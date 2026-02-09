Colombia

A pesar de las advertencias, turistas insisten en meterse al mar: salvavidas rescataron a 4 niños que fueron arrastrados por las olas

Una fuerte corriente alejó a unos pequeños en un inflable mientras familias disfrutaban de la playa de la capital del Magdalena

Guardar
Hay alerta entre los habitantes
Hay alerta entre los habitantes de Santa Marta por la cantidad de sucesos ocurridos en sus playas - crédito EFE

Cuatro menores de edad fueron rescatados por salvavidas del Cuerpo de Rescate Especial Voluntario Colombia (CREVColombia) durante la jornada del sábado 7 de febrero de 2026, luego de que una corriente los desplazó mar adentro mientras se encontraban sobre un colchón inflable en la playa El Rodadero, en Santa Marta (Magdalena).

Los organismos que se involucraron en este rescate informaron que dos de los salvavidas que se encontraban en el lugar acudieron con rapidez al ver lo que estaba ocurriendo y lograron llevar a los niños ilesos a la orilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron lesiones ni complicaciones ante el incidente, aunque se pidió a los padres y cuidadores tener un mayor cuidado con los pequeños que van a disfrutar de un día de sol para que el hecho no se repita y termine en tragedia.

La rápida reacción de dos
La rápida reacción de dos miembros del cuerpo de socorristas evitó consecuencias mayores, logrando llevar sin lesiones a los menores hasta la orilla - crédito Alcaldía de Santa Marta

Luego, la organización instó a turistas y bañistas que frecuentan Santa Marta a mantener el respeto por los límites autorizados en el mar y seguir las recomendaciones de seguridad, con lo que buscan evitar situaciones similares durante la temporada.

Y es que en este momento las condiciones climáticas tienen en alerta a las autoridades en las diferentes costas del territorio nacional, ya que el fuerte oleaje ya ocasionó estragos en diferentes sectores que son utilizados siempre para vacacionar.

Alerta por el frente frío en la región

La Gobernación del Magdalena informó durante, el 7 de febrero, que mantiene activos los planes de emergencia ante el pronóstico de un nuevo frente frío para el Caribe, de acuerdo con las advertencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Asimismo, se confirmó que durante el fin de semana del 7 y 8 de febrero, los organismos de socorro y municipios permanecen en alerta preventiva para atender cualquier incidente que pueda llegar a presentarse por las condiciones climáticas.

Como parte de su estrategia, la administración departamental coordina el Puesto de Mando Unificado (PMU) e instó a los coordinadores municipales de gestión del riesgo a reforzar la articulación con los equipos de emergencia, con enfoque en las subregiones Sur, Río y Norte.

Quienes acuden a las playas
Quienes acuden a las playas deben cumplir con las normas de seguridad acuática - crédito Gobernación del Magdalena

La Gobernación desarrolla de manera simultánea un proyecto de atención de puntos críticos, mediante el que varios municipios, entre ellos Zona Bananera, Aracataca, Fundación, Ariguaní, Chibolo y Plato, disponen de maquinaria amarilla en funcionamiento inmediato para atender zonas priorizadas.

Sobre la medida se pronunció Vanessa Cárdenas, secretaria de Ambiente Departamental, e informó que “municipios como Zona Bananera, Aracataca, Fundación, Ariguaní, Chibolo, Plato, entre otros, cuentan actualmente con maquinaria amarilla operando de forma inmediata, atendiendo estas áreas priorizadas”.

Del mismo modo, la Administración llamó a los habitantes del departamento y personas que hacen turismo turismo a permanecer atentos a la información oficial y a acatar las recomendaciones emitidas durante el paso de este sistema climático.

Las tragedias ocurridas en el
Las tragedias ocurridas en el sector preocupan ante la ola climática - créditos Colprensa

Tragedia reciente

Familiares de Alberto Junco, un adulto mayor de 67 años, denunció por medio del portal Seguimiento que el viaje a la playa de Sisihuaca, en Taganga, terminó en tragedia por las carencias de la empresa que prestó el servicio. Relataron que, después de abordar una lancha desde Santa Marta, el grupo fue desembarcado y “nos dejaron ahí y dijeron que volvían en una hora”, según expresaron al medio.

No fueron advertidos sobre la profundidad ni la peligrosidad de las corrientes, y tampoco contaron con guías ni chalecos salvavidas adecuados. Tan solo minutos después de ingresar al mar con equipo de snorkel, Junco fue arrastrado por una corriente.

La familia resaltó la ausencia total de personal de la empresa y de socorristas, por lo que remarcó que fue necesario el auxilio improvisado de turistas y parientes para devolverlo a la orilla por lo que exigieron una investigación que esclarezca los hechos y determine responsabilidades.

Temas Relacionados

Santa MartaRescateNiñosMarCREVColombiaPlayaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno ofreció millonaria recompensa para dar con los responsables del asesinato de dos policías en Anorí, Antioquia

Las autoridades nacionales y departamentales anunciaron medidas inmediatas para dar con el paradero de los autores del ataque armado ocurrido en la madrugada del domingo 8 de febrero, en el parque principal del municipio, tras el crimen de los uniformados

Gobierno ofreció millonaria recompensa para

Malas noticias en 2026 para los que buscan un empleo en el que les paguen salud y pensión: bancos revelaron preocupante análisis

El avance en sectores clave permitió el mayor salto en generación de puestos formales en dos décadas, pero las señales de informalidad y baja participación desafían la consolidación de este ciclo

Malas noticias en 2026 para

Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

El esquinero del Massachusetts viene completando una destacada actuación en la defensa, manteniendo con opciones de ganar su séptimo trofeo Vince Lombardi

Super Bowl LX - EN

Profesionales colombianos podrán postularse a becas que cubren hasta el 60% en maestrías de alta demanda en Barcelona

La iniciativa, con cierre de postulaciones el 23 de febrero de 2026, contempla apoyos en gestión empresarial y tecnológica, con inicio de clases en mayo de 2026 y requisitos de experiencia, titulación y admisión definitiva

Profesionales colombianos podrán postularse a

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”

El mundialista compartió vestuario y gloria continental junto al cafetero en Fluminense, levantaron la Copa Libertadores 2023

Felipe Melo cuestiona el retorno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

El policía que canta al

El policía que canta al ritmo de El Charrito Negro sorprendió en las redes sociales: “Está perdiendo el tiempo”

Luis Alfonso vuelve al altar por tercera vez: así fue la romántica propuesta que le hizo a su esposa

Festival Ondas Bogotá: la apuesta que busca reformular el consumo de conciertos en Colombia

Carlos Torres relató la compleja situación que vivió con una fanática obsesionada con él: “Creía que era mi novia”

La farándula colombiana se volcó en apoyo a la emergencia invernal en Córdoba: “Hay una catástrofe grandísima”

Deportes

Super Bowl LX - EN

Super Bowl LX - EN VIVO: el colombiano Christian González con los New England Patriots enfrenta a los Seattle Seahawks en San Francisco

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”

Tensión en Millonarios: se habla de posible cruce entre Diego Novoa y David Mackalister Silva en el camerino

Deportivo Cali y Millonarios firmaron empate sin goles en un clásico sin emociones en el estadio Palmaseca

Colombia superó a Venezuela en un duelo exigente y sumó tres puntos claves en el campeonato Conmebol Sub20 Femenino