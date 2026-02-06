Otro golpe a la emergencia económica de Gustavo Petro: Corte Constitucional suspendió decreto clave que afectaba el sector energético

La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto 044 de 2026, eje de la emergencia económica en el sector energético colombiano - crédito Corte Constitucional

La Corte Constitucional de Colombia determinó dejar sin efecto de manera provisional uno de los decretos centrales del paquete de normas adoptadas para manejar la emergencia económica del sector energético.

Esta suspensión, que recae sobre el decreto 044 del 21 de enero de 2026, implica que las obligaciones tributarias y operativas previstas en esta regulación quedan en suspenso mientras el tribunal avanza en el análisis de su constitucionalidad.

El paso dado por la Corte amenaza con generar incertidumbre respecto a la financiación y operación de empresas como Air-e, beneficiaria directa del esquema suspendido, en pleno contexto de vulnerabilidad en el suministro eléctrico en la región Caribe.

Noticia en desarrollo...