Gustavo Bolívar ‘le tiró’ a Paloma Valencia por demanda contra la reforma pensional: “Nunca ha aguantado hambre”

Gustavo Bolívar impulsa campaña digital por la reforma pensional y lanzó pulla en contra de Paloma Valencia - crédito Montaje Infobae

La reforma pensional en Colombia se encuentra en el centro del debate público luego de que el exsenador Gustavo Bolívar hiciera un llamado desde sus redes sociales, señalando que la Corte Constitucional decidirá en los próximos días el futuro de esta iniciativa.

Según explicó el también escritor, el fallo tendrá un impacto directo en tres millones cien mil adultos mayores que viven en extrema pobreza, quienes podrían recibir 230 mil pesos mensuales de por vida si la reforma se mantiene en pie.

Bolívar enfatizó que el país está ante “la suerte de tres millones cien mil viejitos y viejitas en extrema pobreza”. Además, aseguró que, de prosperar la reforma, el gobierno garantizaría un ingreso mensual para quienes actualmente carecen de protección social.

La discusión adquiere un matiz político debido a la demanda interpuesta contra la reforma, presentada por la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien según Bolívar “nunca ha aguantado hambre, gracias a Dios, que tiene asegurada su pensión”.

Gustavo Bolívar cuestionó a Paloma Valencia y la instó a retirar demanda contra la reforma pensional - crédito @GustavoBolivar

En el mismo mensaje, Bolívar criticó la postura de la aspirante presidencial, afirmando que el cálculo político de algunos sectores de la oposición “les alcanza para no importarles un bledo la suerte de la gente más pobre”.

El exsenador hizo referencia a una reciente intervención de Valencia en la que expresó su desacuerdo con la decisión del Consejo de Estado de revertir un decreto presidencial que elevaba el salario mínimo en un 23,7%.

Bolívar calificó como “grandioso” lo que describió como un “ataque de sensatez” de Valencia al respaldar la necesidad de mantener el aumento salarial, pero también pidió coherencia y el retiro de la demanda contra la reforma pensional.

En palabras del exsenador: “Vamos a poner #PalomaRetireLaDemanda. Por favor, vamos a ayudarle a estos viejitos. Esa es la única forma de salvar la reforma pensional”.

Bolívar apeló a la empatía de la ciudadanía, instando a pensar en “los viejitos en las regiones apartadas donde no tienen para comer realmente, nadie les va a dar un trabajo, son estorbos en sus casas porque los echan a un lado, los regañan”.

Bolívar acusó a Paloma Valencia de insensibilidad frente a los adultos mayores en extrema pobreza - crédito @GustavoBolivar

Para el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), el monto de 230 mil pesos mensuales permitiría a los beneficiarios “comer las tres veces al día”, un argumento que busca sensibilizar a la opinión pública respecto al impacto social de la reforma.

Bolívar acusó tanto al Consejo de Estado, como a la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral(CNE) y el Congreso de la República de actuar como opositores del Ejecutivo.

“Ya vimos que las cortes están aquí en puro golpe blando, digámoslo puro y duro, sin tapujos y sin miedo”, afirmó el senador. Estas declaraciones han agudizado el debate sobre la independencia de los poderes públicos y el papel de las instituciones en el actual contexto político.

El llamado a la movilización digital, impulsado por Gustavo Bolívar, busca incidir en el proceso judicial y en la agenda pública nacional.

La presidenta de la Corte Constitucional habló del avance en el proceso sobre la reforma pensional

La magistrada Paola Andrea Meneses, quien asumió la presidencia de la Corte Constitucional para el periodo 2026, analizó en entrevista con Infobae Colombia los desafíos recientes del alto tribunal, enfocados en temas de alto impacto económico y social.

Entre estos, Meneses destacó el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno en 2025, la gestión de un nuevo decreto en medio de la crisis climática y el proceso sobre la reforma pensional, actualmente suspendida mientras se define su constitucionalidad.

La magistrada Paola Andrea Meneses fue posesionada como presidenta de la Corte Constitucional para el periodo 2026 - crédito Corte Constitucional

Meneses explicó que el avance de la reforma pensional depende de la resolución de situaciones procesales previas.

“No solamente en este proceso, sino en muchos otros expedientes a veces se presentan algunas circunstancias procesales que implican que la Corte decida sobre esas circunstancias antes de continuar con el debate”, dijo.

Ejemplificó con la presentación de impedimentos y recusaciones, que la Sala debe resolver antes de seguir con el estudio de fondo.

La magistrada mencionó la complejidad del caso, motivo por el cual se designó al conjuez Carlos Pablo Márquez. Sin embargo, antes de profundizar en la discusión, la Corte deberá resolver recusaciones, incluso una contra el propio conjuez.

Mientras no se emita una sentencia definitiva, el sistema pensional actual seguirá vigente. Meneses aseguró que el tribunal busca una decisión pronta y fundamentada para la ciudadanía.