Colombia

Lina María Garrido lanzó alerta por decreto del Gobierno que pondría en riesgo el ahorro pensional: “Lo va a dejar sin pensión”

La representante a la Cámara advirtió sobre el hecho de que los fondos de pensiones sean obligados a invertir el dinero en Colombia

Guardar
La representante aseguró que los fondos de pensiones estarían obligados a invertir parte de los recursos en Colombia, lo que tendría resultados negativos - crédito @linamariagarri1/X

La representante a la Cámara Lina María Garrido alertó a la ciudadanía sobre un decreto que el Gobierno nacional busca expedir y que afectaría el ahorro pensional de los colombianos. El documento establece en su artículo 2.6.12.1.27 que la totalidad de las inversiones realizadas por cada fondo “estarán sujetas a un límite global de inversión del treinta por ciento (30%) de la suma del valor total de dichos fondos”.

Para dar cumplimiento al límite global de inversión en activos del exterior, los fondos de pensiones tendrán un plazo máximo de cinco años. En ese sentido, según el borrador del decreto, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) deberán diseñar un plan de ajuste para hacer la implementación gradual de dicho límite. Esto, en un plazo de tres meses, contados desde la entrada en vigencia del límite global de inversión en activos en el exterior; el plan tendrán que remitirlo a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la congresista, en el documento, cuyo plazo de presentación de comentarios venció el 5 de febrero de 2026, se establece una contribución riesgosa de recursos por parte de los fondos privados de pensiones.

El proyecto de decreto de
El proyecto de decreto de repatriación de inversiones busca traer $100 billones para destinarlos a iniciativas de infraestructura - crédito Ministerio de Hacienda

“Petro lo va a dejar sin pensión (…). Resulta que Petro autorizó sacar prestados más de $150 billones, con b de bruto, y ahora está obligando los fondos de pensiones a prestarle esa plata. Y téngase seguro, porque esa plata es su ahorro pensional, es decir, es la plata que a usted le descuentan del sueldo todos los meses para poderse pensionar”, señaló la representante.

De acuerdo con su explicación, la situación es problemática porque se limita la inversión de esos recursos. Indicó que los fondos de pensiones suelen hacer esas inversiones en el extranjero, en dólares, con el fin de generar rentabilidad y asumir riesgos menores. Sin embargo, con la decisión del Gobierno nacional, este panorama cambiaría.

El cuestionado decreto fue publicado
El cuestionado decreto fue publicado para comentarios. El plazo para ello ya culminó - crédito Freepik

Petro está obligando a los fondos privados a invertir el ahorro pensional de los colombianos en Colombia, donde el riesgo es mayor y la ganancia es menor (…). Si su ahorro pensional se invierte bien, hay ganancias y hay pensión. Pero si se invierte mal, no alcanza y no hay pensión”, detalló.

Los fondos de pensiones privados, según precisó, deben hacer sus inversiones con cuidado; no pueden invertir “en cualquier cosa”, puesto que es necesario que estas tengan una buena calificación. En este caso, “prestarle plata” al Gobierno a través de la compra de bonos es una inversión con buena calificación, pero, de acuerdo con Garrido, esto llevaría a los fondos a dejar de invertir en el exterior.

La congresista aseguró que ese dinero, que llegaría a manos del Gobierno nacional, podría no ser bien manejado, teniendo en cuenta que se acerca una etapa electoral (elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia). A su juicio, el dinero podría ser gastado en “mermelada” y supuestos “subsidios a bandidos”.

Lina María Garrido advirtió sobre
Lina María Garrido advirtió sobre la posibilidad de que el ahorro pensional de los colombianos sea mal manejado - crédito Luisa Gomzalez/Reuters

Cuando llegue la hora de devolverle la plata, el Estado no va a tener con qué responder y usted se va a quedar sin pensión”, señaló la congresista en su intervención.

Contrario a lo expuesto por la legisladora, la directora encargada de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Larisa Caruso, explicó que la medida tiene como fin fortalecer las inversiones, sin que esto implique una imposición de inversiones. No obstante, aclaró que el decreto no puede prometer una “rentabilidad única equivalente”, porque esto depende de los mercados.

El proyecto de decreto no obliga a destinar los recursos a proyectos que no estén listos ni que no cumplan con los criterios prudenciales”, precisó.

Temas Relacionados

PensiónAhorro pensionalGobierno nacionalDecretoFondos de pensionesColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Chile EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

La “Tricolor” dirigida por Carlos Paniagua debutará en el certamen continental que dará un cupo al Mundial de la categoría que se celebrará en septiembre, en Polonia

Colombia vs. Chile EN VIVO

El CNE respondió a la propuesta de Iván Cepeda de eliminar el tribunal electoral: “Las decisiones deben adoptarse”

El director de vigilancia e inspección recordó que el Consejo Nacional Electoral cumple funciones asignadas por la Constitución y que cualquier intento de suprimirlo debe seguir los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico

El CNE respondió a la

Alejandro Ramelli hizo fuerte llamado al Gobierno para garantizar los recursos para la JEP: “Seguimos insistiendo”

La máxima autoridad del tribunal transicional señaló que los fondos otorgados hasta el momento no alcanzan para cubrir las decisiones judiciales existentes y futuras

Alejandro Ramelli hizo fuerte llamado

Roy Barreras apelará la decisión del Consejo de Estado que dejó sin personería a partido que respaldó a Camilo Romero: “Hay una guerra jurídica”

La determinación del alto tribunal dejó sin efectos el reconocimiento otorgado en 2023 por el CNE y motivó el anuncio de recursos legales por parte de dirigentes del progresismo

Roy Barreras apelará la decisión

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

Yango Colombia cubrirá el 40 % de los costos logísticos de comparsas y artistas, asegurando los participantes puedan concentrarse en su preparación artística y en los desfiles del Carnaval

Carnaval de Barranquilla 2026: más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez habría dejado más

Yeison Jiménez habría dejado más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita, según detalló su productor musical

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

Deportes

Colombia vs. Chile EN VIVO

Colombia vs. Chile EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia

Así fue el homicidio de la estrella de la selección Colombia Andrés Escobar en el que participó el narco Santiago Gallón Henao, quien habría sido asesinado en México