Por qué el gerente regional de Abelardo de la Espriella borró datos de firmas válidas después de haberlos publicado

El exalcalde de Bucaramanga y actual gerente regional de la campaña de Abelardo de la Espriella, Jaime Andrés Beltrán publicó datos de firmas válidas y luego los eliminó de su cuenta en X

El proceso de validación de firmas para candidaturas independientes en Colombia enfrenta cuestionamientos, tras revelarse que solo el 38,9% de los apoyos recabados por la campaña de Abelardo de la Espriella fueron considerados válidos, según información confirmada oficialmente por la Registraduría en respuesta a una solicitud de la Veeduría Ambiental Recursos Sagrados.

Este dato, que se conoce en medio de la ausencia de cifras públicas recientes, ilustra la vulnerabilidad de los mecanismos de recolección y la urgencia de modernizar el sistema para garantizar transparencia.

En contraste con la opacidad actual, la publicación de una fotografía, de la hoja de cálculo completa de la cantidad de firmas presentadas y las avaladas por la Registraduría, dejó en evidencia el panorama global: Abelardo de la Espriella sigue siendo el aspirante con mayor número de firmas validadas, con un total de 1.978.108, pese al alto porcentaje de anulaciones informado.

Este registro coincidió puntualmente con el documento previamente difundido y eliminado por Jaime Andrés Beltrán —gerente regional de la campaña de De la Espriella y exalcalde de Bucaramanga—, como lo informó La Silla Vacía.

La publicación de Beltrán fue hecha a las 12:06 p. m. del miércoles 12 de febrero, a través de su cuenta en X, @soyjaimeandres, sin embargo, minutos más tarde la borró sin ninguna explicación.

Por el momento, se ignora el motivo por el cual el exfuncionario eliminó el mensaje con las imágenes que mostraban el resultado de las firmas que fueron avaladas por la Registraduría.

La comparación entre candidaturas resulta elocuente. David Luna obtuvo 828.003 firmas avaladas, mientras que Santiago Botero alcanzó 815.395. En el extremo opuesto, el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo enfrentó la tasa más alta de rechazos: reunió más de 2,4 millones de firmas, pero la Registraduría declaró nulas 1.691.823, el 69,6% de su total.

Aníbal Gaviria, por su parte, registró el 68,1% de firmas anuladas, validándosele solo 737.945 apoyos. Los integrantes de la Consulta de las Soluciones, Leonardo Huerta y Claudia López, quedaron con márgenes limitados: Huerta presentó 637.830 firmas válidas y López 651.943. En similares condiciones apareció Sondra Macollins, abogada que recientemente denunció a De la Espriella, con 645.187 apoyos avalados.

Las dificultades de acceso a cifras oficiales subrayan una problemática estructural. Solo existen antecedentes públicos detallados sobre porcentajes de firmas válidas para candidaturas desde las elecciones de hace ocho años (2018). Entonces, se supo que de las 5,5 millones recabadas por Germán Vargas Lleras, solo 2,7 millones acreditaron autenticidad.

Por tal motivo, el medio citado, ante el silencio institucional, interpuso un derecho de petición para que la Registraduría entregue la información completa, cuyo plazo de respuesta vence en diez días.

En respuesta a estas fallas, la Registraduría evalúa cambios al reglamento de recolección, siendo el principal permitir que cada ciudadano solo pueda respaldar a un aspirante por cada cargo de elección, como mecanismo para frenar la multiplicidad de apoyos y evitar la duplicidad de nombres en los formularios. Actualmente, la norma no impide a una persona firmar por varios candidatos y brindar su aval en paralelo, lo que permite prácticas de recolección cuestionadas.

Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral y responsable de una compañía especializada en la recolección de apoyos, explicó a La Silla Vacía: “El porcentaje muestra qué tanto las campañas se esforzaron para conseguir el apoyo saliendo a la calle, con voluntarios de la campaña; o simplemente inflaron las cifras a punta de copias o planillas hechas con la misma persona”.

La Registraduría Nacional denuncia irregularidades en firmas de dos candidatos a la presidencia

La Registraduría Nacional respondió a la reciente polémica sobre la validez de las firmas recolectadas en apoyo a candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 en Colombia, asegurando que solo detectó inconsistencias graves en las presentadas por los grupos afines a Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao.

Como consecuencia, la entidad formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por posibles delitos electorales relacionados con estos dos aspirantes.

La autoridad puntualizó que, en el caso de los demás candidatos, incluidos los avalados por Abelardo de la Espriella, solo se identificaron incidencias menores, como datos ilegibles, diferencias con el Archivo Nacional de Identificación (ANI) o personas fuera del censo electoral.

Los grupos de ciudadanos que respaldan aspiraciones a la Presidencia debían entregar 635.216 firmas válidas, cifra equivalente al 3% de los votos obtenidos en la primera vuelta de las elecciones de 2022, cuando 21,1 millones de ciudadanos participaron.

Abelardo de la Espriella, que figura entre los favoritos según distintas encuestas, se presentará directamente a la primera vuelta junto a Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico.

La Registraduría reiteró que la información de los firmantes será empleada solo para la verificación de apoyos y no podrá ser publicada: “Las orientaciones políticas de los ciudadanos son derechos fundamentales que se deben proteger. Por tanto, la información relacionada con los firmantes solo puede ser utilizada para la verificación de los apoyos y no puede ser de dominio público”, enfatizó la entidad.