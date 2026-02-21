Madre de joven al que le robaron su celular en Bogotá compartió su frustración en redes sociales: “Hacer lo correcto no garantiza nada”

El menor ahorró por varios meses para comprar su teléfono - crédito archivo Colprensa

A pesar de los resultados positivos que se entregaron el 17 de febrero por parte del alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como parte de la vigésimo séptima versión de la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 (EPV), una madre de familia compartió en redes sociales el testimonio de un nuevo hecho de inseguridad en la capital.

El caso se conoció tres días (viernes 20 de febrero de 2026) después por medio de una publicación en la red social X que realizó una usuaria identificada como Natali Becerra (@nathybecerra).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Sin embargo, la víctima del delito que le quitó la tranquilidad no fue ella, sino su hijo, un joven universitario al que le robaron su celular.

El caso de la mamá generó reacciones de apoyo por parte de decenas de usuarios, puesto que en su reflexión, dejó una conclusión que evidencia la impotencia y frustración (y que es un reflejo en parte) que sienten los ciudadanos que son despojados de sus objetos de valor.

“Mi hijo ahorró meses para comprarse su iPhone. Ayer, saliendo de entrenar se lo robaron. Tenía menos de un mes”, inicia la publicación de la comunicadora.

No obstante, en la parte final de su comentario ella precisó que “eso es lo que más duele”, al referirse a su labor como madre y el ejemplo que busca darle al joven, y cómo esta se ve empañada por cuenta del accionar delincuencial que, semana a semana, es denunciado a través de videos en plataformas por los mismos usuarios y afectados.

La mamá compartió el testimonio del robo a su hijo en redes sociales el viernes 20 de febrero de 2026 - crédito @nathybecerra/X

“Enseñarles a esforzarse en un país donde hacer lo correcto no garantiza nada. La inseguridad no es percepción, es una realidad”, sentenció la madre, que abrió el debate virtual a raíz de su última afirmación.

Uno de los internautas (@TeOf5) que le respondió a la mujer, comentó en su publicación: “Lo peor no es el robo del iPhone. Lo peor es que le digan a un adolescente ‘estudie, trabaje, ahorre’ mientras el país le enseña que el que delinque vive mejor. Esto no es vida, es supervivencia. Fuerza Natali y al muchacho”.

“¡Exactamente ese es el punto! No es el teléfono en sí (que seamos honestos si duele y cuesta) es todo el esfuerzo detrás de un muchacho que hizo ventas, dejó salidas para guardar el dinero, es el sacrificio y el esfuerzo lo que duele”, le contestó Becerra.

En el hilo de mensajes que se armó por cuenta del testimonio de la madre de familia, otra internauta compartió un caso similar, pero en esta ocasión los ladrones no tuvieron piedad, porque no contentos con arrebatarle todo a su familiar, lo violentaron.

“Ayer (jueves 19 de febrero) a mi hermano menor le sucedió lo mismo, no bastó con robarle todo lo que tenía en su mochila, que compró con esfuerzo, tuvieron que golpearle con una pistola. Ya no es seguro ni siquiera caminar a la casa”, escribió la usuaria @fructavida.

Mientras que Becerra le contestó: “Que pena lo que le pasó a tu hermano, lo triste es todo el esfuerzo que ponen en poder comprar sus cosas y en un mal momento eso se pierde”.

Y más abajo, se siguieron conociendo relatos que soportaron las palabras de la mamá sobre la percepción de inseguridad en Bogotá, por más cifras y balances positivos que brinde la administración distrital, en cabeza del alcalde Galán.

“Me pasó lo mismo cuando tenía 15 años. Lloré por una semana entera porque había dejado de comer la merienda en la escuela por dos meses para ahorrar lo que mis padres me daban”, contó la usuaria @OT7alllove4BTS; en tanto que otra mamá compartió un caso idéntico al de Becerra: “A mi hijo le pasó lo mismo. Creo que nunca le he visto llorar más amargo”.

Varios de los usuarios se solidarizaron con la madre de familia que compartió la historia de su hijo - crédito red social X

En los demás mensajes, los internautas alentaron al joven para que invierta el dinero que le quedó en un teléfono: “Es horrible que pase eso, pero que nada lo detenga. Que no se limite a comprarse y a tener lo que él quiera por el miedo a que se lo quiten. ¡Tendrá uno nuevo muy pronto!” aseveró otra usuaria.

Al final, y en una clara falta de confianza en la efectividad por parte de las autoridades para atender esta clase de delitos, Becerra concluyó: “Ya ni siquiera me gasté en denunciar, ya solo bloquear todo”.

Los resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 (EPV) por las que Galán sacó pecho

El alcalde mayor y la ciudad de Bogotá señaló en rueda de prensa a medios de comunicación que durante 2025 se presentó un avance en la percepción de seguridad y la reducción de delitos, según la Encuesta de Percepción y Victimización (EPV) de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Entre los hallazgos más relevantes, disminuyó la proporción de ciudadanos que consideran que la inseguridad aumentó en la ciudad, alcanzando un 66% frente al 69,3% registrado el año anterior (2024). A su vez, el porcentaje de víctimas de al menos un delito bajó hasta 14,9%.

Uno de los datos que más destacó la administración distrital tiene que ver el número de ciudadanos que califican su barrio como seguro subió del 31% al 43%, reflejando un crecimiento cercano al 35% en esta percepción en el entorno inmediato.

El mandatario señaló desafíos pendientes, sobre todo en la política penal.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sacó pecho a mediados de febrero de 2025 por la reducción de índices y percepción de inseguridad en la capital - crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

Por tal motivo, Galán advirtió sobre la reincidencia: “Hoy, 59 de cada 100 homicidas capturados en flagrancia quedan libres, al igual que 95 de cada 100 por otras conductas delictivas”, señaló el comunicado oficial.

En consecuencia, el alcalde capitalino propuso una revisión nacional profunda respecto a la eficacia del sistema penal y pidió fortalecer la investigación y la aplicación de medidas que garanticen sanción preventiva ante delitos violentos.

Ya discriminando las cifras por zonas, el sur y occidente de Bogotá lideran la mejora en la percepción de seguridad, registrando avances sustanciales en 14 de las 20 localidades evaluadas.

El informe también abarcó el sistema de transporte masivo TransMilenio, donde la cantidad de usuarios que lo consideran inseguro cayó de 70,6% a 62,7% de 2024 a 2025.