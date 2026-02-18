Colombia

Polémica por las condiciones que el Clan del Golfo le habría impuesto al Gobierno para retomar el proceso de paz: quieren cambiar de nombre

El grupo armado se levantó de la mesa de diálogos tras la reunión del presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump en Washington, Estados Unidos. Un giro en el manejo del proceso permitió destrabar la crisis y reactivar los diálogos

Guardar
Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump durante su reunión en la Casa Blanca, encuentro que antecedió al nuevo impase en la mesa con el EGC- crédito Juan Cano/Presidencia Colombia

El proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, atravesó una nueva crisis luego de la reunión del mandatario con Donald Trump en la Casa Blanca.

La supuesta promesa de capturar a alias Chiquito Malo desató la molestia del grupo armado y derivó en una suspensión temporal de su participación en la mesa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según reveló Revista Semana, la organización consideró como una ofensa el anuncio relacionado con su máximo cabecilla y decidió levantarse de la negociación.

La reunión sostenida en la Casa Blanca entre Gustavo Petro y Donald Trump, junto con versiones sobre un supuesto compromiso del Gobierno de detener a alias ‘Chiquito Malo’, máximo líder del Clan del Golfo, habría desencadenado la salida temporal de esa estructura armada del proceso de paz, al considerar el señalamiento como una provocación.

Alias ‘Chiquito Malo’, señalado como
Alias ‘Chiquito Malo’, señalado como máximo cabecilla del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), fue centro de la controversia tras los anuncios oficiales - crédito Policía Nacional

De acuerdo con la información conocida por la revista, las tensiones se superaron este martes luego de que los delegados de la Casa de Nariño aceptaran nuevas condiciones planteadas por el grupo ilegal.

Según el informe, las tensiones se habrían superado luego de que los representantes de la Casa de Nariño, al parecer, aceptaran cumplir una serie de exigencias poco comunes planteadas por el grupo armado ilegal que, según las mediciones más recientes de las Fuerzas Militares, cuenta con el mayor número de integrantes en armas.

La primera condición estuvo relacionada con la identidad pública de la organización. El grupo pidió que el Gobierno y las Fuerzas Militares dejaran de llamarlo Clan del Golfo y utilizaran exclusivamente el nombre Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Este cambio de denominación no es menor: en el marco del proceso, el reconocimiento como EGC tiene implicaciones políticas y simbólicas, al apartarse del rótulo con el que históricamente ha sido identificado como estructura narcotraficante.

Trino del ministro de Defensa,
Trino del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el que reiteró la recompensa de hasta $5.000 millones y la vigencia de la orden de captura contra ‘Chiquito Malo’- crédito X

La segunda exigencia giró en torno a la situación de alias ‘Chiquito Malo’, también conocido como ‘Javier’. El grupo solicitó que dejara de ser considerado un objetivo de alto valor para las autoridades. Esa categoría había sido reiterada públicamente por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras la reunión entre Petro y Trump en Washington, cuando recordó la vigencia de una recompensa por información que facilitara su captura.

En su momento, el jefe de la cartera de Defensa escribió en su cuenta de X: “Recompensa hasta $ 5.000 millones. Orden de captura vigente. La suspensión de esta orden se aplicaría únicamente durante el desplazamiento de los integrantes del grupo armado organizado hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), conforme a la resolución 274 del 24 de diciembre de 2025, expedida por el Consejero Comisionado para la Paz”.

Ahora, el Clan del Golfo habría celebrado lo que considera un giro en el tratamiento oficial. En un mensaje difundido en su cuenta de X, la organización afirmó: “Las recientes actuaciones del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, en lo concerniente al respeto por nuestra identidad como Ejército Gaitanista de Colombia, y la decisión de retirar la consideración de ‘objetivo de alto valor’ a nuestro comandante en jefe, ‘Javier’, así como la pronta y eficaz reacción de los países mediadores para superar este impase, nos permiten informar que, en común acuerdo con la Consejería Comisionada de Paz, hemos decidido levantar la suspensión temporal del proceso de paz”.

