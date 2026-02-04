Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 4 de febrero

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) dio a conocer la lista de cortes al servicio eléctrico que llevará a cabo este miércoles 4 de febrero a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que las causas de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Charalá.

Sector(es): Barrio Bolivar sectores de la carrera 16,17A,18 y 19 con calles 19,20 y 20A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Buenos Aires sectores de las calles 45, 46 y 47 con carreras 19 y 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caragua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 10:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanizaciones San Gerardo I y Torres de Santo Domingo así mismo como el IPA y la Policlínica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Pozo Negro y La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Humareda y Berlín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Villa Plata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Semisa e Iroba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Popa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Arenales sectores de la carrera 17 con calle 43A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pirigua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:30 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Saboyá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pantanos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bajo Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Alto de los Ángeles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Veredas Vija, Tabacuru, Caño de oro, san juan bajo, san juna medio, Alto sicue, Bajo sicue, Villanueva, Caño Frio, El Retorno, Alto cañabraval, Los Fundos, Montecarmelo, Cerro Azúl, Alto Berlín y Alto San Juan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 15:50

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Matanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Carlos, Capilla, Aventino, Vega Grande, Cuchilla, San Isidro, Tanque y Ciaga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio Comuneros sectores de las calles 15 y 15A con carrera 22A y 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Vanegas, Tambo Quemado, Golconda y Miralindo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Berlin, La Loma, Bremen, San Carlos, Capilla, Aventino, Vega Grande, Cuchilla, San Isidro, Ciaga, Tanque, Altobravo, Quebraditas, Filo, Santa Marta, Sucre, Plazuela, Santana,Libano, Sinai, Paramillo y Maveda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Penitas, Jarantiva y algunos sectores de Rio Suarez y Montes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Filo de Cruces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aguablanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Danubio sectores de la diagonal 57A con transversal 49B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chimitá.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pescaderito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Sectores de las urbanizaciones Rincon de La Paz y Altos de Chimita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores del avereda Jaral San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Costa Rica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Garces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Hato.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Paramito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guayaguata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: California.

Sector(es): Casco urbano y algunos sectores de las veredas El Centro y Pantanos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Vereda Nucubuca y algunos sectores de Alizal, El Potrero y Baraya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Matanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Jaboncillo y Pirita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Irapire.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Colorada, Tambo Redondo y La Bodega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Vereda Bajo Cantano Fin Cañaveral - Antene de Telecomunicaciones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Jose De Miranda.

Sector(es): Centro Poblado Villa Jardín y algunos sectores de las Veredas Tequia y Versalles.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Carrera 35B con calle 63 urbanización San Pedro Claver.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Panama.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Urumal y Alto Capilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 19A 14 25 Granada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (EFE/ Sanjay Baid/Archivo)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.