A pesar de las advertencias, turistas insisten en meterse al mar: salvavidas rescataron a 4 niños que fueron arrastrados por las olas

Hay alerta entre los habitantes de Santa Marta por la cantidad de sucesos ocurridos en sus playas - crédito EFE

Cuatro menores de edad fueron rescatados por salvavidas del Cuerpo de Rescate Especial Voluntario Colombia (CREVColombia) durante la jornada del sábado 7 de febrero de 2026, luego de que una corriente los desplazó mar adentro mientras se encontraban sobre un colchón inflable en la playa El Rodadero, en Santa Marta (Magdalena).

Los organismos que se involucraron en este rescate informaron que dos de los salvavidas que se encontraban en el lugar acudieron con rapidez al ver lo que estaba ocurriendo y lograron llevar a los niños ilesos a la orilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron lesiones ni complicaciones ante el incidente, aunque se pidió a los padres y cuidadores tener un mayor cuidado con los pequeños que van a disfrutar de un día de sol para que el hecho no se repita y termine en tragedia.

La rápida reacción de dos miembros del cuerpo de socorristas evitó consecuencias mayores, logrando llevar sin lesiones a los menores hasta la orilla - crédito Alcaldía de Santa Marta

Luego, la organización instó a turistas y bañistas que frecuentan Santa Marta a mantener el respeto por los límites autorizados en el mar y seguir las recomendaciones de seguridad, con lo que buscan evitar situaciones similares durante la temporada.

Y es que en este momento las condiciones climáticas tienen en alerta a las autoridades en las diferentes costas del territorio nacional, ya que el fuerte oleaje ya ocasionó estragos en diferentes sectores que son utilizados siempre para vacacionar.

Alerta por el frente frío en la región

La Gobernación del Magdalena informó durante, el 7 de febrero, que mantiene activos los planes de emergencia ante el pronóstico de un nuevo frente frío para el Caribe, de acuerdo con las advertencias del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Asimismo, se confirmó que durante el fin de semana del 7 y 8 de febrero, los organismos de socorro y municipios permanecen en alerta preventiva para atender cualquier incidente que pueda llegar a presentarse por las condiciones climáticas.

Como parte de su estrategia, la administración departamental coordina el Puesto de Mando Unificado (PMU) e instó a los coordinadores municipales de gestión del riesgo a reforzar la articulación con los equipos de emergencia, con enfoque en las subregiones Sur, Río y Norte.

Quienes acuden a las playas deben cumplir con las normas de seguridad acuática - crédito Gobernación del Magdalena

La Gobernación desarrolla de manera simultánea un proyecto de atención de puntos críticos, mediante el que varios municipios, entre ellos Zona Bananera, Aracataca, Fundación, Ariguaní, Chibolo y Plato, disponen de maquinaria amarilla en funcionamiento inmediato para atender zonas priorizadas.

Sobre la medida se pronunció Vanessa Cárdenas, secretaria de Ambiente Departamental, e informó que “municipios como Zona Bananera, Aracataca, Fundación, Ariguaní, Chibolo, Plato, entre otros, cuentan actualmente con maquinaria amarilla operando de forma inmediata, atendiendo estas áreas priorizadas”.

Del mismo modo, la Administración llamó a los habitantes del departamento y personas que hacen turismo turismo a permanecer atentos a la información oficial y a acatar las recomendaciones emitidas durante el paso de este sistema climático.

Las tragedias ocurridas en el sector preocupan ante la ola climática - créditos Colprensa

Tragedia reciente

Familiares de Alberto Junco, un adulto mayor de 67 años, denunció por medio del portal Seguimiento que el viaje a la playa de Sisihuaca, en Taganga, terminó en tragedia por las carencias de la empresa que prestó el servicio. Relataron que, después de abordar una lancha desde Santa Marta, el grupo fue desembarcado y “nos dejaron ahí y dijeron que volvían en una hora”, según expresaron al medio.

No fueron advertidos sobre la profundidad ni la peligrosidad de las corrientes, y tampoco contaron con guías ni chalecos salvavidas adecuados. Tan solo minutos después de ingresar al mar con equipo de snorkel, Junco fue arrastrado por una corriente.

La familia resaltó la ausencia total de personal de la empresa y de socorristas, por lo que remarcó que fue necesario el auxilio improvisado de turistas y parientes para devolverlo a la orilla por lo que exigieron una investigación que esclarezca los hechos y determine responsabilidades.