Daniel Quintero afirmó que Paloma Valencia se retractó de haberlo llamado “el ladrón de Medellín”: “Por mentirosa”

En un acto público, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó fuertes señalamientos contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y también aspirante a la presidencia.

Durante su intervención, Valencia afirmó: “Ahí tienen el ladrón de Medellín metido en la consulta de la izquierda”.

La intervención de Valencia incluyó otra frase dedicada a su contrincante: “la izquierda queda muy bien representada con Quintero”, intensificando sus comentario contra el exalcalde de la capital antioqueña.

Estas expresiones generaron una rápida reacción por parte de Daniel Quintero, quien recurrió a su cuenta personal en X para responder de manera directa y desafiante.

El exalcalde utilizó palabras contundentes en su perfil digital: “cada una de las palabras que regurgitó de su pico fue basura sin fondo”, refiriéndose al discurso de la candidata uribista en Medellín.

Además, Quintero apuntó contra el partido de su rival: “El uribismo hablando de ladrones. Cada vez que creemos que han tocado fondo, aparece un nuevo representante del uribismo para decirnos: ‘Aquí voy yo’”.

En su extenso mensaje, Quintero incluyó acusaciones sobre la gestión de anteriores gobiernos del uribismo. Sostuvo: “sus gobiernos se robaron la tierra de los campesinos con el ingreso seguro, el internet de los niños con centros poblados y la vida de miles de jóvenes con los falsos positivos”.

El exmandatario local también defendió su propia administración en la ciudad, asegurando que su candidatura genera molestias en el sector uribista porque “frené las vueltas que hicieron, porque les paré la robadera en Medellín, porque demostré la corrupción”, según consta en su publicación.

Adicionalmente, Daniel Quintero mencionó la supuesta desaparición de diez billones de pesos y cuestionó la calidad de los materiales empleados en contrataciones públicas durante gestiones anteriores en Empresas Públicas de Medellín (EPM).

En el mismo mensaje, se refirió a investigaciones sobre jóvenes desaparecidos en la Escombrera y a procesos judiciales contra funcionarios de gobiernos previos en la empresa pública.

“Cuando vuelvas a Medellín, Paloma, habla de los cientos de jóvenes desaparecidos en la escombrera, de los miles de millones que desaparecieron en empresas públicas y de los cientos de encarcelados de los gobiernos uribistas”, escribió el exalcalde.

Pronunciamiento de Paloma Valencia sobre lo que dijo de Daniel Quintero: “Aclaro y rectifico”

Tras lo anterior, la senadora Paloma Valencia rectificó declaraciones previas sobre la situación judicial del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“Aclaro y rectifico que el exalcalde Daniel Quintero no ha sido condenado judicialmente”, señaló Valencia, en referencia a la investigación que adelanta la Fiscalía.

La congresista indicó que la Fiscalía imputó cargos a Quintero y lo llamó a juicio para septiembre de 2025. “Un juez de la República determinará su responsabilidad penal”, precisó Valencia, subrayando que aún no existe decisión judicial definitiva en el caso.

Valencia también informó que, hasta la fecha, 36 exfuncionarios de la administración de Quintero han sido imputados por la Fiscalía.

Las investigaciones de la autoridad judicial involucran presuntas irregularidades en proyectos como Buen Comienzo, Aguas Vivas, Parque de las Aguas, Inder, Zonas Verdes y Metroplus.

Según la senadora, estos procesos judiciales continúan su curso y será la justicia la encargada de establecer eventuales responsabilidades.

Por último, Valencia reiteró la importancia de “respetar el debido proceso” y recordó que toda persona se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria.

El pronunciamiento de Valencia hizo que Quintero recurriera nuevamente a su cuenta en X para referirse al enfrentamiento: “Acabamos de hacer retractar a Paloma Valencia por mentirosa, por calumniadora”, en respuesta a declaraciones previas de la dirigente política.

En su mensaje, el aspirante sostuvo que Valencia, en el marco de las campañas previas a las consultas del ocho de marzo, intentó construir su candidatura “con mentiras, con odio, con calumnias”. Quintero enfatizó que no permitirá ataques de ese tipo durante la contienda electoral.

Dirigiéndose a sus seguidores, el exalcalde pidió apoyo en las próximas urnas: “Necesito tu voto para que derrotemos no solo a Paloma Valencia, a toda la consulta de la derecha”.