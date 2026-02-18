El exministro Juan Fernando Cristo envió mensaje a su antiguo colega Guillermo Alfonso Jaramillo tras la muerte del menor Kevin Acosta: “Reconozcamos la crisis”

Juan Fernando Cristo mandó mensaje a Guillermo Alfonso Jaramillo y exige priorizar a los pacientes tras muerte de Kevin Acosta - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE -Colprensa/Montaje Infobae

La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia, desató un debate nacional sobre el sistema de salud colombiano tras su fallecimiento en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia en Bogotá debido a la falta de suministro del medicamento necesario para tratar su condición.

El caso, puso en el centro de la discusión la gestión de la Nueva EPS, entidad responsable de suministrar los medicamentos requeridos para el tratamiento de enfermedades huérfanas como la que padecía el niño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La familia de Kevin Arley Acosta denunció que la entrega de medicamentos esenciales no se realizó en forma oportuna, lo que dificultó el manejo de las complicaciones derivadas de un golpe en la cabeza.

El menor fue sepultado el 16 de febrero de 2026 en Charalá, municipio del departamento de Santander, donde residía junto a sus padres. Voceros familiares afirmaron que el sistema de salud falló en un momento crucial para la vida del niño.

Juan Fernando Cristo critica disputas políticas y reclama soluciones para el sistema de salud - crédito @CristoBustos

Tras lo anterior, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ofreció detalles sobre el accidente: “La información que tenemos es que tuvo un accidente craneoencefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta”. Estas palabras, buscaron esclarecer la causa directa del fallecimiento pero desataron toda una ola de comentarios negativos en el ámbito político.

Por su parte, el exministro y candidato presidencial Juan Fernando Cristo intervino en la discusión, llamando a priorizar el bienestar de los usuarios por encima de las disputas partidistas.

“Ministro, basta ya de peleas políticas entre Gobierno y oposición alrededor del tema de la salud de los colombianos y nos hemos olvidado de los pacientes”, expresó el exministro del Interior.

Enfatizó: “Menos estar echando la culpa unos a otros de esta crisis que es evidente. Menos aún, echarle la culpa a la mamá o a la familia de Kevin, que simplemente no tuvo a tiempo acceso a su medicamento”.

El caso de Kevin Arley Acosta evidenció la agudización de las fallas actuales en el sistema de salud. Cristo advirtió que “hay que reconocer la crisis de la nueva EPS, que viene de antes, pero que se ha agravado ahora con la intervención del Gobierno. Y hay que salvar la nueva EPS, porque de lo contrario, se va a llevar por delante todo el sistema de salud”.

Juan Fernando Cristo exige priorizar a los pacientes tras muerte de Kevin Acosta - crédito @CristoBustos/X

El sistema de salud colombiano enfrenta crecientes presiones por la demanda de tratamientos y la cobertura de patologías complejas.

“Pongamos a los pacientes primero, hay que acabar las largas filas y colas de los pacientes de todo el sistema y especialmente de la nueva EPS para acceder a un medicamento o a un tratamiento”, finalizó Cristo.

Esto dijo Juan Fernando Cristo en entrevista por la muerte del niño Kevin: “Vamos a hacer un plan de choque”

En una reciente entrevista en Noticias Caracol el 18 de febrero de 2026, Cristo afirmó que que la prioridad debe ser la solidaridad con la familia y con la mamá. Según Cristo, “el niño murió, que por algún motivo, pero eso está sucediendo no solamente con Kevin, sino con muchos pacientes de la Nueva EPS”.

Juan Fernando Cristo pide un plan de emergencia tras la muerte de Kevin y denuncia fallos en el sistema de salud - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Según explicó, la situación de Kevin refleja un problema estructural: “Se están suspendiendo tratamientos médicos, estamos viendo largas filas para recibir medicamentos”.

El candidato anunció que, de llegar al gobierno, implementará un plan de choque dirigido a garantizar el acceso a tratamientos y reducir los tiempos de espera. “Vamos a hacer un plan de choque y de emergencia para acabar esas largas filas y colas, un plan de choque y de emergencia para que no se suspenda un solo tratamiento”, aseguró Cristo al medio citado.

Además, remarcó la viabilidad de una pronta reforma sanitaria. “Somos capaces de sacar una reforma a la salud los cien primeros días de gobierno”, sostuvo, resaltando la urgencia de consensos políticos para evitar que situaciones similares se repitan. Cristo atribuyó la actual crisis a la confrontación entre el Ministerio de Salud y la Comisión Séptima del Senado.