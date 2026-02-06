Lina María Garrido lanzó alerta por decreto del Gobierno que pondría en riesgo el ahorro pensional: “Lo va a dejar sin pensión”

La representante aseguró que los fondos de pensiones estarían obligados a invertir parte de los recursos en Colombia, lo que tendría resultados negativos - crédito @linamariagarri1/X

La representante a la Cámara Lina María Garrido alertó a la ciudadanía sobre un decreto que el Gobierno nacional busca expedir y que afectaría el ahorro pensional de los colombianos. El documento establece en su artículo 2.6.12.1.27 que la totalidad de las inversiones realizadas por cada fondo “estarán sujetas a un límite global de inversión del treinta por ciento (30%) de la suma del valor total de dichos fondos”.

Para dar cumplimiento al límite global de inversión en activos del exterior, los fondos de pensiones tendrán un plazo máximo de cinco años. En ese sentido, según el borrador del decreto, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) deberán diseñar un plan de ajuste para hacer la implementación gradual de dicho límite. Esto, en un plazo de tres meses, contados desde la entrada en vigencia del límite global de inversión en activos en el exterior; el plan tendrán que remitirlo a la Superintendencia Financiera de Colombia.

De acuerdo con la congresista, en el documento, cuyo plazo de presentación de comentarios venció el 5 de febrero de 2026, se establece una contribución riesgosa de recursos por parte de los fondos privados de pensiones.

“Petro lo va a dejar sin pensión (…). Resulta que Petro autorizó sacar prestados más de $150 billones, con b de bruto, y ahora está obligando los fondos de pensiones a prestarle esa plata. Y téngase seguro, porque esa plata es su ahorro pensional, es decir, es la plata que a usted le descuentan del sueldo todos los meses para poderse pensionar”, señaló la representante.

De acuerdo con su explicación, la situación es problemática porque se limita la inversión de esos recursos. Indicó que los fondos de pensiones suelen hacer esas inversiones en el extranjero, en dólares, con el fin de generar rentabilidad y asumir riesgos menores. Sin embargo, con la decisión del Gobierno nacional, este panorama cambiaría.

“Petro está obligando a los fondos privados a invertir el ahorro pensional de los colombianos en Colombia, donde el riesgo es mayor y la ganancia es menor (…). Si su ahorro pensional se invierte bien, hay ganancias y hay pensión. Pero si se invierte mal, no alcanza y no hay pensión”, detalló.

Los fondos de pensiones privados, según precisó, deben hacer sus inversiones con cuidado; no pueden invertir “en cualquier cosa”, puesto que es necesario que estas tengan una buena calificación. En este caso, “prestarle plata” al Gobierno a través de la compra de bonos es una inversión con buena calificación, pero, de acuerdo con Garrido, esto llevaría a los fondos a dejar de invertir en el exterior.

La congresista aseguró que ese dinero, que llegaría a manos del Gobierno nacional, podría no ser bien manejado, teniendo en cuenta que se acerca una etapa electoral (elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia). A su juicio, el dinero podría ser gastado en “mermelada” y supuestos “subsidios a bandidos”.

“Cuando llegue la hora de devolverle la plata, el Estado no va a tener con qué responder y usted se va a quedar sin pensión”, señaló la congresista en su intervención.

Contrario a lo expuesto por la legisladora, la directora encargada de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Larisa Caruso, explicó que la medida tiene como fin fortalecer las inversiones, sin que esto implique una imposición de inversiones. No obstante, aclaró que el decreto no puede prometer una “rentabilidad única equivalente”, porque esto depende de los mercados.

“El proyecto de decreto no obliga a destinar los recursos a proyectos que no estén listos ni que no cumplan con los criterios prudenciales”, precisó.