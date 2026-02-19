Colombia

Estos son los países de Centroamérica que los colombianos pueden visitar sin necesidad de visa

Aunque no se necesite un visado, eso no significa que no se deban cumplir algunos requisitos para el ingreso a dichos lugares

Para algunos países de Centro
Para algunos países de Centro América solo se necesita el pasaporte vigente - crédito Cancillería de Colombia

Los viajeros colombianos disfrutan en 2026 de nuevas facilidades para el turismo internacional, especialmente en la región centroamericana, donde varios países permiten su ingreso sin visa para estancias breves.

Esta medida, confirmada por la Cancillería de Colombia y autoridades migratorias del área, simplifica la organización de vacaciones o desplazamientos laborales al eliminar trámites consulares largos.

En destinos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, el único documento imprescindible es el pasaporte vigente.

Sin embargo, cada país puede exigir requisitos adicionales, como demostrar fondos suficientes, exhibir un billete de salida, reserva de alojamiento o carta de invitación. Las autoridades recomiendan a los viajeros consultar siempre los lineamientos particulares, ya que los controles migratorios pueden variar y solicitar documentación extra al momento del arribo.

Un caso particular lo representa Panamá, donde los funcionarios pueden requerir comprobantes financieros y detalles precisos del itinerario. Por su parte, el acuerdo CA-4 entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua permite transitar entre estos países con mayor facilidad una vez realizado el primer ingreso, favoreciendo la libre movilidad dentro del bloque.

Panamá es la puerta de
Panamá es la puerta de entrada a Centro América, una vez allí se puede pasar más fácil a los demás países - crédito Gobierno Nacional de Panamá

Costa Rica mantiene el requisito de visa para los colombianos, salvo en situaciones puntuales como poseer una visa estadounidense vigente o residencia en ciertos países. Ante esta excepción, se aconseja a los interesados informarse en los canales oficiales antes de viajar, ya que las reglas pueden cambiar según el perfil del visitante.

Y aunque no se exija visa, las autoridades recuerdan que la estancia máxima suele ser de noventa días y que el pasaporte deberá contar con al menos seis meses de vigencia. Se aconseja considerar la contratación de un seguro médico internacional para mayor seguridad durante el viaje.

Colombia mantiene acuerdos de exención de visa para fines turísticos con varios países de Centroamérica, lo que facilita la movilidad de sus ciudadanos.

Para ingresar a El Salvador, los colombianos solo requieren un pasaporte con vigencia mínima de seis meses y adquirir una tarjeta de turismo, cuyo costo asciende a doce dólares estadounidenses. Además, es obligatorio mostrar pasajes de ida y vuelta, comprobante de alojamiento y, en determinadas ocasiones, el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, medida de control sanitario que puede ser solicitada según el historial de viaje del visitante.

Para ingresar a Guatemala se
Para ingresar a Guatemala se deben presentar también los tiquetes de salida - crédito Instituto Guatemalteco de Turismo

En cuanto a Honduras, desde el 12 de septiembre de 2007, está en vigor un acuerdo bilateral que elimina el requisito de visa para portadores de pasaportes corrientes.

Esto permite a los nacionales de ambas naciones ingresar, permanecer y salir del país anfitrión sin necesidad de trámite consular, durante un periodo máximo de noventa días, ya sea por turismo, tránsito o negocios. La estadía puede ser extendida bajo criterios de las autoridades migratorias, quienes determinarán los procedimientos a seguir para tal efecto.

Es imprescindible presentar un pasaporte válido por al menos seis meses, pasaje de retorno o continuación de viaje, y si corresponde, la visa del tercer país de destino. Todos los viajeros, sin excepción por nacionalidad y con edades entre uno y sesenta años, deben entregar el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla, expedido al menos diez días previos al ingreso o embarque hacia Honduras.

Costa Rica permite estadía de
Costa Rica permite estadía de 90 días y carta de invitación - crédito Instituto Costarricense de Turismo

Si la inmunización no es posible, se exige constancia médica que lo justifique. Dependiendo de la aerolínea y el motivo del viaje, puede requerirse una carta de invitación detallada o documentación que acredite la reserva de hospedaje.

Por último, el acceso a Belice para ciudadanos colombianos con fines turísticos también se encuentra exento de visa, siempre que la estadía no supere los treinta días. Los requisitos comprenden pasaporte vigente, billete aéreo de ida y regreso, prueba de alojamiento, recursos económicos suficientes y presentación del carnet internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.

EN VIVO | Marchas en

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Susana Muhamad reveló "las trampas"

Los Pachenca tienen el control

Premios Lo Nuestro 2026 EN

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

