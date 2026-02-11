Petro reveló que ya está listo el diseño de los pasaportes: “Quité la corrupción y vamos a tener el cuarto mejor del mundo”

El presidente aseguró que todavía no está autorizado para hacer la presentación oficial del documento - crédito Redes sociales/X

En el Consejo de Ministros realizado el 10 de febrero de 2026 en Montería (Córdoba), el presidente Gustavo Petro informó que ya está listo el diseño de los pasaportes que empezarán a emitirse en Colombia después de que culmine el contrato con Thomas Greg & Sons, prorrogado hasta abril de 2026. La empresa, encargada de la producción y distribución de las libretas en el país será reemplazada en sus labores por la Imprenta Nacional de Colombia, con el apoyo de la Casa da Moeda S.A. de Portugal.

En su intervención, el jefe de Estado expuso rápidamente una carpeta que contiene el diseño de los pasaportes, indicando que la transición hacia la emisión de las nuevas libretas es un logro de su Gobierno. A su juicio, era necesario impedir que la producción y distribución de los documentos continuara en manos de Thomas Greg & Sons, que llevaba años cumpliendo con esa responsabilidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Esto lo han querido sabotear, porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia. He ordenado cambiarlas y nada. La trampa se hace no solo comprando votos, gobernador, sino en los algoritmos”, indicó el primer mandatario.

El presidente Petro festejó el hecho de que Thomas Greg & Sons no se vaya a encargar de la expedición de pasaportes en Colombia - crédito Colprensa

Petro aclaró que todavía no está autorizado para presentar de manera oficial el diseño y que, de hacerlo, podría incurrir en una causal sancionatoria. En ese sentido, expuso vagamente la carpeta con el boceto, sin ahondar en los detalles técnicos ni en las diferencias que tiene con las libretas actuales.

Además, afirmó que este es el resultado de haber combatido la corrupción que presuntamente habría alrededor del negocio. “Es que nos sancionan si presento mucho el asunto, que todavía no se ha presentado, pero tengo aquí un archivo. El cuarto mejor del mundo. Quité la corrupción y vamos a tener el cuarto mejor del mundo”, señaló.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el nuevo modelo de pasaportes en Colombia permitirá mantener estándares de calidad y sin detrimento del patrimonio público. De igual manera, informó que los ajustes tarifarios se efectúan únicamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Cancillería asegura que el nuevo modelo de pasaportes permitirá mantener estándares de calidad - crédito Cancillería

Alerta de la Procuraduría por nuevo contrato para la emisión de pasaportes

Mientras el presidente resalta los cambios en la producción de los nuevos pasaportes, la Procuraduría General de la Nación advierte sobre posibles irregularidades en el proceso de contratación para la fabricación de los documentos.

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, las alarmas se encendieron luego de que el 29 de enero de 2026 se publicara en Secop un nuevo contrato interadministrativo celebrado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para “producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios unitarios para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

El nuevo contrato para la producción de pasaportes no tiene fecha de inicio, pero sí de terminación y compromete $185.374.493.464 - crédito Luisa Gomzalez/Reuters

De acuerdo con el organismo de control, el contrato (No. CI-005-2026) corresponde al cuarto instrumento jurídico suscrito entre estas entidades con un objeto contractual similar, sumándose a los convenios No. 007 de 2025 y No. 001 del 18 de julio de 2025, así como a un acuerdo internacional de cooperación técnica. Además, informó que carece de fecha de inicio de ejecución, pero establece como plazo final el 31 de diciembre de 2026 y compromete $185.374.493.464.

El monto total involucrado en todos estos negocios para la producción de pasaportes ya supera $1.493.409.424.714, según indicó la Procuraduría. Por eso, “el Ministerio Público abordará la suscripción de este nuevo negocio jurídico desde cada una de las acciones preventivas que se han entablado con respecto al suministro de pasaportes, al igual que desde cada una de las investigaciones disciplinarias en curso”, precisó.