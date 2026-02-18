Colombia

Roy Barreras le salió al paso a criticas por ser un ‘camaleón’ de la política: “Uno puede cambiar de vuelo, pero no de principios”

El exsenador, exembajador de Colombia en Reino Unido y actual candidato presidencial respondió por los cuestionamientos por su trayectoria política, al haber estado al lado de Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro

Roy Barreras, exsenador y exembajador
Roy Barreras, exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido que quiere ser el candidato de la centro-izquierda en la primera vuelta presidencial, defendió su apoyo al hoy mandatario Gustavo Petro

En una nueva defensa de su trayectoria política, el exembajador, exsenador y candidato presidencial Roy Barreras abordó los cuestionamientos sobre su reputación de “camaleón” político y destacó lo que, según él, es la coherencia de sus convicciones. El vallecaucano, que hará parte de la consulta del Frente por la Vida, el 8 de marzo, afirmó que su rumbo partidista ha sido el resultado de expulsiones o crisis ajenas a su voluntad y no de un vaivén ideológico premeditado.

En diálogo con Teleantioquia, Barreras describió su trayectoria como la de un pasajero que, de manera forzosa, debe cambiar de vuelo para llegar al destino previsto. “Uno puede cambiar de vuelo, pero no de principios”, aseguró el aspirante presidencial, que inició su devenir en el partido Cambio Radical, del que según él fue expulsado. En sus palabras, reiteró que su salida “no fue por voluntad propia”, sino una decisión impuesta que derivó en su aterrrizaje al uribismo.

El hoy exembajador de Gustavo
El hoy exembajador de Gustavo Petro, y estratega en su campaña en 2022, también fue un importante aliado del expresidente Álvaro Uribe en el Senado de la República

Me expulsaron de Cambio Radical. Estamos hablando de hace veinte años, pero qué bueno que recuerden esa historia”, insistió Barreras en sus declaraciones, en las que afirmó en que cada cambio en su trasegar respondió a coyunturas y no a un cálculo personal. “Juan Manuel Santos me invitó a ser parte de su coalición, el Partido de la U, que fundó el mismo Santos y donde milité 15 años; hizo parte de la coalición uribista”, relató el excongresista.

Aclarando su relación con los movimientos que apoyaron en su momento al expresidente Álvaro Uribe, Barreras enfatizó que si bien formó parte del grupo del exmandatario, su primera inclinación electoral fue distinta. “En el 2002, yo no voté por Uribe. Voté por Noemí Sanín, que era en ese momento como el centro. Tampoco voté por Serpa, porque venía del Proceso 8000. Yo entré en política en el 2006, ya Uribe era presidente”, señaló Barreras a Teleantioquia.

La relación del exsenador Roy
La relación del exsenador Roy Barreras con el expresidente Juan Manuel Santos ha trascendido al plano personal

Roy Barreras y sus argumentos para defender su trayectoria política: “Mi ideología está escrita”

Esa cronología, puntualizó, explicaría los matices de su paso por distintas alianzas, antes de decidir su apoyo a Gustavo Petro. “Acompañé a Santos, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que apareció el dilema entre Petro y el señor Rodolfo”, puntualizó el excongresista en sus afirmaciones, frente a cómo ha sido su experiencia en la política, que inició en cargos de elección popular menores y luego dio el gran salto hacia el órgano legislativo, antes de esta presente aspiración.

Con una carrera política de más de dos décadas, Barreras ha sido objeto de la etiqueta de “camaleón” por su capacidad para adaptarse y sobrevivir bajo diferentes jefaturas y partidos; no obstante, sobre estas críticas, el propio Barreras se desmarcó. “Mi ideología está escrita, yo no cambio de opinión. Yo escribí un ideario que se llama En qué creemos”, explicó el aspirante presidencial, que reiteró que su tránsito no fue motivado por intereses particulares.

Roy Barreras se ha caracterizado
Roy Barreras se ha caracterizado en el último cuatrienio en defender la obra del presidente Gustavo Petro

El exsenador busca convertirse en el sucesor de Petro en el poder, tras una trayectoria que lo llevó desde sus inicios como taxista y médico hasta la presidencia del Senado en dos épocas clave (2012-2013 y 2022-2023), en las que le dio impulso a los acuerdos de paz, reafirmó su paso al petrismo, e incluyó la anulación de su elección en mayo de 2023 por parte del Consejo de Estado, por doble militancia, al no renunciar al partido de la U antes del Pacto Histórico.

De cara a la contienda electoral que se avecina, el aspirante presidencial aspirará por su colectividad, La Fuerza de la Paz y competirá en la consulta del Frente Amplio, en la que no estará Iván Cepeda, con una agenda que articula “seguridad total”, reformas sociales e invocaciones a la unidad, presentándose como una opción de centro-izquierda dispuesta a representar a los que se definen, según sus palabras, por principios y no por categorizaciones políticas.

