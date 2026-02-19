Colombia

María Claudia Tarazona aclaró por qué no será fórmula vicepresidencial de su suegro Miguel Uribe Londoño: “Sería un descaro absurdo”

La viuda de Miguel Uribe Turbay rechazó los rumores sobre una posible alianza electoral con el padre del senador y precandidato presidencial asesinado, y precisó que la relación con su suegro se mantiene en el ámbito personal

María Claudia Tarazona resalta el
María Claudia Tarazona resalta el apoyo emocional y la fortaleza de Miguel Uribe Turbay padre tras el asesinato de su esposo - crédito Prensa Miguel Uribe Londoño/Reuters

María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue enfática en desistir la posibilidad de que sea la fórmula vicepresidencial de su suegro Miguel Uribe Londoño, hoy candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata Colombiano (PDC).

La mujer, en una entrevista concedida al programa Desnúdate con Eva, dirigido por la periodista española Eva Rey, aclaró que cualquier rumor que la vincule con esa posibilidad carece de fundamento, y atribuyó la circulación de versiones a una interpretación errónea de declaraciones previas.

No obstante, subrayó la fortaleza y el apoyo del padre del asesinado senador, y recalcó que por su conexión familiar lo respaldará en su camino a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Miguel papá ha sido un soporte en todos los aspectos: emocional, con mis hijas, conmigo, con Alejandro (hijo de Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona). Tiene esa fortaleza de que, a pesar de vivir el duelo y el dolor que está viviendo, ser soporte para mí, para mis hijos y para Alejandro. O sea, eso habla mucho de él, de esa resiliencia que tiene”, comentó la viuda a la comunicadora radicada en Colombia.

María Claudia Tarazona descarta de forma contundente su posible participación en una fórmula presidencial junto a su suegro Miguel Uribe Londoño - credito Desnúdate con Eva/YouTube

También, Tarazona recordó que su relación con Miguel Uribe Londoño trasciende lo coyuntural, ya que su vínculo se ha tejido a lo largo de quince años y se define por la confianza, la cercanía y una vida familiar compartida.

Mi relación con papá viene de quince años atrás. Somos amigos, nos queremos, nos conocemos, hemos estado juntos, hemos viajado, hemos vivido una vida juntos. O sea, yo creo que él estaba más tiempo aquí en esta casa con Miguel y conmigo que en su apartamento donde vive actualmente (...) claro que lo apoyo, lo quiero, lo admiro. Me parece un hombre brillante y resiliente”, resaltó.

Ante la consulta sobre una eventual postulación conjunta en la fórmula presidencial, María Claudia Tarazona fue tajante: “No sería vicepresidente de mi suegro porque pues eso no sería, mejor dicho, eso sería un descaro absurdo, pero por encima de mi suegro no hay nadie”.

El pequeño de cuatro años
El pequeño de cuatro años ha mostrado ante su abuelo una gran elocuencia frente al asesinato de su padre - crédito Prensa Miguel Uribe

Las nuevas declaraciones de Tarazona se producen después de que, en diálogo con El Tiempo, no descartara su posible ingreso a la contienda electoral aunque definió las condiciones para que sea una realidad.

“Desde un lugar humilde y sin ninguna pretensión distinta a que al país le vaya bien,si hay alguna posibilidad de que mi nombre pueda ayudar a salvar a Colombia y recuperar la democracia, lo pensaría.Yo creo que represento a las víctimas, una tragedia que le dolió a todo el país”, explicó en su momento.

Además, subrayó su preocupación por el entorno crítico que enfrenta el país durante la campaña electoral.

“Me duele profundamente lo que está pasando hoy en la situación política.Si hay algo que yo pueda hacer para recuperar el rumbo de Colombia, probablemente lo pensaría, pero tendría que ser una situación no hipotética, sino específica, dependiendo con quién y cómo. Creo que es muy pretencioso pensar que yo podría hacer eso, pero más o menos por ahí estaría esa línea (...) incluso para estas elecciones”, aclaró al diario nacional.

María Claudia Tarazona asegura que
María Claudia Tarazona asegura que ve a Paloma Valencia como la ganadora indiscutible de la próxima Gran Consulta electoral - crédito Colprensa/Lina Gasca

Su preferencia para las consultas

En la misma entrevista, María Claudia Tarazona fue interrogada sobre sus preferencias de cara a las consultas interpartidistas que definirán a los candidatos presidenciales para las elecciones del 31 de mayo.

Frente a los aspirantes de la Gran Consulta por Colombia, la viuda de Miguel Uribe Turbay fue contundente en manifestar su confianza a la senadora y aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia. “Pero por supuesto que sí, no me cabe la menor duda (de que ganará la consulta)”, expresó la mujer, añadiendo su negativa a la candidata Vicky Dávila.

María Claudia Tarazona revela su
María Claudia Tarazona revela su apoyo a Paloma Valencia frente a Abelardo de la Espriella, confirmando su preferencia sin dudas - crédito Lina Gasca/Colprensa

Incluso, su preferencia por la candidata del partido de oposición supera a otros aspirantes que están liderando las encuestas y sondeos de opinión, como es el caso del abogado y empresario Abelardo de la Espriella. “Uy, no, Paloma. Paloma Sí, sin dudas”, respondió.

No obstante, entre Paloma Valencia y su suegro Miguel Uribe Londoño, María Claudia Tarazona declaró: “Yo no podría escoger a nadie por encima de mi suegro”.

