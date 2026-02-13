Colombia

La Presidencia negó que esté confirmada una visita oficial a Colombia de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

El Gobierno nacional señaló que la mandataria venezolana encargada estará en el Comité Binacional de Defensa

Presidencia de la República desmintió
Presidencia de la República desmintió a canciller Villavicencio sobre visita de Delcy Rodríguez a Colombia- crédito redes sociales

La Presidencia de Colombia comunicó el 13 de febrero de 2026, mediante su cuenta de X, que, aunque aún no está confirmada la visita de Delcy Rodríguez, continúan los contactos con la Cancillería para facilitar un encuentro bilateral y que, de manera paralela, está confirmada la reunión del Comité Binacional de Defensa para el 21 de febrero de 2026.

“@InfoPresidencia informa a la opinión pública que, por el momento, no se tiene confirmada la visita de la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Colombia; seguimos trabajando junto con @CancilleriaCol para dicho encuentro. Sí está confirmada la reunión del Comité Binacional de Defensa el 21 de febrero”.

El Gobierno nacional señaló que
El Gobierno nacional señaló que la mandataria venezolana estará en el Comité Binacional de Defensa - crédito @infopresidencia/X

El anuncio se produjo tras las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio, que aseguró a la agencia EFE que esperan una respuesta definitiva desde Caracas “el lunes o martes”.

La diplomática señaló que el viaje de Delcy Rodríguez a Bogotá todavía depende de la confirmación que se espera para inicios de la próxima semana. Villavicencio explicó que la líder chavista “está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse” la visita, aludiendo a la incertidumbre en torno a su calendario.

Según dijo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, invitó directamente a Rodríguez tras una llamada telefónica a principios de enero, proponiendo incluso un “diálogo a tres bandas con Estados Unidos” con el objetivo de “estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia”. La canciller recalcó el interés del gobierno colombiano de mantener abiertos los canales de diálogo y aprovechó para recordar que, además del oficialismo, consultaron a “la oposición democrática” venezolana, que reconocen a Rodríguez como presidenta interina.

