Niña de nueve años denunció su detención en un centro de ICE: “Me usaron para atrapar a mi mamá

Durante los últimos meses, en Estados Unidos se han registrado varias denuncias por supuestos procesos indebidos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de este país (ICE), lo que ha incluido hechos en los que se han visto involucrados menores de edad.

En ese sentido, el periodista Rafael Bello compartió en sus redes sociales una carta que escribió una menor de nueve años de nacionalidad colombiana que presuntamente está recluida en un centro de detención.

Sobre el documento, que incluye un dibujo hecho por la menor, Abello mencionó que se trata de una pequeña identificada como María Antonia Guerra Montoya, que sigue bajo custodia de ICE tras ser retenida en un proceso migratorio cuando viajaba como turista rumbo a unas vacaciones durante 10 días.

“Viajó sola en el avión, acompañada por una azafata, porque su mamá vive en Nueva York sin estatus migratorio regular. Al llegar a Estados Unidos, agentes la llevaron a una oficina, donde fue interrogada por unas dos horas sin su madre presente. Según lo que ella escribe, ICE la habría usado para ubicar y arrestar a su mamá”, mencionó el comunicador, que afirmó que la menor lleva más de 110 días detenida en Estados Unidos.

Esto escribió la menor colombiana

En el inicio de la carta, la niña de nacionalidad colombiana mencionó lo que informó el periodista en su publicación, incluyendo el interrogatorio al que fue sometida.

“Desde hace 113 días estoy en detención, extraño a mis amigos y siento que me van a olvidar. Estoy aburrida aquí, ya extraño mi país y mi casa; vine de vacaciones por 10 días y me entraron a una oficina de ICE, un oficial me interrogó dos horas sin mi mamá”.

En el documento, la menor confirmó que su mamá está en América del Norte de manera ilegal, y que desde que está detenida se ha desmayado en dos ocasiones.

“Yo viajaba con azafata porque mi mamá vive en Nueva York; ellos solo querían arrestar a mi mamá porque mi mamá no tenía documentos para vivir en USA. Yo siempre viajo con mi visa de turista, pero ICE me usó para agarrar a mi mamá y ahora estoy en una cárcel y estoy triste y me he desmayado dos veces aquí adentro. No me dan mi dieta, yo soy vegetariana, no como bien, no hay buena educación y extraño a mi mejor amiga Julieta y a mi abuela y a mi escuela; ya quiero llegar a mi casa”.

Más sobre las denuncias contra ICE

Las denuncias contra ICE se deben al endurecimiento en las políticas migratorias y al aumento significativo en la intensidad de los operativos. Desde finales de 2025, el gobierno federal impulsó directivas que priorizan la detención y deportación de inmigrantes, ampliando el uso de tecnología como el reconocimiento facial y la obtención de datos biométricos.

Organizaciones civiles y expertos han señalado que estas prácticas han incrementado el número de detenciones, muchas veces en operativos masivos en lugares públicos y privados, con un impacto directo en familias y comunidades inmigrantes. Se han reportado casos de uso excesivo de la fuerza, muertes bajo custodia, separación de familias y arrestos de ciudadanos estadounidenses, lo que ha generado protestas y cuestionamientos sobre el respeto a los derechos civiles y el debido proceso.

Jueces federales y organismos de derechos humanos han advertido sobre patrones de desobediencia a órdenes judiciales y racismo sistemático, lo que ha profundizado el rechazo social hacia la agencia. Este escenario ha motivado el crecimiento de movilizaciones y el aumento de reclamos por reformas profundas en el sistema de control migratorio estadounidense.

Hay opiniones divididas en Estados Unidos sobre los métodos que utilizan los agentes de ICE