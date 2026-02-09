Colombia

Calendario lunar: cuáles son las fases de la luna del 9 de febrero al 17 de febrero

Desde llena y nueva, hasta cuarto menguante y creciente, qué fase de la luna prevalecerá los siguientes días

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Infobae)

Este es el calendario lunar de la semana, las fases de la luna que podrás ver del lunes 9 de febrero al martes 17 de febrero desde Perú.

El calendario lunar marca el ciclo que el cuerpo celeste más cercano a nuestro planeta realiza alrededor de su órbita, un lapso que dura menos de un mes y que se caracteriza por sus fases: luna llena, luna nueva, cuarto creciente o cuarto menguante.

Debido a la inclinación y la forma de su órbita, el satélite natural que rodea nuestro planeta nos deja ver ángulos distintos a lo largo del mes.

Calendario lunar 2026

El calendario lunar para la semana, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Para el lunes 9 de febrero, la luna alcanzará su fase de cuarto menguante, es decir, parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la tierra, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el satélite natural sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Será hasta este martes 17 de febrero cuando el satélite natural que rodea la tierra llegue la luna nueva. Aquí, el astro se encontrará situada exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminada únicamente su cara oculta.

Si de por sí durante esta fase la observación es más difícil, la luna nueva sale y se pone con el sol y sólo sale durante el día. Esta fase es un momento excelente para observar el cielo oscuro.

Al comienzo de esta semana, la luna estará a 402542 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia será de 394767 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hay clima en la luna?

Claro que en la luna hay clima, sin embargo, la definición de “estado del tiempo” para el satélite natural que gira alrededor de la Tierra es muy diferente al que tenemos nosotros.

De acuerdo con la NASA, en la luna no cae nieve, los truenos nunca suenan, tampoco se forman nubes en el cielo.

El clima lunar está dominado por cambios de temperatura de cientos de grados, rocas espaciales entrantes de todos los tamaños y partículas, así como energía que viaja desde el sol y más allá.

El calor abrasador y el frío escalofriante son comunes en la luna, esto hace que los cambios de temperatura sean rápidos y dramáticos.

Esto se debe a que la luna no tiene una atmósfera como la de la Tierra. En su lugar tiene una capa de gas apenas visible alrededor de la Luna se llama exosfera.

La exosfera lunar es demasiado pequeña para atrapar o difundir la energía del Sol, por lo que las diferencias entre las áreas iluminadas por el sol y las áreas sombreadas de la Luna son extremas.

Las temperaturas cerca del ecuador de la Luna pueden aumentar a 121 grados centígrados durante el día y luego caer en picado después del anochecer a -133 grados centígrados.

En los cráteres profundos cerca de los polos de la luna, las sombras permanentes mantienen la superficie aún más fría, la NASA ha registrado temperaturas inferiores a los -246 grados centígrados.

Temas Relacionados

Calendario lunar PerúFases de la luna en PerúCiclo lunar PerúFase de la luna hoy en PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Central Hidroeléctrica Urrá anuncia aumento en las descargas al río Sinú por incremento del caudal en el embalse

La medida se adopta en medio de un episodio de lluvias sin precedentes en la cuenca, mientras las autoridades verifican la operación del embalse, los protocolos de gestión del riesgo y el impacto de la contingencia en la generación de energía y el mercado eléctrico

Central Hidroeléctrica Urrá anuncia aumento

Presunto ataque armado deja herido al candidato a la Cámara Estefanel Gutiérrez en Barranquilla

Los hechos se registraron cuando hombres que se movilizaban en motocicleta realizaron varios disparos en el sector donde se encontraba el aspirante político

Presunto ataque armado deja herido

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este lunes

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pilas: Así rotará el pico

Emergencia por inundaciones en Córdoba: gobernador pide a Petro llevar el Consejo de Ministros al territorio

Más de 120.000 personas afectadas, suspensión total de clases y un llamado urgente al Gobierno marcan la gravedad de la situación que vive el departamento por las lluvias atípicas

Emergencia por inundaciones en Córdoba:

Youtuber reveló las transformación y el silencio de El Salvador de Bukele

La exploración realizada por un generador de contenido en San Salvador expone percepciones de seguridad y prosperidad, pero también la persistencia de inquietudes sobre derechos y el papel de las autoridades en la vida cotidiana

Youtuber reveló las transformación y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en el Super

Bad Bunny en el Super Bowl LX: Karol G estuvo entre las celebridades que vieron su presentación desde “La casita”

Marilyn Patiño: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Sara Uribe: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

El policía que canta al ritmo de El Charrito Negro sorprendió en las redes sociales: “Está perdiendo el tiempo”

Luis Alfonso vuelve al altar por tercera vez: así fue la romántica propuesta que le hizo a su esposa

Deportes

Las jugadas clave de Christian

Las jugadas clave de Christian González en el Super Bowl: así brilló el colombiano a pesar de la derrota ante Seattle

Christian González destacó en el Super Bowl LX, pero no pudo evitar la derrota de New England Patriots ante los Seattle Seahawks

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”

Tensión en Millonarios: se habla de posible cruce entre Diego Novoa y David Mackalister Silva en el camerino

Deportivo Cali y Millonarios firmaron empate sin goles en un clásico sin emociones en el estadio Palmaseca