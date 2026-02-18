Colombia

Por sicariato de empresario arrocero Germán Aponte y su escolta, vecinos en La Cabrera en Bogotá denunciaron llamadas intimidatorias: les piden no entregar videos

Las denuncias de los residentes de la zona ubicada en el norte de la capital del país se conocen a una semana del doble homicidio del hombre de negocios y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, asesinados por un sicario de traje y corbata

El doble homicidio bajo la
El doble homicidio bajo la modalidad de sicariato se perpetró la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026 - crédito red social X | @tavo_triatleta/IG

La recolección de más de 100 horas de videos de cámaras de seguridad por parte de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial) de la Policía Nacional con miras a esclarecer el crimen del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, ha puesto sobre la mesa una situación que denunciaron ante las autoridades residentes del barrio La Cabrera, en el norte de Bogotá.

Allí, la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026, un sicario vestido con traje y corbata asesinó al empresario justo al salir de un reconocido gimnasio, acompañado por su guardaespaldas, miembro de la Policía. El agresor los sorprendió por la espalda y efectuó al menos cuatro disparos, generando pánico en la zona.

A raíz de este caso y de la difusión de varias grabaciones que captaron el momento exacto en que el sicario disparó y evidenciaron la presencia de su cómplice —un hombre que lo esperó en una motocicleta estacionada en una estación de gasolina junto al gimnasio—, los vecinos informaron a la Policía que recibieron llamadas intimidatorias de los presuntos sicarios para que no entreguen los videos.

Así lo dio a conocer un informe por parte de Red+Noticias la noche del martes 17 de febrero de 2026, y ya cuando se cumple una semana del doble homicidio.

Entre las tareas de los investigadores para reconstruir los momentos previos al sicariato de Germán Aponte y su escolta, uno de los puntos que más relevancia ha cobrado es el de la estación de servicio y las viviendas aledañas, dado que ambos sicarios habrían dejado sus rostros al descubierto, y por tal motivo es crucial la entrega de estas grabaciones.

La zozobra se mantienen entre los habitantes de la zona, ubicada en la localidad de Chapinero, debido a la inusual petición que han recibido por parte de quienes serían los presuntos sicarios que asesinaron al empresario arrocero, cuyas honras fúnebres se llevaron a cabo el sábado 14 de febrero.

