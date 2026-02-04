Precio del dólar en Colombia: se puso caro luego del encuentro entre Trump y Petro, así cerró el 4 de febrero

El dólar en Colombia registró una cotización máxima de $3.669,00 en la jornada del 4 de febrero - crédito Pixabay

El dólar estadounidense cerró la jornada del 4 de febrero de 2026 en Colombia en un promedio de $3.644,92, lo que representó una caída de $22,92 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.622,00. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.650 millones en 1.516 transacciones, con un precio de apertura de $3.635,00, un mínimo de $3.627,00 y un máximo de $3.669,00.

Dicho movimiento se registró debido a que, a nivel internacional, el Gobierno estadounidense retomó sus operaciones después de un cierre parcial que se extendió desde el sábado 31 de enero. A su vez, el yen japonés cayó 0,67% en la antesala de las elecciones anticipadas que tendrán lugar el domingo 8 de febrero. Se prevé que estos comicios fortalezcan la agenda económica de la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi.

A nivel local, los analistas indicaron que la reunión entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos generó un sesgo favorable hacia los activos locales. Es más, el mercado cambiario colombiano amaneció el miércoles con una sensación de “relativo alivio”. Luego de la reunión de alto nivel sostenida el 3 de febrero entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, el dólar evitó sobresaltos mayores, por lo que se mantuvo dentro de los rangos técnicos esperados, mientras los inversionistas globales digirieron nuevos datos de inflación en Europa y tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Al cierre de la jornada del 4 de febrero, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.587,78, mientras que el de venta era de $3.703,33 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Al respecto, el líder de Tesorería y Head of ALM de la fintech Littio, Juan Carlos Velásquez, hizo un análisis sobre cómo el panorama político y la decisión del Banco de la República de elevar la tasa de interés al 10,25% impactan el bolsillo de los colombianos.

El “efecto diplomático”: lo que el mercado evitó

La reunión en Washington entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump estaba en el radar de todos los operadores cambiarios. Aunque hoy el dólar operó con un comportamiento mixto, Velásquez destacó la importancia de la lectura política en los precios.

La reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump sirvió para aliviar la tensión diplomática entre Colombia y EE. UU. - crédito Reuters

“No estamos viendo un impacto directo de apreciación fuerte hoy, seguimos en el mismo canal lateral de los últimos días. Sin embargo, el mensaje es lo que no pasó. Si la reunión no hubiese tenido un resultado diplomático oportuno, hoy estaríamos viendo un dólar disparado, seguramente rompiendo con fuerza los $3.700″, explicó el experto. Remarcó que “la cordura diplomática nos mantiene enmarcados en una tendencia de estabilidad a mediano plazo”.

Contexto macro: tasas al 10.25 % y oro en máximos

Mientras el dólar se estabiliza, el entorno macroeconómico se endurece:

Banco de la República: se conocieron las minutas de la última reunión, donde la Junta Directiva decidió incrementar las tasas en 100 puntos básicos, llevándolas al 10,25 %, con el fin de controlar una inflación que el equipo técnico proyecta cerrará en 6,3%. Geopolítica y refugio: la tensión entre Irán y EE. UU. persiste con conversaciones moviéndose a Omán. Esto impulsó al oro a repuntar de nuevo por encima de los USD5.000 la onza, después de haber caído a USD4.800 a inicios de semana. El petróleo también repunta. Mercados globales: hay un ligero apetito por riesgo impulsado por los resultados de las tecnológicas en EE. UU. y una inflación en la Eurozona del 1,7%.

Las decisiones del Banco de la República han sido bien tomadas por el mercado - crédito Banco de la República

La estrategia: arbitraje de tasas a favor del usuario

El escenario actual presenta una paradoja: las tasas en pesos suben (10.25%) para frenar la inflación, pero el riesgo global mantiene al dólar fuerte. Para la Tesorería de Littio, la estrategia ganadora es la diversificación inteligente.

“Con una inflación local proyectada del 6.3% y tasas de intervención al 10,25%, el costo del dinero en Colombia es alto. Sin embargo, la oportunidad real está en obtener rendimientos superiores en una moneda dura.