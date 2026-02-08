Colombia

Juvinao se despachó contra Roy Barreras por cambio de posturas políticas: “Es pedirle a la rata que cuide el queso”

La representante a la Cámara aseguró que el candidato ha respaldado a políticos como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y ahora Gustavo Petro

El candidato también instó a respaldar al exmandatario Juan Manuel Santos - crédito @CathyJuvinao/X

La representante a la Cámara Catherine Juvinao criticó al exembajador de Colombia ante el Reino Unido e Irlanda del Norte y candidato presidencial Roy Barreras, que participará en la consulta del Frente por la Vida (centro-izquierda) del 8 de marzo de 2026, por su historia política.

A través de su cuenta de X compartió un video en el que Barreras hace campaña política en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del exmandatario Juan Manuel Santos.

“Hola. Cuando ustedes decidieron quién iba a ser el próximo presidente, quién iba a ser el Congreso, hace apenas unos meses, nosotros, en el partido de la U, los invitamos a construir sobre lo construido, a defender la obra de gobierno del presidente Uribe y a construir sobre ella la propuesta de prosperidad democrática del presidente Juan Manuel Santos”, dijo Barreras en su momento.

Catherine Juvinao aseguró que sería un error empeñarle el “cambio” a Roy Barreras - crédito Germán Forero

El ex jefe de Estado Álvaro Uribe es un reconocido político de derecha y líder natural del Centro Democrático que ahora hace una fuerte oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer jefe de Estado de izquierda que ha tenido Colombia.

Por otro lado, el expresidente Juan Manuel Santos contó con el respaldo de Uribe para llegar al cargo más importante del país, pero terminó apartándose de él y de la derecha porque le apostó al Acuerdo de Paz, firmado en 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Ahora, está distanciado del expresidente y también se opone a muchas decisiones y políticas implementadas por Petro.

La crítica de Juvinao se centra entonces en que el exembajador pasó de apoyar a la derecha colombiana a ser parte de un espectro político de izquierda progresista, mostrándose como un fiel seguidor de Gustavo Petro. Desde su perspectiva, la razón de que el aspirante suela cambiar de posturas políticas no está relacionada con su afinidad a ciertas ideologías; buscaría mantenerse en el poder.

Roy Barreras respaldó en su momento al expresidente Álvaro Uribe y al exmandatario Juan Manuel Santos - crédito EFE y @JuanManuelSantos/X

Roy Barreras se vende como el que le ‘cuida’ el legado al poder de turno. Lo hizo con Uribe, luego con Santos, ahora con Petro. Quienes creen que lo hace con alguna convicción se equivocan: solo busca sobrevivir en el poder. Empeñarle el ‘cambio’ es pedirle a la rata que cuide el queso”, señaló la congresista en la red social.

Los señalamientos de Camilo Romero contra Barreras

No es la primera vez que el exembajador es cuestionado por su accionar. El exembajador de Colombia en Argentina y también candidato presidencial Camilo Romero lo señaló de ir en contra del progresismo por haberse mantenido en la consulta que se realizará en marzo para medirse en votos con el senador Iván Cepeda, que fue excluido de la misma por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo cual irá directamente a la primera vuelta el 31 de mayo.

El candidato Camilo Romero criticó a Roy Barreras por mantenerse en la consulta del 8 de marzo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Barreras se defendió de los cuestionamientos de Romero y publicó una foto de él con Juan Manuel Santos, asegurando que respaldó su proyecto de paz. Aunado a ello, compartió una foto de Romero con el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, que hoy también se opone al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

¿Cómo era lo de la coherencia? ¿Los Camaleones suelen ser verdes no? Elecciones 2014, nos jugábamos La Paz. Muchos jóvenes confundidos con los políticos de redes sociales. Yo prefiero los políticos de las reformas sociales. Siempre con argumentos nunca con insultos”, indicó.

El candidato Roy Barreras defendió su “coherencia” publicando foto con Juan Manuel Santos y lanzó pulla a Camilo Romero - crédito @RoyBarreras/X

En otra publicación buscó reafirmar su apoyo a Petro y su política de izquierda progresista, recordando que en 2021 el hoy mandatario le dio la bienvenida al Pacto Histórico. “Siempre estuvimos ahí. Siempre fue con nuestra fuerza que logramos el cambio”, aseveró Barreras en su momento.

El candidato Roy Barreras recordó invitación de unirse a una alianza del Pacto Histórico - crédito @RoyBarreras/X

