Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 21 de febrero

Conoce con antelación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

ESSA suspende el suministro de
ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Este sábado 21 de febrero, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losempleadosy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Pavachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque De Picacho, Puentes y Naranjos, Botuva I, El Casiquito, Puerto López y algunos sectores de Helechal y Mesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y algunos sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Tirapaza, Palo Cortado, El Rodeo, Macanillo y Cuchicute.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Veredas Vegas, El Hoyo, San Roque, Arenal, Cuchiquira y Margajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Laguneta Bajo y Aco De Pena Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas Resumidero, Boquerón, Cañaveral Alto, Cañaveral Bajo, Puente Tierra y Hoya de Monas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Hospital Psiquiátrico San Camilo, Instituto de Medicina Legal, Cementerio Central, Cárcel Modelo. Barrios Chorreras De Don Juan, Villas De Romero, Urbanización Los Bucaros, Campo Hermoso conjunto residencial Portales de Navarra, Alfonso López sectores de la calle 45 con carrera 8 y algunos sectores de La Concordia y Garcia Rovira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Torcoroma sector de la calle 52 con carrera 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Nueva Baeza Manzana E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Hacienda Santa More.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 36 44 35 Edificio Quo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Parnaso sectores de las calles 65 y 66 con carreras 16,16A y 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 13:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Viami y Pauna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Valentina II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Sector de la Cruz Roja Colombiana, barrio García Rovira, en algunos tramos de las carreras 9, 10, 11, 12 y 13 con calles 42, 43 y 44.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Francisco sectores de las calles 20 y 21 con carrera 19.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Alarcón sectores de la calle 22 con carreras 19 y 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Hospital Psiquiátrico San Camilo, Instituto de Medicina Legal, Cementerio Central, Cárcel Modelo. Barrios Chorreras De Don Juan, Villas De Romero, Urbanización Los Bucaros, Campo Hermoso conjunto residencial Portales de Navarra, Alfonso López sectores de la calle 45 con carrera 8 y algunos sectores de La Concordia y Garcia Rovira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Tebaida, Mochiliro y algunos sectores de Ture y Llanadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Dorada, Popayan, Plan de Armas, Rio Blanco y Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Vereda Agua Tendida y algunos sectores de Bavega y El Reposo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Veredas La Palmita, La Palmita sector La Lomita y algunos sectores de Arenal y Cuchiquira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Diamante II sectores de las calles 89 y 90 con carrera 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Veredas Tirapaza, Palo Cortado, El Rodeo, Macanillo y Cuchicute.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Veredas Vegas, El Hoyo, San Roque, Arenal, Cuchiquira y Margajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas Resumidero, Boquerón, Cañaveral Alto, Cañaveral Bajo, Puente Tierra y Hoya de Monas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Pavachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque De Picacho, Puentes y Naranjos, Botuva I, El Casiquito, Puerto López y algunos sectores de Helechal y Mesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Rafael y Popoa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Laguneta Bajo y Aco De Pena Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte y algunos sectores de Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

ESSA explicó que los cortes
ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.

