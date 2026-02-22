Colombia

Gustavo Petro pidió a EE. UU. que levante el bloqueo a Cuba y propuso impulsar la energía solar en la isla: “No estoy de acuerdo”

El presidente colombiano mencionó a Haití, afirmó que debe ser una prioridad para Colombia y destacó que en el Caribe solo hay pueblos hermanos

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026), cuestionó las decisiones de Estados Unidos con Cuba - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a Estados Unidos levantar el bloqueo a Cuba y propuso que el país norteamericano impulse el desarrollo de la energía solar en la isla.

“Invito a los EE.UU. a cambiar su política hacia Cuba y lo invito a desencadenar el programa de energía solar en toda la isla (sic)”, afirmó el mandatario colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un mensaje en su cuenta oficial de X, el presidente Petro afirmó que no está de acuerdo con el bloqueo a ningún país.

El presidente Gustavo Petro afirmó
El presidente Gustavo Petro afirmó que no está de acuerdo con el bloqueo a ningún país, haciendo referencia a Cuba - crédito Aris Martínez/REUTERS

“Yo no estoy de acuerdo con que se bloquee un país, lo que se necesita es más libertad, y no más cadenas (sic), señaló el jefe de Estado.

Afirmó que el bloqueo a Cuba se originó, según Gustavo Petro, por una “falsedad” de Iván Duque. Además, reconoció el aporte de la isla en las negociaciones de paz con las extintas Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

“El actual bloqueo a Cuba surgió de una falsedad de Duque: desconocer que Cuba prestó su territorio para ayudar a la paz de Colombia y que lo hizo por petición del gobierno colombiano en el gobierno Santos. Yo le agradezco a Cuba aquel haya colaborado con Noruega por la paz de Colombia (sic)”, expresó Gustavo Petro.

El mandatario colombiano reconoció el legado de Cuba, afirmando que podría ayudar a la humanidad en “sus saberes y culturas”.

El presidente Gustavo Petro indicó que Cuba necesita un “cambio de energía” en el petróleo hacia el sol.

“Cuba necesita hoy un cambio de energía del petróleo hacia el sol. Los cambios de modos de energía también cambian la forma de la sociedad, no hay que temer al fluir de la historia (sic)”, expresó.

Por ese motivo, el presidente colombiano solicitó a Estados Unidos cambiar su política hacia Cuba y colaborar con el desarrollo de la energía solar en toda la isla.

“Invito a los EE. UU. a cambiar su política hacia Cuba y lo invito a desencadenar el programa de energía solar en toda la isla. En Latinoamérica podemos apoyar fabricando los paneles solares, Colombia pone sus arenas de Sílice y el cobre. Ya nosotros producimos paneles para exportar si es necesario (sic)”, señaló Gustavo Petro.

Además, indicó que Haití debe ser una prioridad para Colombia y señaló que en el Caribe solo hay “pueblos hermanos”.

Haití debe ser prioridad para Colombia, pero debemos comprender que en el Caribe solo hay pueblos hermanos (sic)”, afirmó.

Gustavo Petro solicitó a Estados
Gustavo Petro solicitó a Estados Unidos cambiar su política hacia Cuba y colaborar con el desarrollo de la energía solar en toda la isla - crédito @petrogustavo/X

Y agregó: “Tenemos que aprender a entendernos entre diferentes, y a reconocer la historia de cada país con respeto, el diálogo entre EE. UU. y Cuba debe reiniciarse (sic)”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la sociedad estadounidense debería conocer más el arte y música cubana, recordando a Silvio Rodríguez.

“Creo que la sociedad estadounidense debería escuchar más la música y el arte cubanos; cuando crecen los huracanes sobre la isla de Martí yo me pongo a escuchar ‘oh melancolía’ del poeta cantante de la trova cubana Silvio Rodríguez (sic)”, indicó el mandatario colombiano.

Aseguró que Silvio Rodríguez se escucharía muy bien en la Casa Blanca, postulándose para acompañar a la persona que lo haga.

“Silvio se oiría muy bien, para el que sabe de arte, en la casa blanca de Washington. Me atrevería a acompañarlo si quiere, para escuchar sus canciones de arte y belleza, de tanta hermosura. El arte y la cultura encuentra a los pueblos, la.barbarie los separa (sic)”, afirmó.

Gustavo Petro aseguró que la
Gustavo Petro aseguró que la sociedad estadounidense debería conocer más el arte y música cubana - crédito @petrogustavo/X

Finalmente, indicó que no existe ningún delito en el transporte libre del petróleo en el Caribe, pero señaló que es mejor que la energía provenga del sol.

“No hay delito en el transporte libre de petróleo en el Caribe pero es preferible que la energía del caribe la entregue el sol que sale casi todos los días”, afirmó.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCubaEstados UnidosCrisis en CubaIván DuquePedido de PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Valentino Lázaro está triste en ‘La casa de los famosos Colombia’, Juanse Laverde lo envió a la ‘friendzone’

El creador de contenido lamentó la situación a pesar de que en algún momento pensó en entablar una relación exponiendo sus sentimientos hacia el joven cantante

Valentino Lázaro está triste en

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe vs. Junior -

Persiste la baja participación de mujeres en las elecciones: solo hay 40% de candidatas al Congreso y seis a la Presidencia

Mientras la participación femenina crece en el Legislativo, la baja cifra de aspirantes presidenciales refleja los obstáculos que enfrentan las mujeres en la política nacional

Persiste la baja participación de

El caso Papá Pitufo sería el detonante de una crisis entre el Gobierno Petro y la Policía Nacional: sería la razón de la salida del general Urrego

Las investigaciones iniciadas en 2022 contra Diego Marín, alias Papá Pitufo, desencadenaron una profunda fractura interna que se reflejó en destituciones, rivalidades entre autoridades y una compleja reorganización en diversos organismos del Estado

El caso Papá Pitufo sería

Resultados Lotería del Cauca hoy: premio mayor y secos del último sorteo del 21 de febrero de 2026

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería del Cauca hoy:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autodefensas Conquistadores de la Sierra

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lázaro está triste en

Valentino Lázaro está triste en ‘La casa de los famosos Colombia’, Juanse Laverde lo envió a la ‘friendzone’

Al estilo de Marbelle, otro cantante colombiano advirtió que no se quedaría en el país si la izquierda gana las elecciones en 2026

Karol G, JuandaM y Shakira lideran la era de la influencia real en redes sociales: son los protagonistas que mueven millones

Silvestre Dangond, Aria Vega Hamilton, Laura Pausini y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Jorge Enrique Abello reveló por qué rechazó trabajar en una novela, a pesar de que estaba en quiebra: “La mejor propuesta de mi vida”

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

Capitán y técnico de Millonarios se despacharon contra el arbitraje en el partido vs. Internacional de Bogotá: estas son las polémicas

Sebastián Villa y Santiago Arias tuvieron fuerte cruce en partido del fútbol argentino: así fue el choque

Gremio y Botafogo le quedaron mal al Junior de Barranquilla: deben dinero por los fichajes de José Enamorado y Jordan Barrera