Gustavo Petro pidió a EE. UU. que levante el bloqueo a Cuba y propuso impulsar la energía solar en la isla: “No estoy de acuerdo”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026), cuestionó las decisiones de Estados Unidos con Cuba - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a Estados Unidos levantar el bloqueo a Cuba y propuso que el país norteamericano impulse el desarrollo de la energía solar en la isla.

“Invito a los EE.UU. a cambiar su política hacia Cuba y lo invito a desencadenar el programa de energía solar en toda la isla (sic)”, afirmó el mandatario colombiano.

En un mensaje en su cuenta oficial de X, el presidente Petro afirmó que no está de acuerdo con el bloqueo a ningún país.

El presidente Gustavo Petro afirmó que no está de acuerdo con el bloqueo a ningún país, haciendo referencia a Cuba - crédito Aris Martínez/REUTERS

“Yo no estoy de acuerdo con que se bloquee un país, lo que se necesita es más libertad, y no más cadenas (sic), señaló el jefe de Estado.

Afirmó que el bloqueo a Cuba se originó, según Gustavo Petro, por una “falsedad” de Iván Duque. Además, reconoció el aporte de la isla en las negociaciones de paz con las extintas Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

“El actual bloqueo a Cuba surgió de una falsedad de Duque: desconocer que Cuba prestó su territorio para ayudar a la paz de Colombia y que lo hizo por petición del gobierno colombiano en el gobierno Santos. Yo le agradezco a Cuba aquel haya colaborado con Noruega por la paz de Colombia (sic)”, expresó Gustavo Petro.

El mandatario colombiano reconoció el legado de Cuba, afirmando que podría ayudar a la humanidad en “sus saberes y culturas”.

El presidente Gustavo Petro indicó que Cuba necesita un “cambio de energía” en el petróleo hacia el sol.

“Cuba necesita hoy un cambio de energía del petróleo hacia el sol. Los cambios de modos de energía también cambian la forma de la sociedad, no hay que temer al fluir de la historia (sic)”, expresó.

Por ese motivo, el presidente colombiano solicitó a Estados Unidos cambiar su política hacia Cuba y colaborar con el desarrollo de la energía solar en toda la isla.

“Invito a los EE. UU. a cambiar su política hacia Cuba y lo invito a desencadenar el programa de energía solar en toda la isla. En Latinoamérica podemos apoyar fabricando los paneles solares, Colombia pone sus arenas de Sílice y el cobre. Ya nosotros producimos paneles para exportar si es necesario (sic)”, señaló Gustavo Petro.

Además, indicó que Haití debe ser una prioridad para Colombia y señaló que en el Caribe solo hay “pueblos hermanos”.

“Haití debe ser prioridad para Colombia, pero debemos comprender que en el Caribe solo hay pueblos hermanos (sic)”, afirmó.

Gustavo Petro solicitó a Estados Unidos cambiar su política hacia Cuba y colaborar con el desarrollo de la energía solar en toda la isla - crédito @petrogustavo/X

Y agregó: “Tenemos que aprender a entendernos entre diferentes, y a reconocer la historia de cada país con respeto, el diálogo entre EE. UU. y Cuba debe reiniciarse (sic)”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la sociedad estadounidense debería conocer más el arte y música cubana, recordando a Silvio Rodríguez.

“Creo que la sociedad estadounidense debería escuchar más la música y el arte cubanos; cuando crecen los huracanes sobre la isla de Martí yo me pongo a escuchar ‘oh melancolía’ del poeta cantante de la trova cubana Silvio Rodríguez (sic)”, indicó el mandatario colombiano.

Aseguró que Silvio Rodríguez se escucharía muy bien en la Casa Blanca, postulándose para acompañar a la persona que lo haga.

“Silvio se oiría muy bien, para el que sabe de arte, en la casa blanca de Washington. Me atrevería a acompañarlo si quiere, para escuchar sus canciones de arte y belleza, de tanta hermosura. El arte y la cultura encuentra a los pueblos, la.barbarie los separa (sic)”, afirmó.

Gustavo Petro aseguró que la sociedad estadounidense debería conocer más el arte y música cubana - crédito @petrogustavo/X

Finalmente, indicó que no existe ningún delito en el transporte libre del petróleo en el Caribe, pero señaló que es mejor que la energía provenga del sol.

“No hay delito en el transporte libre de petróleo en el Caribe pero es preferible que la energía del caribe la entregue el sol que sale casi todos los días”, afirmó.