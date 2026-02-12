Ingrid Betancourt denunció ataques a la campaña de Juan Carlos Pinzón y lanzó pullas a Iván Cepeda, al que señaló de ser “el candidato de las Farc”

La excandidata presidencial y hoy aspirante al Senado se pronunció sobre la situación de orden público en el Catatumbo, los ataques a la campaña de Juan Carlos Pinzón y cómo el senador del Pacto Histórico sería, según ella, el aspirante de las disidencias - crédito @Ibetancourtcol/X

Con un video en sus redes sociales, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, directora del partido Oxígeno que para esta contienda electoral se lanzó al Senado de la República, denunció el miércoles 11 de febrero el reciente aumento de la violencia en el Catatumbo, un fenómeno que asoció con la campaña y que buscaría intimidar a actores políticos como el aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón, que se ha visto afectado por el accionar de estos grupos.

Las declaraciones de Betancourt, que ha sido víctima del actuar de estas estructuras al margen de la ley, pues estuvo secuestrada por más de seis años, entre febrero de 2002 y el 2 de julio de 2008 por las extintas Farc, muestran su preocupación por la falta de seguridad en el ejercicio político. Además de la influencia de organizaciones criminales y el papel del gobierno de Gustavo Petro, que apuesta a la política de Paz Total, sin que se hayan registrado resultados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La excandidata presidencia Ingrid Betancourt ha sido crítica del Gobierno del jefe de Estado, Gustavo Petro - crédito Presidencia - Camila Díaz/Colprensa

El clima de inseguridad cobró relevancia tras los recientes ataques a instalaciones y personal vinculados a campañas políticas. Por ello, en un video publicado en sus redes sociales, la política colombo-francesa relató que los hechos no son aislados ni espontáneos. “Lo que está pasando en el Catatumbo no es casualidad. Es premeditado”, afirmó la excongresista, que quiere volver al legislativo a través de su lista, denominada la Selección AntiPetro.

Los ‘dardos’ de Ingrid Betancourt al Gobierno Petro

Así pues, la mujer vinculó directamente estos actos violentos con estrategias de intimidación orientadas a influir en los votantes y limitar la actividad política de sectores que se oponen a grupos armados ilegales. “Así hacen política quienes negocian y acuerdan con criminales encubiertos en supuestos diálogos de paz”, expresó Betancourt, al señalar la gravedad de las amenazas, asesinatos de escoltas y la quema de vallas electorales de la campaña del exministro Pinzón.

Por tal motivo, la dirigente extendió su solidaridad con el candidato, que según reiteró ha sido víctima de ataques recientes: “A Juan Carlos Pinzón, candidato de nuestro partido, le envío un mensaje de solidaridad. Es claro que le tienen miedo y responden escalándole al miedo”, expresó la política, que también dirigió sus críticas hacia sectores políticos que, según ella, han propiciado la expansión de estructuras criminales a lo largo y ancho del territorio patrio.

Ingrid Betancourt aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje de fortaleza al exministro y candidato presidencial Juan Carlos Pinzón - crédito @PinzonBueno/X

“Eso que hicieron con su campaña es el lenguaje de quienes durante más de cincuenta años hundieron a Colombia en la violencia”, sentenció. Y es que para la líder opositora, los ataques tienen raíces profundas en la historia reciente del país. “Los mismos que usted enfrentó con puño de hierro desde el Ministerio de Defensa. Son los mismos, los mismos de siempre, que sometieron a nuestro pueblo, comunidades enteras y que me secuestraron a mí”, agregó la exsenadora.

Y señaló que, bajo el actual Gobierno, estos grupos han reforzado su capacidad. “Los que con el gobierno Petro se empoderaron y crecieron sus estructuras guerrilleras y cogieron la mitad del país. Los que secuestran familias, niños, los que extorsionan comerciantes, los que gobiernan en los territorios a punta de muerte y hoy con Petro se han empoderado y envalentonado”, denunció Betancourt, que culpó al jefe de Estado en la crisis de seguridad.

Ingrid Betancourt señaló a Iván Cepeda como “beneficiario” de cuestionados apoyos

La denuncia hecha por la exaspirante al primer cargo de la nación también se extendió a otros líderes políticos, a los que acusó de fomentar la impunidad y de permitir la infiltración de grupos ilegales en las instituciones. “Porque no quieren un presidente que no se les someta. Quieren a uno que les garantice la continuidad en la política de impunidad de este gobierno”, afirmó Betancourt en su mensaje en las redes sociales, que causó una serie de reacciones.

Iván Cepeda es el candidato del oficialismo para la primera vuelta, pero según Ingrid Betancourt también es el aspirante que representa los intereses de las disidencias de las Farc - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Y también hizo referencia directa a Iván Cepeda, senador del que dijo que su proyecto político coincide con los intereses de las organizaciones narcotraficantes. “Todos sabemos quién es el candidato de las estructuras criminales. Todos sabemos quién representa a los violentos. Todos sabemos quién es el candidato de las Farc y de las mafias. Porque Cepeda no se esconde. Lo que propone es llegar al poder para gobernar con y para el narcotráfico”, refirió.

En ese orden de ideas, Betancourt advirtió sobre las consecuencias de mantener el rumbo actual. “Ese es el precio que él está dispuesto a pagar por montar su revolución comunista, que huele a sangre y a naftalina”, puntualizó la mujer, que convocó a la ciudadanía a ejercer el voto como mecanismo de rechazo a la violencia y la corrupción. “Colombia necesita un aire nuevo. Colombia sí necesita oxígeno”, declaró la colombo-francesa en sus afirmaciones.

Por último, la líder política insistió en que el país merece un presidente independiente. “Nuestro país merece un presidente libre, independiente. Un presidente sin pactos oscuros. Un presidente sin pactos con la picota. Visionario, que nos propulse al tercer milenio y nos permita devolverle la dignidad a nuestra nación, burlada y pisoteada por Gustavo Petro”, finalizó en sus afirmaciones Betancourt, que no tuvo problema para despacharse en contra del oficialismo.