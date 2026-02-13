The Hives reaccionó a canciones colombianas y dio un sorprendente concepto sobre Diomedes Díaz

Dos miembros de la agrupación sueca participaron de la dinámica y dieron de qué hablar con su concepto sobre el "Cacique de La Junta" - crédito Radioacktiva

El paso de My Chemical Romance por Bogotá con The Hives como invitado sigue dejando momentos destacados, especialmente por parte de la agrupación sueca de garage rock que no tuvo problemas en hacer gira de medios durante el tiempo que estuvo en el país, previo a su concierto en el Vive Claro.

Aunque con sus visitas se fueron ganando el cariño del público colombiano por su energía y carisma en escena, es en las redes sociales donde The Hives parece estar encontrando un público capaz de entender su sentido del humor, pero también su interés en conectar con cada país que visitan en sus giras.

Una evidencia de ello se vio durante una actividad realizada por la emisora Radioacktiva en la que participaron Vigilante Carlstroem y Chris Dangerous, guitarrista y baterista de la banda, respectivamente. En ella ambos músicos fueron expuestos a canciones colombianas y tuvieron que dar su punto de vista sobre ellas.

The Hives se presentaron en el Vive Claro el 10 de febrero de 2026, como acto de apertura de My Chemical Romance - crédito @thehives/Instagram

Primero escucharon La Cucharita de Jorge Veloza y los Carrangueros de Ráquira. Ambos músicos afirmaron que les encantó y le dieron un 10/10 al emblemático tema de carranga. La siguiente canción fue Tal Para Cual de Joe Arroyo, en la que se vio a Chris moviendo la cabeza a su ritmo. Nuevamente, ambos músicos coincidieron en que se trataba de una muy buena canción.

Luego el turno de Viva Colombia, Viva Falcao, la canción de Alexy Hernández que se hizo viral años atrás. El juicio de los dos miembros de The Hives fue claro: “10/10″.

La siguiente canción fue Caballo Viejo de Catire Morales, uno de los principales exponentes de la música llanera en Colombia, y una vez más los dos suecos se mostraron fascinados con el resultado, al punto que Vigilante la describió como “música colombiana de mariachi”, algo con lo que su compañero de banda coincidió.

Diomedes Díaz fue el que más sorpresa generó entre los miembros de The Hives durante la dinámica - crédito @diomedesdiazvive/Instagram

En ese momento los dos artistas escucharon La Plata, una de las canciones emblemáticas de Diomedes Díaz. Ambos deslizaron una sonrisa y compararon la forma de cantar del “Cacique de La Junta” con Cornelis Vreeswijk, trovador neerlandés radicado en Suecia que desarrolló su carrera en los años 60 y 70.

“Es como un Cornelis Vreeswijk colombiano”, comentó Chris al respecto. De nuevo, la calificación fue de 10/10.

La última canción de la dinámica fue Sucio Plan de la agrupación de punk rock de Medellín, I.R.A., que a diferencia de los artistas anteriores era más familiar en sonido para ellos, permitiéndoles hacer comentarios más profundos. “A estos chicos les gusta Rancid”, afirmó Chris en referencia a la agrupación estadounidense de los 90. Por su parte, Vigilante la describió como algo muy cercano a la música que escuchaban los miembros de The Hives en sus inicios.

Tras concluir la actividad, el guitarrista afirmó: “Nos gusta la música colombiana. Es 10/10″.

Así recordó The Hives su más reciente show en Bogotá

La banda sueca compartió en sus redes sociales un divertido momento durante su presentación como apertura de My Chemical Romance - crédito @thehives/Instagram

Como viene siendo recurrente en las paradas de su actual gira, los suecos dejaron un divertido momento de su concierto en el Vive Claro. Se trató de lo ocurrido durante la interpretación de Tick Tick Boom, cuando el cantante Pelle Almqvist se acercó al público para interactuar más de cerca con ellos.

El cantante pedía un momento de calma cuando una mujer entre el público le gritó “Papacito”. Al notarla, el cantante respondió con el español que entendía “¿Papacito? ¿Es mí? ¡Claro que sí!“, provocando las risas y la euforia del público, antes de retomar la parte final de la canción con la energía acostumbrada por la agrupación.

El video fue acompañado de un comentario en la descripción que decía: “HPA [abreviación de Howlin’ Pelle Almqvist, nombre del cantante] es el papacito de Bogotá. De nada mis hijos", al que respondieron sus seguidores en masa pidiendo por un pronto regreso de la banda al país, esta vez en solitario.