Mensaje publicado por el Clan
Mensaje publicado por el Clan del Golfo en su cuenta oficial de X, en el que anunció el levantamiento de la suspensión del proceso tras lo que calificó como un cambio en el tratamiento oficial-crédito Gaitanistas por El Pueblo X

El grupo, además, ha hecho seguimiento a las declaraciones públicas de las Fuerzas Militares. De acuerdo con la información revelada, cuando en pronunciamientos oficiales se utiliza el nombre Clan del Golfo, se pone en conocimiento del delegado del Gobierno en la mesa para advertir sobre lo que consideran incumplimientos.

Con la superación de este episodio, el proceso de paz retoma su curso en medio de un contexto sensible, marcado por la presión internacional en materia de lucha contra el narcotráfico y por el delicado equilibrio entre las acciones de seguridad del Estado y las concesiones necesarias para mantener abierta la negociación.

Temas Relacionados

Clan del GolfoGustavo PetroDonald TrumpNegociacionesColombia-Noticias

Más Noticias

Petro propuso cambiar la producción agrícola en Valle del Cauca tras protestas por la crisis del etanol: “Por mal uso de la tierra hoy hay hambre”

La advertencia sobre los posibles efectos de la sobreoferta de biocombustibles se produjo tras la movilización de trabajadores en el Cauca, donde se discuten cambios en el uso agrícola y nuevas directrices para el crédito rural

Petro propuso cambiar la producción

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

El equipo de David González quiere sumar los tres puntos ante el campeón de Colombia en la capital del Atlántico

Junior vs. América de Cali

Fiscalía británica confirmó a las autoridades colombianas la ‘jugadita’ de la defensa de Zulma Guzmán para evitar su extradición

La Fiscalía afirmó que se presentaron recursos que alegan riesgos relacionados con las condiciones carcelarias de la ciudadana colombiana vinculada al caso de envenenamiento con talio en frambuesas consumidas por menores de edad en Bogotá

Fiscalía británica confirmó a las

Procuraduría exige a la Policía explicar el retiro de seguridad al coronel Jorge Mora por amenazas ligadas al caso Ungrd

El ente de control pidió razones jurídicas y fácticas por el desmonte del esquema de protección del exjefe anticorrupción de la Dijín

Procuraduría exige a la Policía

Jay Torres le hizo sorprendente invitación a Jessica Bohórquez en plena entrevista: “Lo que no logré en el reality”

Un momento de química genuina entre el reciente eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia 3’ y la presentadora se robó el foco del público, llevando las risas y la complicidad más allá de la conversación en vivo

Jay Torres le hizo sorprendente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN le envió fuerte mensaje

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

ENTRETENIMIENTO

Jay Torres le hizo sorprendente

Jay Torres le hizo sorprendente invitación a Jessica Bohórquez en plena entrevista: “Lo que no logré en el reality”

Juanes anuncia su ‘World Tour 2026’ con más de 50 conciertos internacionales: esta es la fecha en la que estará en Colombia

El final de ‘Desafío Siglo XXI’ barrió en el rating, mientras que ‘La casa de los famosos’ volvió a salir del listado

La rapera estadounidense Cardi B confirmó que viajará a Colombia para someterse a un procedimiento quirúrgico

Esta es la canción de J Balvin y Ryan Castro con la participación estelar del pequeño Río: “No se pueden decir groserías”

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Técnico del Zenit destacó el debut de Jhon Jáder Durán con el cuadro ruso: “Sus cualidades son evidentes”

Richard Ríos opinó sobre el comentario racista de Prestianni que denunció Vinicius Jr.: “Esos minutos afectan mucho”

Luis Díaz, hoy figura de la Bundesliga, recordó el día en que un periodista criticó su fichaje por el Bayern Múnich: “Me confrontó por el precio de mi traspaso”

Así fue la insólita expulsión del técnico del Medellín Alejandro Restrepo en la Copa Libertadores: terminó en el piso