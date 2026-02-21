Colombia

Estas son las instrucciones de cómo cambiar los topes de transferencia en Nequi desde su celular

Esta funcionalidad, disponible en la aplicación, busca brindar mayor control sobre el manejo del dinero y prevenir posibles fraudes

Guardar
Nequi - crédito Nequi
Nequi - crédito Nequi

Nequi, la plataforma de servicios financieros digitales creada por el Grupo Bancolombia, permite a sus usuarios modificar los límites de uso de su cuenta de forma sencilla desde el celular.

Esta funcionalidad, disponible en la aplicación, busca brindar mayor control sobre el manejo del dinero y prevenir posibles fraudes.

La aplicación, que ha ganado popularidad desde su lanzamiento en 2016, fue diseñada para funcionar exclusivamente en dispositivos móviles, sin necesidad de trámites presenciales o formularios extensos. Su enfoque ha sido atraer a personas que prefieren soluciones simples y accesibles para administrar sus finanzas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Billetera digital Nequi - crédito
Billetera digital Nequi - crédito Pixabay

Una de las características más útiles que ofrece esta herramienta es la posibilidad de definir límites personalizados para transferencias, compras y retiros. Gracias a esta opción, los usuarios pueden fijar montos máximos diarios o mensuales según su perfil y necesidades específicas.

Para ajustar estos límites, el procedimiento se realiza directamente desde la app.

El primer paso consiste en ingresar a Nequi utilizando la clave habitual o mediante la huella digital. Luego, en la pantalla principal, se debe buscar el ícono con forma de engranaje que aparece en la esquina superior derecha, correspondiente a la sección de configuración.

Dentro de ese menú, la persona encontrará una opción denominada ‘Topes’ o ‘Límites’. Al ingresar allí, se desplegarán los valores actuales asignados para cada tipo de operación. Para cambiarlos, basta con seleccionar el tope que se desea modificar, digitar el nuevo valor y confirmar el ajuste.

En algunos casos, el sistema solicitará una autenticación adicional mediante un código enviado al teléfono o al correo del titular.

Es importante tener en cuenta que estos topes están definidos también por políticas internas de Nequi, y pueden variar según el tipo de verificación que tenga la cuenta. Por ejemplo, quienes han validado su identidad con la cédula pueden acceder a montos mayores en sus operaciones.

Por medio de Nequi se
Por medio de Nequi se hacen 160 millones de transacciones al mes. FOTO: Nequi

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Nequi permite la modificación de los topes de las cuentas de las personas”, indicaron desde la entidad, subrayando que esta función no solo brinda comodidad, sino también seguridad. Si un usuario sufre la pérdida de su dispositivo móvil, los topes establecidos pueden minimizar el impacto económico de un posible acceso no autorizado.

En cuanto a los montos permitidos, Nequi permite retirar hasta dos millones de pesos por medio de corresponsales bancarios o transacciones del sistema financiero. Si el retiro se realiza a través de un cajero automático, el tope asciende a 2.700.000 pesos por día.

Aquellos usuarios que deseen aumentar sus topes más allá de los límites predeterminados podrían necesitar realizar un proceso adicional de verificación. Esto garantiza que los fondos estén protegidos y que las operaciones cumplan con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa nacional.

Temas Relacionados

NequiBilleteras digitalesEconomía colombianaColombia-noticias

Más Noticias

Embajada de EE. UU. anuncia subsidio para proyectos colombianos: requisitos y cómo aplicar

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó sobre un Programa de Pequeñas Subvenciones del Departamento de Estado dirigido a iniciativas tecnológicas en América Latina. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 13 de marzo de 2026

Embajada de EE. UU. anuncia

Incidente de desacato contra Petro por no retractarse de señalamientos a Marta Lucía Ramírez

El juzgado 66 administrativo de Bogotá avaló un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no retractarse de publicaciones en X contra Marta Lucía Ramírez, pese a dos fallos que le ordenaron rectificar

Incidente de desacato contra Petro

Benedetti anuncia plan contra “sicariato, microtráfico y extorsiones” en Barranquilla

El ministro Armando Benedetti presentó medidas tras un consejo de seguridad el 20 de febrero en Barranquilla, con refuerzo policial y militar y acciones de salud mental para enfrentar homicidio, hurto, microtráfico y extorsión

Benedetti anuncia plan contra “sicariato,

Peligro en El Dorado: vuelo LA4278 de Latam abortó despegue por cruce de helicóptero militar

Un Airbus 320 que cubría la ruta Bogotá–San Andrés interrumpió su despegue tras el cruce de un helicóptero de la Fuerza Aérea. Los 157 pasajeros fueron desembarcados y la aeronave será inspeccionada en hangar

Peligro en El Dorado: vuelo

“Es una lucha a muerte, no hay descanso alguno”: por este motivo el alcalde Federico Gutiérrez canceló viaje a EE. UU.

Federico Gutiérrez suspendió su desplazamiento a Estados Unidos para asistir a la sentencia de Michael Jaime Inofuentes, acusado de explotación sexual infantil en Medellín, y reiteró su ofensiva contra estos delitos

“Es una lucha a muerte,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny Lu, y ChocQuibTown: estos álbumes colombianos cumplen 20 años en 2026

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026: ¿hubo reencuentro?

Johanna Fadul festejó la salida de Maiker Smith y se despachó contra los que la llaman racista: “Yo no soy una mala persona”

Deportes

Nelson Deossa presiona a Néstor

Nelson Deossa presiona a Néstor Lorenzo: “Yo me veo en la selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente”

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

Atlético Nacional definió el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará después de la Copa Sudamericana

James Rodríguez y las superestrellas con las que competirá en la MLS: desde Messi hasta Thomas Müller

Santa Fe y Junior tienen fecha para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores: cuándo será el sorteo de la fase de grupos