Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 20 de febrero

¡Alista las reservas! distintos zonas de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Guardar
Los cortes pueden durar desde
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este viernes 20 de febrero. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usme.Barrios: Aguas Claras, Aguas Claras Sur.Lugar: De la Diagonal 13B Sur a la Calle 31A Sur, entre la Transversal 21A Sur a la Carrera 25 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 7 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo tanque Aguas Claras

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCortes de agua en ColombiaTurno Racionamiento De Agua HoyCortes de agua en Bogotá

Más Noticias

Pico y Placa: qué autos no circulan en Medellín este viernes 20 de febrero

Cuáles son los automóviles que no tienen permitido transitar este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: qué autos

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

La edición 38 de la gala tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami. Bad Bunny, Carin León y Rauw Alejandro son los artistas con más nominaciones

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Marchas en apoyo al salario mínimo afectaron la movilidad y la operación del sistema TransMilenio en Bogotá

Este fue el minuto a minuto de las marchas en las principales ciudades del país

Marchas en apoyo al salario

Daniel Briceño desató la indignación de artistas por compartir su foto con un crítica al Gobierno: “Haces campaña con mi imagen”

El exconcejal, que aspira al Congreso, cuestionó a los artistas por no pronunciarse en contra de la administración y su reforma a la salud

Daniel Briceño desató la indignación

“Qué vergüenza”: dos señalados carteristas colombianos fueron captados en video cuando intentaron robar a una joven en el metro de Barcelona

El arresto de dos hombres bogotanos fue posible gracias a la intervención de un colectivo civil que colabora con las autoridades españolas. El caso provocó reacciones inmediatas en comunidades migrantes

“Qué vergüenza”: dos señalados carteristas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan muerta a Constanza, conocida

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz en el corto plazo: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

ENTRETENIMIENTO

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO: siga todas las incidencias de los colombianos en la gala minuto a minuto

Colombia arrasa en las preselecciones de los Premios Platino Xcaret 2026 y apunta a hacer historia en el cine iberoamericano

Confirman el regreso de Melissa Gate a ‘La Casa de los Famosos Colombia’: esta es la fecha de su ingreso

Shakira y Beéle sorprendieron con un tatuaje improvisado en Barranquilla durante la grabación de su nuevo videoclip

Violeta Bergonzi mostró a sus hijos, identificados como ‘therians’: “Yo no quería hablar de este tema”

Deportes

Brasil ahogó a la selección

Brasil ahogó a la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: ganó por 1-0 en el hexagonal final

Así se ubica Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: se prenden las alarmas en el hexagonal

Deportes Tolima pegó primero en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Cuándo vuelve a jugar Deportes Tolima por la Copa Libertadores: Táchira le pelea el cupo a tercera fase previa

Portugal y su balance ante Sudamérica en los Mundiales FIFA: Colombia se sumará a la lista