Despido silencioso gana visibilidad en Colombia y expertos advierten señales de exclusión laboral progresiva

El llamado “despido silencioso” se manifiesta cuando empresas reducen funciones, reconocimiento y espacios de participación sin terminar contratos, una práctica que, según académicos, impacta la motivación, el rol profesional y el bienestar emocional de los trabajadores en Colombia

Una empleada se siente desmotivada
Una empleada se siente desmotivada en el trabajo

El llamado “despido silencioso” se manifiesta cuando empresas reducen funciones, reconocimiento y espacios de participación sin terminar contratos, una práctica que, según académicos, impacta la motivación, el rol profesional y el bienestar emocional de los trabajadores en Colombia.

El denominado “despido silencioso” ha empezado a ocupar un lugar visible en las discusiones sobre relaciones laborales en Colombia, al describir situaciones en las que un trabajador no es despedido formalmente, pero sí enfrenta un proceso gradual de exclusión dentro de la empresa. Este fenómeno, de acuerdo con análisis académicos, puede generar efectos comparables a una desvinculación directa, al afectar la estabilidad emocional y la proyección profesional.

Un informe del Programa de Psicología de la Universidad de San Buenaventura conocido por la Revista Semana explica que esta práctica ocurre cuando las organizaciones optan por no finalizar un contrato de manera explícita y, en su lugar, disminuyen de forma progresiva las responsabilidades, el reconocimiento y las oportunidades de desarrollo del empleado. El resultado suele ser un entorno laboral que empuja indirectamente a la renuncia.

Despido silencioso.
Despido silencioso.

Desde la academia se señala que este tipo de dinámicas no siempre son evidentes en una primera etapa. Para Gustavo González, docente del programa de Psicología, el proceso suele instalarse de manera paulatina y difícil de identificar. “Cuando se elimina la posibilidad de crecimiento sin explicación, la gente no solo pierde expectativas: pierde horizonte”, señala el académico en declaraciones recogidas por Semana.

Uno de los aspectos que más preocupa a los expertos es que el despido silencioso no deja registros claros ni comunicaciones formales, lo que dificulta su identificación temprana. A diferencia de un despido convencional, no existe una notificación oficial, sino una acumulación de cambios en la dinámica laboral que terminan alterando el rol del trabajador dentro de la organización.

Entre las señales más frecuentes aparece la reducción injustificada de funciones. En estos casos, el empleado comienza a recibir tareas que no corresponden a su perfil profesional o, incluso, pasa largos periodos sin asignaciones claras. Esta situación puede afectar la percepción de utilidad y el sentido de pertenencia dentro del equipo de trabajo.

Otra alerta recurrente es la exclusión de espacios estratégicos. La ausencia en reuniones, la marginación de procesos de toma de decisiones o la salida de proyectos relevantes suelen ir acompañadas de una disminución en la comunicación con jefes o líderes. Según el análisis académico, esta falta de interacción refuerza la sensación de aislamiento.

El estancamiento profesional también es identificado como un indicador clave. Cuando ascensos, aumentos salariales o procesos de capacitación se bloquean sin una justificación objetiva, el mensaje implícito para el trabajador es que su desarrollo ya no forma parte de los planes de la empresa. Esta situación, de acuerdo con los expertos, suele profundizar la incertidumbre laboral.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A estas señales se suma la evaluación ambigua del desempeño. El trabajador puede recibir retroalimentaciones poco claras o contradictorias, con observaciones generales que no permiten corregir ni mejorar. La ausencia de criterios definidos impide establecer metas y debilita la relación entre el empleado y la organización.

Finalmente, se advierte sobre el aislamiento laboral como una práctica que puede tener consecuencias emocionales. La exclusión sistemática puede derivar en ansiedad, desmotivación y pérdida de autoestima. González señala que este tipo de experiencias impactan la salud mental, teniendo en cuenta que el trabajo cumple un papel central en la identidad y la estabilidad de las personas.

El informe también resalta que estas dinámicas no solo afectan al individuo, sino que pueden incidir en el clima organizacional. La falta de claridad en los procesos y la percepción de trato desigual pueden generar desconfianza entre los equipos, lo que repercute en la productividad y en la comunicación interna.

Frente a este escenario, desde la academia se plantean algunas acciones preventivas. Una de ellas es documentar los cambios en funciones, comunicaciones y evaluaciones, con el fin de contar con un registro que permita analizar la situación de manera objetiva. Asimismo, se recomienda solicitar retroalimentación formal y utilizar los canales internos de la empresa antes de tomar decisiones definitivas.

Buscar apoyo profesional también aparece como una alternativa para enfrentar el impacto emocional que puede generar este tipo de exclusión. En paralelo, los expertos sugieren revisar opciones laborales externas cuando el entorno se vuelve insostenible y no existen respuestas claras por parte de la organización.

El despido silencioso, según los análisis citados por Semana, plantea desafíos para las empresas en términos de gestión del talento y transparencia. Aunque no se materializa en una terminación contractual, sus efectos pueden marcar de manera profunda la trayectoria laboral de quienes lo experimentan, en un contexto donde la comunicación clara y el respeto siguen siendo ejes centrales de las relaciones de trabajo.

