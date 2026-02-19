Colombia

Ejército defendió el sistema de artillería Obús tras accidente durante ejercicio militar en 2024 y denuncias por falta de mantenimiento

Irregularidades contractuales, hallazgos técnicos recientes y decisiones administrativas abrieron interrogantes sobre la gestión militar en medio de la tragedia

Las autoridades militares investigan las circunstancias del siniestro durante prácticas con artillería pesada, mientras informes internos previos habían señalado deficiencias técnicas y dudas en el mantenimiento de estos dispositivos - crédito natolii Stepanov/ Reuters

Un presunto accidente reciente con el sistema de artillería Obús del Ejército colombiano habría provocado la muerte de un militar y dejado siete heridos durante maniobras de entrenamiento.

Según documentos obtenidos por Semana, meses antes la inspección interna del Ejército había advertido sobre presuntas fallas técnicas y problemas de mantenimiento en estos equipos.

La inspección alertó en diciembre de 2024 sobre desviaciones de entre 200 y 500 metros en los disparos de los sistemas de artillería, realizados a distancias de 10 y 15 kilómetros.

El informe detalló que los técnicos de la empresa contratista concluyeron que las fallas se debían al deterioro en las cajas de elevación de las piezas, un factor crucial para la precisión operativa.

El mismo documento indicó que los datos balísticos de la munición Heer50 BB estaban desactualizados en el software balístico del sistema.

La entidad argumenta que el sistema mantiene una alta tasa de funcionamiento y relevancia en tareas de seguridad, pese a informes institucionales que han cuestionado la precisión y procedimiento técnico en la actualización de sus componentes - crédito prensa Fuerzas Militares

Tras unas pruebas, se decidió actualizar la información en el sistema Neli de varios Obús, pero no se ejecutaron las acciones técnicas obligatorias posteriores. La inspección identificó una falta de control tanto del supervisor del contrato como del comité evaluador, lo que puso en duda la confiabilidad del sistema balístico Neli.

El medio mencionado también informó que la investigación interna detectó presuntas irregularidades en la contratación para la actualización de los sistemas de navegación inercial Neli.

El informe señala que se invirtieron más de $4.414 millones en tres piezas de artillería que no contaban con las condiciones para operar.

Fuentes militares, en dialogo con el medio mencionado, matizaron la relación entre las advertencias técnicas y el accidente más reciente. Afirmaron que las muertes y lesiones no estarían vinculadas con los hallazgos del informe interno, sino que podrían deberse a errores humanos, aún bajo investigación.

El Ejército sostuvo que en 2025 se efectuaron 4.951 disparos con el sistema Obús sin novedades.

Desde la llegada de este sistema al país, en 2007, solo se han registrado dos accidentes graves. De acuerdo con cifras institucionales en los últimos cinco años se contabilizan más de 15.000 disparos realizados, lo que evidencia su frecuente empleo operativo.

A pesar de las discrepancias sobre las causas, la institución argumentó que el informe de la inspección responde a un desconocimiento sobre el funcionamiento y el despliegue de los equipos.

Además, defendió que este sistema sigue siendo clave en las acciones militares contra grupos armados ilegales como el ELN. El medio mencionado confirmó la participación del Obús en el reciente bombardeo en Catatumbo, en el que murieron siete integrantes de ese grupo armado.

Fuentes militares afirmaron que actualmente cerca del 90% del sistema Obús está operativo, con participación regular en operaciones recientes y un papel destacado en la estrategia de seguridad nacional.

