primer encuentro, aportando un matiz generacional a la anécdota.

Lina Tejeiro confesó cómo fue
Lina Tejeiro confesó cómo fue su primera vez con una de sus parejas y especulan que fue Carlos Torres - crédito Carlos Torres/Lina Tejeiro/Redes Sociales

La actriz también recordó las dificultades familiares que enfrentaron: ni su madre ni la de Torres veían con buenos ojos la relación. Una anécdota destacada fue un episodio en el que tuvo que esconderse en un clóset, sin ropa, durante una visita inesperada de la madre del actor. Finalmente, la relación no prosperó, aunque duró algún tiempo.

En la misma charla, Tejeiro sorprendió al confesar quién es su “crush nacional” actual: el cantante paisa Ryan Castro. “De un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo”, admitió entre risas, comentario que rápidamente se viralizó y desató memes y bromas en las redes sociales. La naturalidad de la actriz fortaleció su imagen cercana ante el público y situó a Castro entre las tendencias del momento.

Temas Relacionados

Lina TejeiroNuevo enamorado Lina TejeiroMasterchef CelebrityColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Judicializan a tres miembros de una familia acusados de estafar a 45 compradores de vivienda en Duitama, Boyacá

Según la Fiscalía, se habrían apropiado de más de $1.500 millones mediante ofrecimientos de proyectos inmobiliarios inexistentes o sin licencias de construcción

Judicializan a tres miembros de

Vicky Dávila criticó a los ‘therian’ en X: ‘La libertad no es para hacer estupideces’

La candidata presidencial señaló que esta tendencia es falta de educación entre los jóvenes

Vicky Dávila criticó a los

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe vs. Junior -

Ministro de Minas afirmó que Ecopetrol no podría importar gas de Venezuela por falta de permiso estadounidense: “Sería demorado”

Edwin Palma, ministro de Minas, expuso que la estatal no contaría con la autorización necesaria de Estados Unidos, lo que condicionaría cualquier operación de compra e importación de gas venezolano

Ministro de Minas afirmó que

Video: comunidad atacó camioneta en el sur de Bogotá, luego de que los ocupantes, aparentemente borrachos, arrollaran a un peatón

El incidente ocurrió en el barrio Nueva Roma de Bogotá, donde habitantes reaccionaron contra un vehículo y sus ocupantes después de un accidente

Video: comunidad atacó camioneta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri reveló un

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Se dieron su primer beso: Alejandro Estrada y Yuli encienden las redes sociales en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Nicolás Arrieta se despachó contra la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”

Yina Calderón criticó a Celine, participante en ‘La casa de los famosos’ Telemundo: “Se despertaron”

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

Linda Caicedo salió lesionada y llorando del último partido del Real Madrid: le pisaron el tobillo y podría ausentarse de la selección Colombia

Así fue el golazo de un colombiano en el fútbol europeo, que piden para ser nominado al premio Puskas: “El gol de la década”

Capitán y técnico de Millonarios se despacharon contra el arbitraje en el partido vs. Internacional de Bogotá: estas son las polémicas