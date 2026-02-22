Colombia

Estos son los cortes de la luz del 22 de febrero en Santander

Conoce con anticipación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) compartió la lista de cortes al servicio eléctrico que llevará a cabo este domingo 22 de febrero a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que las causas de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no programar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Piedemonte, Los Cedros, Villa Marcela II, Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Escuela Normal De Señoritas, El Molino, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas Del Rio y algunos sectores de las veredas Las Amarillas, Barro Blanco y Los Colorados.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios La Feria, La Cantera, Monserrate, Centro, Camino del Parque, Villas del Rosario, Bellavista, Reserva De La Loma, Los Cisnes, Portal del Valle, Candelaria I Etapa, Primavera II, Edymar, San Cristobal, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Hoyo Grande, Prados De Miraflores, Candelaria II Etapa y Boulevar del Puente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios La Feria, La Cantera, Monserrate, Centro, Camino del Parque, Villas del Rosario, Bellavista, Reserva De La Loma, Los Cisnes, Portal del Valle, Candelaria I Etapa, Primavera II, Edymar, San Cristobal, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Hoyo Grande, Prados De Miraflores, Candelaria II Etapa y Boulevar del Puente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Puerto Madero, Villas de Coaviconsa, San Rafael, así como los sectores de San Antonio y el Centro, comprendido entre la calle 6 y la calle 9 y entre la carrera 8 y la carrera 14A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Piedemonte, Los Cedros, Villa Marcela II, Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Escuela Normal De Señoritas, El Molino, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas Del Rio y algunos sectores de las veredas Las Amarillas, Barro Blanco y Los Colorados.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para disminuir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.

