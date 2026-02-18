Incautación millonaria en el Amazonas: Colombia y Brasil decomisaron cuatro toneladas de marihuana tipo skunk

Una intervención fluvial resultó en la detención de lanchas blindadas y el decomiso de estupefacientes y arsenales, según informes oficiales, lo que representa una pérdida millonaria para estructuras criminales transnacionales - crédito prensa Armada de Colombia

Una operación conjunta entre la Armada de Colombia y la Policía Federal de Brasil resultó en la incautación de 426 kilogramos de clorhidrato de cocaína y casi cuatro toneladas de marihuana tipo skunk en la región fronteriza del Amazonas, según informó la Fuerza Naval de la Amazonía el 18 de febrero de 2026.

Las autoridades interceptaron dos lanchas blindadas en el río Solimões, cerca de Manaos, Brasil, equipadas con motores de alta capacidad y utilizadas para el transporte ilegal de drogas y armas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El éxito de la operación se atribuye al trabajo coordinado del Centro de Fusión de Información de la Amazonía y el Comando de Guardacostas de la Amazonía, entidades que articularon esfuerzos de inteligencia para impactar directamente la cadena de producción, acopio y traslado de drogas ilícitas entre Colombia y Brasil.

Las fuerzas de Colombia y Brasil incautaron 426 kilos de cocaína y casi cuatro toneladas de marihuana tipo skunk en una operación en el Amazonas - crédito prensa Armada de Colombia

De acuerdo con información proporcionada por la autoridad naval colombiana, la acción conjunta permitió no solo la incautación de estupefacientes, también el decomiso de diez armas largas, más de 3.000 cartuchos de diferentes calibres y equipos de comunicación satelital, radios y teléfonos celulares.

“La Armada de Colombia, a través del grupo de Guardacostas de la Amazonía, en una operación conjunta y combinada con la Policía Federal del Brasil, desarrolló una operación de interdicción fluvial en el río Solimões, en el área de Manaos, logrando un contundente golpe contra las economías ilícitas,” destacó el capitán de fragata Ciro Alfonso Reyes Hernández, comandante del Grupo de Guardacostas de la Amazonía, en declaraciones a medios oficiales.

Marihuana tipo skunk: un producto de alto valor en el mercado ilegal

La Armada de Colombia y la Policía Federal de Brasil detuvieron dos lanchas blindadas con cargamentos de drogas y armas en el río Solimões, cerca de Manaos - crédito prensa Armada de Colombia

Entre las sustancias decomisadas sobresale la marihuana tipo skunk, una variedad híbrida de cannabis conocida por su aroma penetrante y su elevada concentración de THC, el principal componente psicoactivo de la planta.

Según explicaron fuentes de la Armada de Colombia, el skunk se cultiva bajo condiciones controladas en invernaderos, evitando la siembra a cielo abierto para maximizar su potencia y rendimiento. En el contexto del narcotráfico, esta droga alcanza altos precios por sus efectos intensos y rápidos sobre el sistema nervioso.

“Esta variante no se siembra a cielo abierto, sino en invernaderos bajo condiciones estrictamente controladas de luz, humedad y temperatura, para maximizar su potencia y rendimiento,” precisaron desde la Armada, subrayando el valor estratégico de la incautación.

El trabajo conjunto del Centro de Fusión de Información y el Comando de Guardacostas de la Amazonía permitió afectar la cadena de producción y traslado de drogas ilícitas - crédito prensa Armada de Colombia

Características:

Variedad híbrida: Proviene del cruce de varias cepas de cannabis, especialmente seleccionadas para potenciar sus efectos y propiedades.

Olor penetrante: Destaca por un aroma fuerte y persistente, fácilmente reconocible incluso a distancia.

Alta concentración de THC: Su contenido de tetrahidrocannabinol (THC), principal componente psicoactivo, es mucho más elevado que en la marihuana tradicional. Esto provoca efectos más intensos y rápidos en el consumidor.

Cultivo en invernadero: Suele sembrarse bajo condiciones controladas de luz, humedad y temperatura, lo que permite maximizar la potencia y el rendimiento de la planta.

Aspecto físico: Presenta flores compactas, resinosas y de colores vivos, con tonalidades que pueden variar entre verde claro y oscuro, a veces con matices anaranjados o rojizos.

Valor en el mercado negro: Debido a su potencia y efectos, la marihuana tipo skunk se considera un producto de alto valor entre las redes de tráfico de drogas.

Efectos: Produce una alteración rápida e intensa en el sistema nervioso central, con efectos narcóticos y psicoactivos superiores a los de la marihuana convencional.

No apta para cultivo a cielo abierto: Por sus requerimientos específicos, rara vez se cultiva en exteriores, lo que dificulta su detección por parte de las autoridades.

La operación binacional logró decomisar diez armas largas, más de 3.000 cartuchos y equipos de comunicación satelital en la frontera amazónica - crédito prensa Armada de Colombia

Impacto financiero y logístico para las estructuras criminales

La operación representa una afectación de 22 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones criminales que operan en la zona, con base en cifras oficiales de la Armada de Colombia. El decomiso evita la circulación de más de un millón de dosis de cocaína y alrededor de 700.000 dosis de marihuana en el mercado internacional.

Las autoridades recalcaron que el decomiso de armas y equipos de comunicación constituye un golpe adicional a la logística de los grupos armados ilegales, al limitar su capacidad para operar y coordinar nuevas rutas de tráfico.