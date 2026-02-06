Colombia

Álvaro Uribe se despachó contra Iván Cepeda y casó nueva pelea: “El único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”

En su reciente visita a Ibagué, el expresidente acusó al senador de utilizar la cifra para desprestigiarlo, en un acto público en donde también cuestionó la postura ideológica del congresista y lo vinculó con la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro

El expresidente lanzó fuertes críticas contra el senador oficialista durante un evento público en Ibagué, en el que lo acusó de ser un 'comunista estaliniano' y a Petro de ser 'maoísta' - crédito @cedemocratico/X

En un nuevo capítulo de la polémica que protagonizan el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Iván Cepeda, el exmandatario y candidato al Senado por el Centro Democrático lanzó el jueves 5 de febrero duras críticas hacia su contradictor político, con el que incluso se ha visto en los estrados judiciales.

Uribe, durante un acto público en Ibagué, aseguró en uno de los apartes de su enérgica intervención que “el único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”. Las declaraciones, ofrecidas en presencia de la senadora Paloma Valencia, que es la candidata del uribismo a la presidencia, se sumaron al histórico enfrentamiento entre ambos políticos en torno a las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante su mandato, entre 2002 y 2010.

El senador Iván Cepeda y
El senador Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe Vélez se han visto en los estrados judiciales por sonoros casos en el país - crédito Colprensa

La visita de Uribe Vélez a territorio ‘pijao’ sirvió de escenario para alimentar el debate sobre las responsabilidades políticas en los llamados “falsos positivos”, como se conocen en Colombia las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por las cuales ya se registró una condena: la del 18 de septiembre de 2025, de ocho años, proferida contra 12 exintegrantes del Batallón La Popa, en el macrocaso 03.

En su intervención, el exmandatario no dudó en señalar a Cepeda, candidato del Pacto al primer cargo de la Nación, por utilizar la referida cifra para endilgarle responsabilidades sobre aparentes omisiones o complicidad en estos crímenes. Una vieja disputa por la que se ha pretendido llevar al líder antioqueño a los estrados judiciales, pero por la que todavía no hay una imputación de cargos directa en la que se le señale por estas muertes, como según Uribe pretenderían.

El ex jefe de Estado fue más allá de la cifra y cuestionó las posiciones ideológicas de Cepeda, pues se identifica con las políticas impulsadas por el hoy presidente. “La única tesis de Cepeda es: ‘Voy a continuar las reformas de Petro’”, reiteró el exmandatario, con lo que hizo énfasis en la intención del congresista de profundizar la intervención estatal en áreas sensibles para la ciudadanía. “¿Ustedes qué quieren? ¿Cepeda que continúe la obra de Petro?”, cuestionó.

La cifra de 6.402 aparentes
La cifra de 6.402 aparentes ejecuciones extrajudiciales ha sido utilizada por el petrismo para acusar de asesino al expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Europa Press

Y agregó: “Cepeda es declarado...-inclusive, lo voy a decir de pronto a los periodistas del Tolima, Petro es maoísta. Siempre tiene reversas estratégicas, como la que ha tenido con Trump- Cepeda no. ¡Cepeda arrasa en nombre del comunismo estaliniano, queridos ciudadanos! La única tesis de Cepeda es: ‘Voy a continuar las reformas de Petro’”, sostuvo Uribe Vélez durante el encuentro con sus simpatizantes en un centro de eventos de Ibagué.

El expresidente también apuntó a la reforma a la salud, las pensiones y otros aspectos sociales. “Entonces, acabe con la salud, va a ser el puntillero de la salud. Entonces, consuma los fondos de pensiones de los trabajadores, deje al país sin vivienda, pare la infraestructura”, añadió el exmandatario en su intervención, que fue replicada en las redes sociales del Centro Democrático, en abierta crítica a los postulados que defiende el aspirante oficialista.

La Jurisdicción Especial para la
La Jurisdicción Especial para la Paz tiene a su cargo el macrocaso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales - crédito JEP

El origen y el significado de los “6.402” mencionados por Álvaro Uribe

La cifra de 6.402 corresponde al número de personas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia entre 2002 y 2008, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Dicha institución, creada como parte del acuerdo de paz con las extintas Farc, determinó en febrero de 2021 que estas muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate alcanzaron ese número tras un proceso de triangulación de diferentes bases de datos.

Sin embargo, en su análisis, la justicia transicional aclaró que se trata de un “universo provisional de hechos”, lo que implica que es el piso mínimo documentado hasta la fecha y que podría aumentar a medida que las investigaciones continúen en regiones donde persisten denuncias o víctimas sin identificar. De esta forma, la entidad ha comenzado a publicar listas con los nombres y cédulas de las víctimas identificadas, aunque aún no se llega a la cifra mencionada.

En otro de los apartes, Uribe Vélez también utilizó la ironía para intensificar su crítica hacia Cepeda y sus seguidores. “No le vayan a decir muchas cosas, que se le contagian ustedes y entonces va a decir que va a meter también a la cárcel a los tolimenses amigos de Uribe”, expresó el líder del Centro Democrático, que abrió así una nueva ‘pelea’ con el senador, que en los estrados ha tenido intensos episodios, por las denuncias de fraude procesal y soborno de testigos.

