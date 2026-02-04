Colombia

Un obrero mató a su compañero de trabajo en Medellín, presuntamente por una deuda

La víctima, que compartía una comida con un familiar, recibió varias heridas con arma blanca. La captura del agresor fue posible gracias a la intervención de los habitantes de la zona

Las autoridades investigan una disputa
Las autoridades investigan una disputa por dinero como la causa principal del homicidio ocurrido en la Comuna 3 de Medellín - crédito Freepik

Un hombre de 32 años perdió la vida tras recibir múltiples heridas con arma blanca en el barrio Manrique La Cruz del nororiente de Medellín (Antioquia).

El ataque se produjo en plena hora de almuerzo, cuando la víctima se encontraba sentada junto a un familiar en unas escaleras de la zona.

El agresor, un joven de 22 años oriundo de Barrancabermeja (Santander), intentó escapar después de herirlo, pero varios vecinos reaccionaron con rapidez, logrando interceptarlo y retenerlo hasta que la Policía llegó al lugar.

Las primeras indagaciones apuntan a que tanto el atacante como la víctima trabajaban en la misma obra de construcción y acumulaban antecedentes judiciales. Algunas versiones señalan que una disputa por dinero habría provocado el desenlace fatal.

El presunto agresor, un joven
El presunto agresor, un joven de 22 años originario de Barrancabermeja, trabajaba en la misma obra que la víctima - crédito @GUA'I - TV/Facebook

La comunidad, indignada por el hecho, golpeó al presunto responsable antes de la intervención policial. Los agentes de la Estación de Policía Manrique realizaron la detención en flagrancia y decomisaron el arma blanca utilizada durante el ataque.

La Fiscalía General de la Nación asumió el caso. El capturado deberá responder por homicidio y ya contaba con antecedentes previos por porte ilegal de armas.

La rápida denuncia de los habitantes y la intervención de las autoridades evitaron la fuga del agresor y permitieron su judicialización inmediata.

Homicidio en Medellín

Un repunte inusual en los homicidios por conflictos personales marcó el cierre de 2025 en Medellín, según los balances de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Un aumento del 30 %
Un aumento del 30 % frente a 2024, superando los hechos atribuidos a estructuras ilegales, según reportes de la Secretaría de Seguridad y Convivencia -crédito Cortesía de Booking

Por primera vez en varios años, los fallecimientos derivados de riñas y actos de intolerancia superaron a los relacionados con el crimen organizado. De acuerdo con los datos revelados por la agencia AFP , 105 personas murieron en hechos vinculados a problemas de convivencia, lo que supone un incremento del 30% respecto a 2024.

El salto equivale a 24 casos adicionales en solo un año, una cifra que ha alertado a quienes analizan la seguridad urbana. Las autoridades locales centraron su atención en este fenómeno, que evidencia cambios en la dinámica de la violencia letal.

A pesar de este aumento, los homicidios ligados a estructuras criminales también registraron un ascenso: de 80 en 2024 pasaron a 95 en 2025, sumando 15 muertes más por disputas entre bandas criminales, ajustes de cuentas y otros delitos asociados a organizaciones ilegales.

El total de homicidios en la ciudad aumentó en 17 casos frente al año anterior, aunque el periodo de análisis aún no concluía al momento del reporte revelado por AFP.

Ataque con arma blanca en
Ataque con arma blanca en Robledo deja seis personas heridas durante una reunión familiar en Medellín - crédito iStock

Este contexto ha llevado a revisar en detalle los factores que influyen en la violencia, sobre todo aquellos relacionados con la vida cotidiana y la convivencia.

Durante 2025, las autoridades han identificado que muchas de estas muertes ocurrieron en escenarios de consumo de alcohol, disputas familiares y enfrentamientos entre conocidos o extraños que se intensificaron súbitamente.

Uno de los casos recientes involucró a un hombre que, tras una discusión, ingresó a una vivienda y atacó con arma blanca a varias personas, dejando seis heridos, según los reportes oficiales.

El fenómeno de homicidios por convivencia planteó retos operativos distintos a los que enfrenta la Policía frente al crimen organizado. Las estrategias para combatir estructuras ilegales se sustentan en la inteligencia y la judicialización, mientras que las agresiones espontáneas entre ciudadanos resultan complejas de anticipar, incluso en zonas vigiladas.

El análisis institucional concluye que las riñas y conflictos interpersonales suelen estallar sin previo aviso en espacios tanto públicos como privados, lo que reduce las posibilidades de intervención oportuna por parte de la Policía Nacional.

La intolerancia social, hasta el momento, se mantiene como la causa más identificada en los homicidios recientes.

