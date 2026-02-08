Colombia

Agresión mujer en ascensor en Montería: odontólogo mencionado en comentarios apareció y aseguró que es confundido y que no tiene “nada que ver”

La difusión del nombre del presunto responsable llevó a que internautas acusaran a una persona ajena a los hechos, que rápidamente recurrió a sus propias redes para desmentir su participación en lo sucedido

Usuarios de internet identificaron al
Usuarios de internet identificaron al presunto agresor como Jesús David Giraldo y lo vincularon erróneamente con un odontólogo de Cali - crédito Captura de video

La difusión de un video grabado en el ascensor de un edificio en Montería (Córdoba), generó indignación en redes sociales tras mostrar una brutal agresión contra una mujer.

Las imágenes captadas de las cámaras de seguridad del edificio Vivenza, dejaron ver cómo un hombre golpea repetidamente a la víctima, que sería su pareja sentimental, mientras permanece encerrada en el ascensor.

Las redes sociales no tardaron en identificar al presunto agresor como Jesús David Giraldo. Sin embargo, la viralización del nombre condujo a una confusión.

Usuarios encontraron en Internet el perfil de un odontólogo residente en Cali, de nombre Jesús David Giraldo Uribe, y lo señalaron erróneamente como el responsable del ataque.

Usuarios de internet identificaron al presunto agresor como Jesús David Giraldo y lo vincularon erróneamente con un odontólogo de Cali - crédito od.jesusdavidgiraldouribe/Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Giraldo Uribe habló ante la avalancha de mensajes y amenazas recibidas. En un video publicado en sus propias redes, aclaró la situación: “Hago este video porque necesito aclarar algo. Me está pasando algo, pues me tienen las redes sociales estalladas, me tienen las redes sociales muy reventadas con muchos comentarios, mensajes de odio, mensajes de amenaza, porque supuestamente yo maltraté físicamente a una mujer en Montería y pues yo no soy de Montería, no conozco Montería, nunca he ido a Montería, entonces me están confundiendo con esta persona”.

El odontólogo señaló lo absurdo de la confusión: “desafortunadamente el hombre se llama igual que yo, pero no tengo nada que ver con eso. No sé si es que ese hombre no tiene redes sociales o qué, pero todos están llegando a mí y pues con muchos mensajes de odio y de amenazas”.

Mientras tanto, la identidad del verdadero agresor sigue sin confirmarse oficialmente y persisten las preguntas sobre el estado de salud de la mujer agredida. La ciudadanía exige respuestas y acciones inmediatas de las autoridades, que aún no han informado avances concretos en la investigación.

De esta manera, el hombre llamó a la verificación de información ante la gravedad de la situación: “Y realmente es un llamado también a la reflexión, porque verifiquen y validen bien la información antes porque pueden dañar la buena imagen y la reputación de una persona como lo pueden estar haciendo en este momento conmigo y yo no tengo nada que ver con eso".

Mujer fue brutalmente golpeada en
Mujer fue brutalmente golpeada en un ascensor en la ciudad de Montería - crédito @ColombiaOscura/X

Finalmente, Jesús confirmó que “quienes me conocen saben la clase de hombre y de persona que soy, criado con muchos valores y principios y con respeto”.

Detalles de la agresión

La madrugada del domingo 1 de febrero, una escena de violencia de género quedó registrada en el interior de un edificio de apartamentos en la ciudad de Montería, en el Caribe colombiano.

Las cámaras del ascensor captaron el momento en que un hombre, presuntamente pareja de la víctima, arremetió brutalmente contra una mujer en un episodio que ha causado indignación en redes sociales.

Al cerrarse nuevamente las puertas, se observa al hombre gritarle y agitar las manos, visiblemente alterado. En un segundo intento, la mujer trata de grabarlo, pero él le arrebata el teléfono y lo arroja al suelo.

La agresión escala hasta que el hombre le propina un puñetazo que la deja inconsciente. La mujer cae de espaldas y golpea su cabeza contra el piso. El agresor la levanta, aunque ella no reacciona.

Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento en que un hombre golpea y patea repetidamente a una mujer en el pasillo de un ascensor en la ciudad de Montería - crédito @ColombiaOscura/X

Las imágenes muestran cómo, apenas se abren las puertas del elevador, el agresor toma a la mujer por los hombros y la lanza con fuerza. En un intento por defenderse, la víctima parece buscar su celular para registrar lo que sucede, pero esto no detiene la agresión.

El hombre responde con más violencia: la sujeta de la cabeza y la golpea contra la pared del ascensor, seguido de dos golpes directos al rostro. Cuando las puertas se abren, el agresor impide que la mujer escape, bloqueando la salida.

En ese instante, un tercer hombre aparece fuera del ascensor y, tras abrirse las puertas, interviene jalando al agresor hacia afuera, mientras este arrastra a la víctima. Finalmente, la mujer es sacada del elevador y depositada en el suelo, recuperando el sentido.

En redes sociales, múltiples usuarios identifican al supuesto agresor como un odontólogo, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad. La Fiscalía y los entes locales aún no se han pronunciado sobre el caso, pese a la viralización del video.

