Colombia

Resultados Sinuano Día 21 de febrero: números ganadores del último sorteo

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Guardar
Con esta lotería, tu apuesta
Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinuano difundió los ganadores de su más reciente sorteo realizado este sábado, 21 de febrero de 2026.

Se trata de una de las loterías más populares que entrega cientos millones de pesos todos los días. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 21 de febrero de 2026.

Números ganadores: 1,7,4,2.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos sorteos diariamemte: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.

Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.

En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.

Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

¿Cómo ganas 4 mil 500 veces tu apuesta con el Sinuano?

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Resultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaSinuano Día

Más Noticias

Mánager de Willie Colón en Colombia relató el momento en que notó el deterioro de la salud del salsero: “No era fácil”

El legendario trombonista y compositor falleció en la ciudad de Nueva York, sorprendiendo a sus familiares, fanáticos y colegas, que recuerdan su aporte al género y a varias generaciones de salseros

Mánager de Willie Colón en

La reacción de la colombiana en España señalada de vivir más de un año y medio en un departamento sin pagar: “No me voy a ir del piso”

La madre y su hija, también connacional, mostraron una actitud desafiante, y los videos de la confrontación con funcionarios de una empresa desokupa que contrató el dueño del inmueble ubicado en Madrid

La reacción de la colombiana

Dayro Moreno marcó doblete con Once Caldas y alargó su récord como goleador colombiano: esta es la ventaja sobre Falcao

El delantero de los blancos lideró al equipo para vencer a Fortaleza en el estadio Palogrande de Manizales, en un partido apretado y lleno de emociones hasta el final

Dayro Moreno marcó doblete con

Roy Barreras se despachó contra Lina María Garrido por opinar sobre su candidatura presidencial y la de Iván Cepeda: “Veneno”

La congresista aseguró que la posibilidad de que el exembajador le gane al senador “los hará revolcar en su propia inmundicia”, refiriéndose a la izquierda progresista

Roy Barreras se despachó contra

Tras el tijeretazo de diciembre, Gobierno subió 24% el giro a alcaldías y movió más de $1 billón en enero

La medida llega tras la fuerte caída de recursos en diciembre y busca dar un respiro a los municipios, que enfrentaban dificultades para cubrir nómina, salud y servicios básicos

Tras el tijeretazo de diciembre,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Westcol fue expuesto por un

Westcol fue expuesto por un promotor de artistas sobre la verdad detrás de su ausencia en la casita de Bad Bunny en Medellín: “Sales a decir mentiras”

Pautips enseñó cómo se maquilla detrás de cámaras para las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity 2026′

Artistas y personalidades colombianas reaccionan a la muerte de Willie Colón: enviaron mensajes a la leyenda de la salsa

Española se mudó a Colombia, probó un desodorante local y revolucionó las redes con su reacción

Violeta Bergonzi estalla en redes tras amenazas por video sarcástico: “No puedo creer que me toque aclarar que mis hijos no son therians”

Deportes

Dayro Moreno marcó doblete con

Dayro Moreno marcó doblete con Once Caldas y alargó su récord como goleador colombiano: esta es la ventaja sobre Falcao

Historias de los mundiales: Jamaica y el paseo parisino que incluyó a Argentina en 1998

Figura de Independiente Medellín arremete en contra la Copa Libertadores: “Los equipos viven castigados”

Santa Fe vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 8 de la Liga BetPlay

Javier Hernández Bonnet propuso solución al posible retorno de Falcao a la selección Colombia: “Hagan un homenaje”