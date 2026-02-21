Roy Barreras se despachó contra Lina María Garrido por opinar sobre su candidatura presidencial y la de Iván Cepeda: “Veneno”

Roy Barreras señaló a Lina Garrido de impulsar el odio y la violencia con sus comentarios - crédito Lina Gasca/Colprensa y Lina María Garrido/Facebook

Las elecciones presidenciales de mayo de 2026 están generando todo tipo de expectativas políticas entre los distintos sectores ideológicos que podrían llegar a tener una representación en el cargo más importante del país. En la izquierda, que ha gobernado desde 2022 con el presidente Gustavo Petro, varios políticos esperan que sea el senador y candidato Iván Cepeda del ganador, pero hay otros aspirantes que buscan ser los exponentes de esa postura ideológica.

Entre ellos está el exembajador Roy Barreras, que competirá en la consulta Frente por la Vida del 8 de marzo junto con Héctor Elías Pineda Salazar, Edison Lucio Torres Moreno, Martha Viviana Bernal Amaya y Daniel Quintero Calle. La persona seleccionada irá a la primera vuelta presidencial, a la que llegará directamente Iván Cepeda, al que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negó la participación en la consulta.

La congresista y aspirante al Senado Lina María Garrido se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, advirtiendo sobre las posibilidades que tiene Barreras de ganarle a Cepeda en los comicios. Mencionó un nuevo respaldo que sumó el exembajador en su aspiración por la Presidencia: Adelina Covo, madre de Adelina Guerrero Covo, esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti.

“@RoyBarreras los tiene jodidos, los tiene revolcándose y eso lo disfruto inmensamente. ¡Se los dije, se les advirtió! Y sí: vieron a la suegra de @AABenedetti como mensajera, hablando por su yernito, jefe de debate de Roy. No hay cuña que más apriete que… Roy se la gana a @IvanCepedaCast y los hará revolcar en su propia inmundicia“, señaló Garrido en la red social.

Barreras no se quedó atrás y contestó la publicación de la ligisladora, criticando la manera como se expresó. Desde su perspectiva, Garrido opina desde el odio y, en ese sentido, en las elecciones que se avecinan espera que la izquierda derrote a políticos que se le asemejen.

“No celebre tanto que a seres cargados de odio y violencia verbal como Usted es que vamos a derrotar pacíficamente en las urnas. Colombia no merece mas odio ni violencia sino un gobierno de unidad que proteja a todos y le dé garantías a todos y a todas”, aseveró.

Advirtió, además, que los insultos que suele incluir en sus pronunciamientos no contribuirán a su camapaña al Congreso de la República. “Compites con muchos odiadores. Te quedan solo 15 días de protagonismo y veneno. “La paz sea contigo”. Dios nos libre de los extremistas!”, añadió.

Cabe resaltar que Roy Barreras ha sido cuestionado por políticos de la izquierda progresista que consideran que no representa su postura política, teniendo en cuenta que quiere participar en la consulta de marzo, con el fin de medirse en votos con Iván Cepeda y saber quién tiene mayor respaldo ciudadano.

Adelina Covo se sumó a la campaña de Roy Barreras

A través de un video publicado en redes sociales, Adelina Covo explicó por qué optó por respaldar a Barreras en su carrera por la Presidencia de la República. Según explicó, esperaba apoyar a Iván Cepeda Castro en la consulta de marzo, pero, debido a la decisión del CNE que bloqueó su participación, eligió a otro aspirante al cual acompañar. Indicó que su decisión también está basada en su miedo de que el “uribismo gane la Presidencia”.

“Lo único que no podemos hacer es dejar el espacio libre. ¿O es que tú quieres que el uribismo gane la presidencia? Yo no lo quiero. Por eso tenemos que votar la consulta de marzo e invitar a nuestros amigos para que voten. Yo voy con Roy y te invito para que nos acompañes”, seguró.

Barreras agredeció públicamente el respaldo que anunció Covo, resaltando la advertencia que hizo de impedir de los políticos tradicionales, afines al expresidente Álvaro Uribe Vélez, tengan un espacio asegurado en el poder.

“Gracias querida Adelina. Ella votó por Cepeda en octubre, pero en marzo sabe lo que saben los que conocen la política de este país: NO podemos dejarle el espacio libre al uribismo”, indicó.

