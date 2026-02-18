Los cortes de agua en Bogotá este 18 de febrero

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá llevará a cabo diferentes obras de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este miércoles 18 de febrero. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Policarpa Salavarrieta, Sevilla y La Hortua.Lugar: De la Avenida Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14.Inicio del corte: 5:00 p.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Soacha.Barrios: Maiporé.Lugar: De la Calle 30 Sur a la Calle 34 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 4 o Autopista Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Tintalá, Osorio I, II, III, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo, Tintal.Lugar: De la Calle 8 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali a la Carrera 120.Inicio del corte: 2:00 p.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Chapinero.Barrios: María Cristina Rural, Pardo Rubio I, Siberia Central, Siberia II. Siberia Rural, Siberia Urbano.Lugar: Afectación 1:De la Calle 44 a la Calle 60 Bis, entre la Transversal 7 Este a la Carrera 1 Afectación 2: De la Calle 45B a la Calle 49A, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 3A Este.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 10 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo tanque Pardo

Localidad: Chapinero.Barrios: El Paraiso Chapinero.Lugar: Afectación 1: De la Diagonal 38 a la Calle 44A, entre la Carrera 4 Este a la Avenida Circunvalar Afectación 2: De la Diagonal 38 a la Calle 42, entre la Transversal 7 Este a la Carrera 4 Este.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 10 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo tanque El Paraiso

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: La Castellana.Lugar: De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación válvula

Localidad: Usaquén.Barrios: Molinos Norte, San Patricio, Santa Bibiana, Rincón del Chicó.Lugar: De la Carrera 11 a la Carrera 45, entre la Calle 104 a la Calle 116.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación válvula

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.