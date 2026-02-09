Titanic no les llega a los tobillos: pareja imprudente despertó críticas en redes por irresponsable manera de viajar en moto

La hazaña fue compartida ampliamente en las plataformas digitales, donde fue rechazada por los internautas - crédito X

Un video viral en redes sociales llamó la atención de los internautas al mostrar a una pareja en moto realizando una maniobra inusual y que podría llegar a resultar muy peligrosa, no solo para ellos, sino para los demás actores viales.

Y es que en las imágenes difundidas a través de las diferentes plataformas como X y Facebook se puede ver a una mujer que está sentada sobre el tanque de la moto, mientras que está de frente al conductor y lo abraza sin importar que él está conduciendo la motocicleta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El contenido se ha difundido ampliamente, reavivando la discusión sobre seguridad vial y responsabilidad en la circulación por las diferentes vías del territorio nacional. Aunque no se conoce el lugar exacto en el que fue grabado, los ciudadanos rechazaron la irresponsabilidad de los protagonistas y pidieron que el hecho sea investigado.

El video recibió muchas críticas por parte de los internautas - crédito X

Entre los usuarios de las diferentes redes sociales, la escena ha sido percibida por algunos como un gesto romántico, mientras que otros la consideran una conducta riesgosa que aumenta las probabilidades de lesiones en caso de caída o accidente, debido a que ninguno de los protagonistas del video cuenta con ninguno de los implementos de seguridad, empezando por la falta del casco.

Diversos comentarios han señalado que la posición de la pasajera afecta tanto la visibilidad como el control de la motocicleta por parte del conductor, lo que podría terminar en una tragedia fatal.

Por esta razón, a través de las diferentes plataformas se viralizaron frases como: “La idiotez en su máxima expresión”, “Les gusta buscar el peligro” y “La gente loca e irresponsable no falta”, lo que refleja la preocupación por los posibles riesgos para ambos ocupantes y para los demás actores viales.

Hasta ahora, la fecha y el lugar donde fue grabado el video permanecen sin confirmar, pero el clip sigue circulando y generando reacciones.

La cantidad de accidentes viales ocasionados por estas maniobras peligrosas tiene en alerta a las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Usuarios de motociclistas incrementan en Colombia

Colombia se encamina hacia un crecimiento sostenido de la compra de motocicletas, que superará los 14 millones de vehículos registrados en 2026, una expansión que plantea el desafío urgente de reducir los accidentes y fortalecer la seguridad vial. Este fenómeno no solo marca un cambio en la movilidad urbana y rural, sino que constituye un pilar de empleo y dinamismo para las economías regionales, según un informe de la Andi.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial reporta un avance en la adopción de tecnologías de seguridad en el sector, con la totalidad de las motocicletas ensambladas en Colombia incorporando estándares internacionales, como frenos ABS o CBS, llantas certificadas y sistemas de iluminación permanente.

Las autoridades trabajan por garantizar la seguridad vial - crédito Colprensa

En contraste, el reporte también destaca que la siniestralidad de los motociclistas representa cerca del 60% del total de accidentes en las vías colombianas, una realidad que exige iniciativas renovadas en prevención y formación. Ante esto, la industria anunció que para 2026 incrementará en un 10% sus recursos en programas de seguridad vial, por lo que se continuará trabajando en las campañas en las carreteras ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Y es que las motocicletas se siguen tomando los hogares colombianos, lo que demuestra el carácter estructural del crecimiento. En 2010, apenas el 18,2% de los hogares poseía al menos una moto; en 2024 la proporción subió al 30,8%, lo que significa que 1 de cada 3 hogares cuenta hoy con este medio de transporte.

Según el reporte de la Andi, este cambio ha sido particularmente notorio en hogares de menores ingresos, que han logrado nuevos accesos a empleo, educación y servicios, especialmente en regiones rurales, municipios intermedios y periferias urbanas con baja conectividad.