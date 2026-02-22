Hallaron sin vida a joven trabajador del hospital San Rafael de Fusagasugá: se desempeñaba como químico farmacéutico

El funcionario del hospital fue hallado en su casa, sin vida. Era el químico farmacéutico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un joven empleado del Hospital San Rafael de Fusagasugá, en Cundinamarca, fue hallado sin vida en su domicilio el viernes 20 de febrero de 2026. La alarma se generó entre sus compañeros de trabajo, que notaron su ausencia y, tras no obtener respuesta, decidieron dirigirse a su lugar de residencia. Allí encontraron el cuerpo sin signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido ningún reporte oficial sobre las causas del fallecimiento, pero lo que se sabe es que el joven se habría desempeñado como el químico farmacéutico del joven, informó el diario local Día a Día Online.

De acuerdo con el reporte que voceros de la Policía del departamento Cundinamarca brindaron a Infobae Colombia, el caso permanece bajo investigación mientras se esclarecen los hechos relacionados con el deceso del trabajador de la salud.

La fuente de la institución informó que no recibieron reportes de casos de violencia, ni el hallazgo de un cuerpo con signos de violencia, de manera que los datos aún siguen en etapa de verificación, y todo apuntaría a un caso de suicidio.

Los canales de información del Hospital San Rafael del municipio de Fusagasugá no se han pronunciado sobre el tema ni han dado a conocer la identidad del hombre.

Hallaron muerta a una familia en San Roque, Antioquia: autoridades investigan posible suicidio

El hallazgo de los cuerpos de una pareja y su hijo en una vivienda de San Roque, Antioquia, generó consternación entre los habitantes del municipio.

Según informó el diario antiqueño El Colombiano, los cadáveres de un hombre de 37 años, una mujer de 36 y un niño de 12 fueron encontrados en el barrio Alto de la Pila, luego de que vecinos alertaran a la Policía por los fuertes olores que provenían del inmueble.

De acuerdo con el parte entregado por la administración de San Roque, la familia, procedente de Bello, fue hallada sin signos de violencia externa. El alcalde Luis Alejandro Villegas aseguró ante los medios que los primeros indicios apuntan a un suicidio, aunque la investigación permanece abierta mientras Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación determinan las circunstancias exactas.

“Tristemente amanecimos de luto en nuestro municipio. (…) Presuntamente, lo que cuenta la comunidad cercana a ellos, toman una muy mala decisión. Eso fue básicamente un suicidio que nos toma en esta consternación tan increíble a todos, y a mí como mandatario, pero también como padre de familia”, declaró Villegas en una intervención difundida por el medio.

El mandatario local detalló que unidades de la Sijín y de la Fiscalía permanecen en el sitio realizando las labores técnicas de inspección y recolección de pruebas para esclarecer los hechos.

Insistió en que, hasta el momento, no existen indicios de intervención de terceros: “Claro está que no fue una muerte violenta (por terceros), lastimosamente fue un suicidio familiar que, en su momento, tomó una muy mala decisión”, explicó.

Ante este panorama, el alcalde de San Roque reiteró el llamado a la comunidad para buscar ayuda profesional ante situaciones de crisis emocional o desesperanza. “Desde el municipio de San Roque tenemos brindados de manera gratuita todos los canales de salud mental y de salud pública. Tenemos convenios con el hospital, pero también desde la administración municipal, canales con psicólogos, con especialistas, con profesionales que nos están atendiendo constantemente en los barrios, en las veredas, en cada una de las casas. Busquen ayuda antes de tomar cualquier decisión”, enfatizó el funcionario.

En el plano departamental, la Gobernación de Antioquia implementa la estrategia de “Escuchaderos” en 96 municipios, mediante la Secretaría Seccional de Salud y el ESE Hospital Carisma. Estos espacios ofrecen atención psicológica gratuita en centros comunitarios, instituciones educativas y dispositivos para personas privadas de la libertad.

La reciente sanción de la Ley de Salud Mental en Colombia obliga a los centros asistenciales a garantizar personal capacitado en la atención de crisis emocionales, depresión y ansiedad. Las autoridades sanitarias reiteran que solicitar apoyo psicológico es un derecho fundamental y una forma de cuidado vital.