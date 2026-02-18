Ciencia y talento, la deuda silenciosa que recibirá el nuevo presidente como herencia del Gobierno Petro

Para Augusto Forero, lo que ha sido destacado como "ahorro", será un problema en corto plazo - crédito MinCiencia

Durante el Gobierno de Gustavo Petro se han registrado múltiples críticas relacionadas con el nivel de apoyo brindado al deporte, la ciencia y los proyectos dirigidos a la juventud, especialmente porque al inicio de su mandato el presidente se comprometió públicamente a respaldar estos sectores.

En diálogo con Infobae Colombia, el magíster en análisis de problemas políticos y económicos Augusto Forero advirtió sobre la deuda que heredará el candidato elegido por los colombianos para reemplazar a Gustavo Petro en 2026.

En primer lugar, Forero mencionó que el nuevo gobierno recibirá una economía bajo presión fiscal y una agenda social exigente, mientras que se ha venido tratando a la ciencia, la tecnología y la innovación como “un gasto prescindible y no como infraestructura estratégica para la productividad, la seguridad energética, la salud y la adaptación climática”.

“El síntoma más visible es una desfinanciación estructural que no es nueva, pero que hoy alcanza niveles críticos. Este fenómeno suele celebrarse en el corto plazo como un “ahorro” o como “responsabilidad fiscal”, pero se cobra con sendos intereses en el mediano y largo plazo, hipotecando nuestra competitividad”, declaró Forero al respecto.

Para argumentar su postura, mencionó que la caída de la ciencia en Colombia es evidente en las cifras oficiales, recordando que en 2023 el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación era de 582.000 millones; para 2024 bajó a 413.000 millones, mientras que en 2025 el recorte superó el 24% y se invirtieron solo 300.000 millones.

“Estamos ante un apagón programado donde, en solo tres años, le hemos quitado casi la mitad de su capacidad de inversión directa al motor del conocimiento nacional. Recortar en ciencia es la forma más cara de intentar cuadrar caja. En paralelo, el propio debate fiscal de los últimos meses ha mostrado lo fácil que es sacrificar lo que no genera costos políticos inmediatos, incluso cuando la brecha productiva del país exige justamente lo contrario”.

Como segundo síntoma, indicó que la decisión de retirar el aporte estatal al Programa Crédito Beca (PCB) de la Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo) deja un enorme vacío en formación avanzada.

El experto recordó que el Estado aportaba alrededor del 40% del esquema y el programa dejaría de recibir cerca de 75.000 millones de pesos anuales, tras un último desembolso en 2025 cercano a 64.000 millones. Por ello, durante 2026, tanto el nuevo Ejecutivo como el Legislativo deberán embarcarse en una profunda discusión de diseño institucional sobre cómo se sostiene un flujo continuo de capital humano altamente calificado sin desordenar la planeación de vida de miles de candidatos y, sobre todo, sin romper la capacidad del país para absorber y aprovechar ese talento.

Forero citó indicadores de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en los que Colombia se ubicó en el puesto 71 entre 139 economías, una caída desde el puesto 61 que tuvo durante 2024.

“El perfil del país sugiere un patrón persistente, en el que se pone en evidencia un bajo desempeño en aspectos clave como el talento, la infraestructura científico-tecnológica y la capacidad empresarial para innovar. A esto se suma la difícil realidad estructural del país en cuanto a su capacidad para generar inversiones en actividades de investigación y desarrollo”.

Augusto Forero indicó que no es posible que los candidatos ofrezcan “milagros” para arreglar las problemáticas que se han generado en torno a los sectores mencionados; es por ello que propuso dos ideas: blindar la inversión en CTI con un pacto plurianual y trazable, con metas y una senda fiscal realista y reconstruir una política de talento que combine formación avanzada con inserción productiva, cofinanciación y mecanismos explícitos de retorno, vinculando a universidades, empresas y entidades públicas en trayectorias de empleo y proyectos concretos.

“Colombia no necesita más discursos sobre economía del conocimiento. Necesita coherencia presupuestal, instrumentos estables y una apuesta por convertir capacidades en resultados”, puntualizó.

