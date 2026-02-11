Colombia

Andi advirtió sobre los riesgos de un impuesto al patrimonio y señaló que afectaría la inversión empresarial en Colombia: “Atacar el empleo”

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, informó que el Gobierno podría imponer un impuesto al patrimonio a empresas en la emergencia económica

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) - crédito Colprensa

Por las fuertes lluvias que afectan al departamento de Córdoba y a otras regiones del país, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que se declarará una nueva emergencia económica.

Para esta oportunidad, el Gobierno podría imponer un impuesto al patrimonio a empresas.

“Esta es la medida que estamos contemplando como decisión subsiguiente a la declaratoria de esta nueva coyuntura de emergencia económica. En un decreto posterior estableceríamos el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, señaló Ávila.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, anunció que se declarará una nueva emergencia económica por la situación en Córdoba - crédito Luisa González/REUTERS

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió que ese impuesto podría poner en riesgo la inversión empresarial en el país.

Para el dirigente gremial, el anuncio del ministro de Hacienda “no es otra cosa” que un “impuesto a la inversión”.

Mac Master afirmó que la medida podría dificultar que las empresas mantengan sus recursos en el país y, con ello, frenar el impulso al desarrollo económico.

“Esto no es otra cosa que el impuesto a la inversión, el impuesto a la decisión de las empresas de tener recursos en Colombia para poder desarrollar el país”, afirmó el presidente de la Andi.

Bruce Mac Master calificó tanto la reforma tributaria de 2022, implementada bajo la gestión de José Antonio Ocampo en el Ministerio de Hacienda, como las recientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como acciones en contra de las empresas.

“Se suma a las tributarias de la reforma 2022 de José Antonio Ocampo, a las decisiones de impuestos al uso de energía, a las decisiones en materia laboral, a las actuaciones de la SIC, a la estigmatización del sector empresarial, entre muchas otras acciones en contra de la actividad empresarial”, señaló el empresario.

Para Mac Master, “atacar” a las empresas es “atacar” el empleo en Colombia, así como a la generación de empleo y de oportunidades.

Bruce Mac Master afirmó que el impuesto al patrimonio a las empresas podría dificultar que las empresas mantengan sus recursos en el país y, con ello, frenar el impulso al desarrollo económico - crédito BruceMacMaster/X

“Atacar las empresas es atacar el empleo, la capacidad de generar trabajo, la capacidad de generar oportunidades”, indicó el presidente de la Andi.

¿Cuánto tendrían que pagar las empresas?

Las estimaciones sobre los pagos que asumirían grandes empresas si el Gobierno decreta un nuevo impuesto al patrimonio presentaron cifras que impactarían a algunos de los principales grupos económicos del país, según un análisis de Blu Radio.

El citado medio detalló que la iniciativa establecería dos tarifas marginales. Las empresas con patrimonios entre $10.000 y $30.000 millones enfrentarían una tarifa marginal de 0,6 %, mientras que aquellas con patrimonios superiores a $30.000 millones asumirían una tarifa marginal de 1,2 %.

Estas tasas, aplicadas sobre el patrimonio y no sobre las utilidades, generan inquietudes respecto a su impacto en firmas con resultados negativos.

En el caso del Grupo Aval, con un patrimonio atribuible a accionistas cercano a $18,4 billones, el pago estimado se aproximaría a $220.000 millones, de acuerdo con las proyecciones citadas por Blu Radio. Para el Banco de Bogotá, controlado por el Grupo Aval y con un patrimonio de $17,4 billones, el monto rondaría los $210.000 millones.

Las estimaciones sobre los pagos que asumirían grandes empresas si el Gobierno decreta un nuevo impuesto al patrimonio - crédito Leonardo Muñoz/EFE

La emisora también indicó que Bancolombia (Grupo Sura), con un patrimonio de $42 billones, enfrentaría un pago que superaría los $500.000 millones. Por su parte, Davivienda, con $16,5 billones en patrimonio, tendría un pago estimado de $200.000 millones.

En cuanto a otras compañías, Nutresa (Grupo Gilinski), con $6,6 billones, aportaría cerca de $80.000 millones; Grupo Éxito, con $6,8 billones, unos $82.000 millones; Terpel, con $3,34 billones, $40.000 millones; y Totto, con un patrimonio de $202.000 millones, pagaría alrededor de $2.200 millones.

Blu Radio indicó que el principal punto de debate radica en que el impuesto se calcularía sobre el patrimonio total, sin considerar si las empresas tuvieron utilidades o pérdidas, lo que podría afectar a compañías en situaciones financieras complejas.

