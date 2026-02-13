Colombia

The Hives reaccionó a canciones colombianas y dio un sorprendente concepto sobre Diomedes Díaz

La agrupación sueca, invitada de My Chemical Romance en su paso por el Vive Claro, participó de una dinámica de redes sociales que dio de qué hablar por cómo calificaron un clásico del “Cacique de La Junta”

Guardar
Dos miembros de la agrupación sueca participaron de la dinámica y dieron de qué hablar con su concepto sobre el "Cacique de La Junta" - crédito Radioacktiva

El paso de My Chemical Romance por Bogotá con The Hives como invitado sigue dejando momentos destacados, especialmente por parte de la agrupación sueca de garage rock que no tuvo problemas en hacer gira de medios durante el tiempo que estuvo en el país, previo a su concierto en el Vive Claro.

Aunque con sus visitas se fueron ganando el cariño del público colombiano por su energía y carisma en escena, es en las redes sociales donde The Hives parece estar encontrando un público capaz de entender su sentido del humor, pero también su interés en conectar con cada país que visitan en sus giras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una evidencia de ello se vio durante una actividad realizada por la emisora Radioacktiva en la que participaron Vigilante Carlstroem y Chris Dangerous, guitarrista y baterista de la banda, respectivamente. En ella ambos músicos fueron expuestos a canciones colombianas y tuvieron que dar su punto de vista sobre ellas.

The Hives se presentaron en
The Hives se presentaron en el Vive Claro el 10 de febrero de 2026, como acto de apertura de My Chemical Romance - crédito @thehives/Instagram

Primero escucharon La Cucharita de Jorge Veloza y los Carrangueros de Ráquira. Ambos músicos afirmaron que les encantó y le dieron un 10/10 al emblemático tema de carranga. La siguiente canción fue Tal Para Cual de Joe Arroyo, en la que se vio a Chris moviendo la cabeza a su ritmo. Nuevamente, ambos músicos coincidieron en que se trataba de una muy buena canción.

Luego el turno de Viva Colombia, Viva Falcao, la canción de Alexy Hernández que se hizo viral años atrás. El juicio de los dos miembros de The Hives fue claro: “10/10″.

La siguiente canción fue Caballo Viejo de Catire Morales, uno de los principales exponentes de la música llanera en Colombia, y una vez más los dos suecos se mostraron fascinados con el resultado, al punto que Vigilante la describió como “música colombiana de mariachi”, algo con lo que su compañero de banda coincidió.

Diomedes Díaz fue el que
Diomedes Díaz fue el que más sorpresa generó entre los miembros de The Hives durante la dinámica - crédito @diomedesdiazvive/Instagram

En ese momento los dos artistas escucharon La Plata, una de las canciones emblemáticas de Diomedes Díaz. Ambos deslizaron una sonrisa y compararon la forma de cantar del “Cacique de La Junta” con Cornelis Vreeswijk, trovador neerlandés radicado en Suecia que desarrolló su carrera en los años 60 y 70.

“Es como un Cornelis Vreeswijk colombiano”, comentó Chris al respecto. De nuevo, la calificación fue de 10/10.

La última canción de la dinámica fue Sucio Plan de la agrupación de punk rock de Medellín, I.R.A., que a diferencia de los artistas anteriores era más familiar en sonido para ellos, permitiéndoles hacer comentarios más profundos. “A estos chicos les gusta Rancid”, afirmó Chris en referencia a la agrupación estadounidense de los 90. Por su parte, Vigilante la describió como algo muy cercano a la música que escuchaban los miembros de The Hives en sus inicios.

Tras concluir la actividad, el guitarrista afirmó: “Nos gusta la música colombiana. Es 10/10″.

Así recordó The Hives su más reciente show en Bogotá

La banda sueca compartió en sus redes sociales un divertido momento durante su presentación como apertura de My Chemical Romance - crédito @thehives/Instagram

Como viene siendo recurrente en las paradas de su actual gira, los suecos dejaron un divertido momento de su concierto en el Vive Claro. Se trató de lo ocurrido durante la interpretación de Tick Tick Boom, cuando el cantante Pelle Almqvist se acercó al público para interactuar más de cerca con ellos.

El cantante pedía un momento de calma cuando una mujer entre el público le gritó “Papacito”. Al notarla, el cantante respondió con el español que entendía “¿Papacito? ¿Es mí? ¡Claro que sí!“, provocando las risas y la euforia del público, antes de retomar la parte final de la canción con la energía acostumbrada por la agrupación.

El video fue acompañado de un comentario en la descripción que decía: “HPA [abreviación de Howlin’ Pelle Almqvist, nombre del cantante] es el papacito de Bogotá. De nada mis hijos", al que respondieron sus seguidores en masa pidiendo por un pronto regreso de la banda al país, esta vez en solitario.

Temas Relacionados

The HivesDiomedes DíazJorge VelozaJoe ArroyoCatire MoralesI.R.A.Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Corte Suprema archivó proceso contra Miguel Polo Polo por llamar “bandido” al director de la ANT, Felipe Harman

La Sala Especial de Instrucción determinó precluir el caso relacionado con declaraciones emitidas en redes sociales

Corte Suprema archivó proceso contra

Fiscal y funcionarios de la Sijín fueron capturados por exigir el pago de $300 millones a un comerciante

Leopoldo Montes Dávila tiene antecedentes por investigaciones sobre su presunta responsabilidad en delitos como prevaricato por acción y omisión, abuso de autoridad y concusión

Fiscal y funcionarios de la

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

En el duelo de rojos por el cierre de la jornada, se vivirá el denominado clásico de Rojos en la capital del Valle del Cauca

América de Cali vs. Santa

Antioquia volvió a encender las alarmas: 14 presuntos feminicidios en lo que va de 2026 causan indignación

Velatones, protestas y un aumento frente al año pasado reflejan un inicio de 2026 marcado por la violencia de género y un panorama que vuelve a preocupar a las autoridades

Antioquia volvió a encender las

Ministro del Trabajo convocó a comisión de concertación para discutir el decreto transitorio del salario mínimo: “Debe ser vital y móvil”

El jefe de la cartera citó a la comisión el lunes 16 de febrero a las 10:00 a. m.

Ministro del Trabajo convocó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Whisky,

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

ENTRETENIMIENTO

Nicky Jam anunció su primer

Nicky Jam anunció su primer concierto en un estadio en Colombia: El Campín fue el elegido

TIMØ trae los 2000 de vuelta con ‘Canto Pa No Llorar’, con el reto de la inteligencia artificial de por medio: “Ya no basta con hacer canciones ‘buenas’”

Karol G confirmó que su tequila ya se puede comprar en Colombia: cuesta una millonada

Isabella Ladera, ex de Beéle, está embarazada: así confirmó la noticia y los detalles del padre de su segundo hijo

Este será el impacto económico del concierto de Shakira en Copacabana: se disparó en un 60% la búsqueda de hospedaje en Brasil

Deportes

América de Cali vs. Santa

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - Fecha 6 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

El dinero sería el factor clave para la salida de Alberto Gamero del Deportivo Cali: esto se sabe

Werder Bremen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 22 de la Bundesliga

La ‘Luchocam’, la nueva tendencia de Luis Díaz con el Bayern Múnich: así se ve un partido de la estrella de la selección Colombia

Leyenda de la MLS y de la selección de Estados Unidos halagó a James Rodríguez tras llegar al Minnesota United: “Entre los más talentosos del mundo”