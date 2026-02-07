Colombia

Ganadores de la lotería de Risaralda: estos fueron los resultados del último sorteo

Los recursos obtenidos han permitido fortalecer infraestructura, cultura y educación en una región que redefine cómo se distribuyen los beneficios de una lotería

La Lotería de Risaralda es
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)

La Lotería de Risaralda fue creada en 1981 con un propósito claro: recaudar fondos para proyectos de desarrollo social, cultural y educativo en el departamento. Este objetivo ha sido el motor que ha impulsado su funcionamiento durante más de cuatro décadas, consolidándose como una herramienta clave para el bienestar de la región.

El sorteo semanal de la Lotería de Risaralda se ha convertido en una tradición para muchos colombianos, quienes ven en este juego de azar una oportunidad no solo de cambiar sus vidas, sino también de apoyar causas sociales. Gracias a que el sorteo es nocturno, los participantes tienen la oportunidad de seguir el evento en tiempo real, generando expectativa entre los jugadores.

Los números ganadores del sorteo 2937

Fecha: 6 de Febrero de 2025Los afortunados: 4940Serie: 280Premio Mayor $1.400 MillonesNúmeros que más salen: 156Números que menos salen: 599

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?

El plazo para reclamar un premio de la Lotería de Risaralda es de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente al sorteo, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.

Es fundamental que el ganador presente el billete original en buen estado y reúna todos los documentos exigidos dentro de este tiempo para poder realizar el cobro de forma correcta y sin inconvenientes.

Entre los documentos necesarios están el tiquete premiado original, un documento de identidad válido y en algunos casos, la fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad si el premio supera ciertos valores.

También se deben diligenciar datos personales en el formulario correspondiente y cumplir con las retenciones legales, como el impuesto del 20% por ganancia ocasional para premios mayores a 48 UVT. Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro y ajustado a la normatividad vigente.

Conoce los detalles de la Lotería de Risaralda

Bajo el lema “Sentimiento de Todos”, la Lotería de Risaralda realiza sus sorteos todos los viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), excepto en días festivos, cuando la jornada se traslada al siguiente día hábil. Transmitida por Telecafé, esta lotería se ha convertido en una tradición en el departamento y en todo el país, ofreciendo premios de gran impacto.

El atractivo premio mayor de $1.400 millones de pesos colombianos encabeza su plan de premios, que también incluye:

1 Premio Mayor: $1.400.000.000

1 Premio Especial La Escalera Millonaria: $45.000.000

1 Seco Compra Auto: $45.000.000

2 Secos Pal Negocio: $40.000.000

3 Secos Cafetero: $35.000.000

4 Secos Para La Beca: $30.000.000

5 Secos de Lujo: $25.000.000

12 Secos de Paseo: $20.000.000

Con esta diversidad de premios y una transmisión que conecta a millones, la Lotería de Risaralda sigue siendo un referente de suerte y oportunidad para los colombianos.

