Colombia

Niña de nueve años denunció su detención en un centro de ICE: “Me usaron para atrapar a mi mamá

En la misiva, la menor afirmó que viajó sola porque se iba a reunir con su mamá para estar diez días de vacaciones en Estados Unidos

Guardar
La menor llevaría más de
La menor llevaría más de 100 días detenida - crédito iStock/@rafaelbellotv/Instagram

Durante los últimos meses, en Estados Unidos se han registrado varias denuncias por supuestos procesos indebidos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de este país (ICE), lo que ha incluido hechos en los que se han visto involucrados menores de edad.

En ese sentido, el periodista Rafael Bello compartió en sus redes sociales una carta que escribió una menor de nueve años de nacionalidad colombiana que presuntamente está recluida en un centro de detención.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sobre el documento, que incluye un dibujo hecho por la menor, Abello mencionó que se trata de una pequeña identificada como María Antonia Guerra Montoya, que sigue bajo custodia de ICE tras ser retenida en un proceso migratorio cuando viajaba como turista rumbo a unas vacaciones durante 10 días.

Viajó sola en el avión, acompañada por una azafata, porque su mamá vive en Nueva York sin estatus migratorio regular. Al llegar a Estados Unidos, agentes la llevaron a una oficina, donde fue interrogada por unas dos horas sin su madre presente. Según lo que ella escribe, ICE la habría usado para ubicar y arrestar a su mamá”, mencionó el comunicador, que afirmó que la menor lleva más de 110 días detenida en Estados Unidos.

Esto escribió la menor colombiana

La niña de nueve años
La niña de nueve años afirma que se ha desmayado dos veces desde que está detenida - crédito @rafaelbellotv/Instagram

En el inicio de la carta, la niña de nacionalidad colombiana mencionó lo que informó el periodista en su publicación, incluyendo el interrogatorio al que fue sometida.

Desde hace 113 días estoy en detención, extraño a mis amigos y siento que me van a olvidar. Estoy aburrida aquí, ya extraño mi país y mi casa; vine de vacaciones por 10 días y me entraron a una oficina de ICE, un oficial me interrogó dos horas sin mi mamá”.

En el documento, la menor confirmó que su mamá está en América del Norte de manera ilegal, y que desde que está detenida se ha desmayado en dos ocasiones.

Yo viajaba con azafata porque mi mamá vive en Nueva York; ellos solo querían arrestar a mi mamá porque mi mamá no tenía documentos para vivir en USA. Yo siempre viajo con mi visa de turista, pero ICE me usó para agarrar a mi mamá y ahora estoy en una cárcel y estoy triste y me he desmayado dos veces aquí adentro. No me dan mi dieta, yo soy vegetariana, no como bien, no hay buena educación y extraño a mi mejor amiga Julieta y a mi abuela y a mi escuela; ya quiero llegar a mi casa”.

La joven afirma que los
La joven afirma que los agentes de ICE no la han liberado porque buscan que su mamá se entregue para que sea deportada - crédito @rafaelbellotv/Instagram

Más sobre las denuncias contra ICE

Las denuncias contra ICE se deben al endurecimiento en las políticas migratorias y al aumento significativo en la intensidad de los operativos. Desde finales de 2025, el gobierno federal impulsó directivas que priorizan la detención y deportación de inmigrantes, ampliando el uso de tecnología como el reconocimiento facial y la obtención de datos biométricos.

Organizaciones civiles y expertos han señalado que estas prácticas han incrementado el número de detenciones, muchas veces en operativos masivos en lugares públicos y privados, con un impacto directo en familias y comunidades inmigrantes. Se han reportado casos de uso excesivo de la fuerza, muertes bajo custodia, separación de familias y arrestos de ciudadanos estadounidenses, lo que ha generado protestas y cuestionamientos sobre el respeto a los derechos civiles y el debido proceso.

Jueces federales y organismos de derechos humanos han advertido sobre patrones de desobediencia a órdenes judiciales y racismo sistemático, lo que ha profundizado el rechazo social hacia la agencia. Este escenario ha motivado el crecimiento de movilizaciones y el aumento de reclamos por reformas profundas en el sistema de control migratorio estadounidense.

Hay opiniones divididas en Estados
Hay opiniones divididas en Estados Unidos sobre los métodos que utilizan los agentes de ICE - crédito AP

Temas Relacionados

NiñaCartaICEEstados UnidosDetenidaDenunciaLatinaColombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Senadora de la República fue secuestrada en el Cauca: Petro afirmó que es “un grito de guerra”

La cuenta de X de Aida Quilcué fue utilizada para denunciar la detención de la líder indígena y parte de su equipo de trabajo

Senadora de la República fue

El Sena y la Alcaldía de Bogotá ofrecen 1.245 empleos dirigidos a la población joven: buscan personal con y sin experiencia

Las oportunidades presentadas priorizan la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, e incluyen ferias de empleo, acompañamiento especializado y una amplia gama de cargos disponibles

El Sena y la Alcaldía

Enrique Gómez habló de la “paz mortal” de Gustavo Petro tras comunicado del ELN en el que reconoció el asesinato de escoltas del Jairo Castellanos

El asesinato de dos escoltas del senador del partido Alianza Verde en Arauca desató una fuerte reacción del director del partido Salvación Nacional, que calificó la política de Paz Total del presidente de la República como un fracaso

Enrique Gómez habló de la

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Ministerio de Educación formuló cargos contra directivos de la Fundación San José e impuso medidas administrativas

El proceso incluye vigilancia especial, formulación de cargos contra directivos y un plan obligatorio de mejoramiento institucional, mientras la institución continúa operando bajo supervisión estatal

Ministerio de Educación formuló cargos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Naín’, líder de las Autodefensas

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

ENTRETENIMIENTO

Kunno, de ‘La casa de

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, respondió los ataques de Yina Calderón: “Estás perdiendo el tiempo”

Ella es la modelo barranquillera que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

Karina García reaccionó a polémico comentario sobre Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Youtuber extranjero elogió el sistema de direcciones en las ciudades de Colombia y lo comparó con el de Estados Unidos: “Es brillante”

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

Estadio donde debutará la selección Colombia en el Mundial 2026 no estaría listo para el inicio del torneo: qué pasó

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa en el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Fichaje de Jhon Arias es el segundo más costoso en la historia del Palmeiras: otro colombiano está en el Top 5

Técnico de Portugal explicó el motivo por el cual João Félix no ha triunfado como se esperaba a nivel de clubes