Revelan conversaciones del Pacto Histórico para presuntamente evitar las sanciones del CNE contra las listas al Congreso: comprometen al presidente Petro

Revelan conversaciones del Pacto Histórico para presuntamente evitar las sanciones del CNE contra las listas al Congreso - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió el 4 de febrero de 2026 revocar la inscripción de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá, replicando la medida ya implementada en el Valle del Cauca. La decisión, que representa un golpe importante para el partido oficialista, responde a argumentos jurídicos sobre la constitución de coaliciones políticas y anticipa un escenario de mayor incertidumbre para el movimiento en las elecciones legislativas de 2026.

El criterio jurídico aplicado por el CNE se fundamenta en que el Pacto Histórico, en alianza con Colombia Humana, superó el umbral del 15% de los votos válidos en las elecciones legislativas de 2022. Con este antecedente, según el órgano electoral, la legislación vigente prohíbe a partidos o movimientos políticos —que hayan traspasado dicho umbral— conformar nuevas coaliciones para inscribir listas conjuntas en la siguiente contienda electoral. Por lo tanto, la alianza no cumple con los requisitos legales para operar como coalición ni en Bogotá ni en otras circunscripciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La interpretación constitucional invocada por el CNE permitió que este argumento se utilizara para anular también la lista en el Valle del Cauca, donde el Pacto Histórico alcanzó aproximadamente el 26% de los votos válidos hace dos años. La decisión no solo afecta a la capital del país sino que dejó una señal clara sobre el rigor con el que el órgano de control electoral aplicará los límites legales a la conformación de alianzas para los comicios de 2026.

El Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de las listas a la Cámara de Representantes en Bogotá y Valle del Cauca - crédito composición fotográfica Colprensa, X

Previo a la revocatoria del CNE, la lista en cuestión —definida por medio de una consulta interna celebrada el 26 de octubre de 2025— la encabezaba María Fernanda Carrascal, acompañada de Laura Daniela Beltrán (“Lalis”), María del Mar Pizarro y Gabriel Becerra, todos ellos figuras relevantes del oficialismo. Esta nómina aspiraba a consolidar una fuerte presencia del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes, de cara al periodo legislativo 2026-2030.

A estas medidas se sumó la decisión de la autoridad electoral de apartar al senador Iván Cepeda Castro de la consulta del Frente por la Vida, prevista para el 8 de marzo, lo que profundizó el impacto sobre el partido del presidente Gustavo Petro.

Tras conocerse el fallo, Lina María Garrido, representante a la Cámara por Cambio Radical, publicó en sus redes sociales fotos sobre conversaciones entre miembros del Pacto Histórico en las que explicaban presunta estrategia para eludir el dictamen del CNE y poder participar en los comicios.

Los chats mencionan a CNE y las sanciones al Pacto Histórico - crédito @linamariagarri1/X

Según el chat de WhatsApp, la congresista María Fernanda Carrascal, al parecer, explica a miembros del Pacto Histórico la manera de actuar de cara a las elecciones. “La decisión es que se inscribirá nuevamente la lista, respetando la consulta y siguiendo la orden del CNE”, se lee en la imagen de la conversación.

En otro de los apartados, personas incluidas en el chat grupal difundido en redes sociales confirmaron que el primer mandatario estaría, supuestamente, moviendo los hilos para favorecer la participación en las votaciones de la colectividad política.

Los chats mencionan al presidente Gustavo Petro - crédito @linamariagarri1/X

“Sé que acá no está permitido de nombrar al presidente, pero una ves más está ayudando, una ves más me dijo que lo desobedecieron, así lo dijo en la última reunión que tuvimos al respecto, resaltó que lo hicimos mal, lo dijo delante de 2 personas más que están aquí, y saben que él tuvo la intención de opinar para que esto no pasara, y ve aquí esta situación, el tiempo le dio la razón (sic)”.

Y agrega: “Pero como les digo una ves más él está ayudando hoy, pero si personas acá hacen las cosas a su favor y no a favor de todos, esto no podrá avanzar. Es lo que puedo opinar (sic)”.

Lina Garrido expuso conversaciones de miembros del Pacto Histórico que dejan mal parado al partido de Gobierno - crédito @linamariagarri1/X

Acompañando las fotos, la legisladora escribió en sus redes sociales: “Estas son las imágenes del chat de la lista a Cámara del #PactoHistórico en #Bogotá que dejan en evidencia el FRAUDE ELECTORAL de la izquierda. @MafeCarrascal confirma que “encaminaron” los votos del @CNE_COLOMBIA para aprobar la fusión ilegal del #Pacto con #ColombiaHumana, y que @petrogustavo está metiendo mano “ayudando” a consolidar esta sucia TRAMPA. Tengo más pruebas, así que no se les ocurra mentir. Tendrán que responder!!!”.

Lina Garrido criticó a María Fernanda Carrascal por participar en la conversación - crédito @linamariagarri1/X

Al respecto, María Fernanda Carrascal no se ha pronunciado, por lo que la denunciante pidió rEspuestas a sus compañeros en el Congreso.