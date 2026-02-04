Colombia

Precio del dólar en Colombia: se puso caro luego del encuentro entre Trump y Petro, así cerró el 4 de febrero

La divisa norteamericana ganó más de $22 en la jornada, pero se mantiene por debajo de la línea de los $3.700, según la plataforma Set-FX

Guardar
El dólar en Colombia registró
El dólar en Colombia registró una cotización máxima de $3.669,00 en la jornada del 4 de febrero - crédito Pixabay

El dólar estadounidense cerró la jornada del 4 de febrero de 2026 en Colombia en un promedio de $3.644,92, lo que representó una caída de $22,92 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.622,00. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.650 millones en 1.516 transacciones, con un precio de apertura de $3.635,00, un mínimo de $3.627,00 y un máximo de $3.669,00.

Dicho movimiento se registró debido a que, a nivel internacional, el Gobierno estadounidense retomó sus operaciones después de un cierre parcial que se extendió desde el sábado 31 de enero. A su vez, el yen japonés cayó 0,67% en la antesala de las elecciones anticipadas que tendrán lugar el domingo 8 de febrero. Se prevé que estos comicios fortalezcan la agenda económica de la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A nivel local, los analistas indicaron que la reunión entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos generó un sesgo favorable hacia los activos locales. Es más, el mercado cambiario colombiano amaneció el miércoles con una sensación de “relativo alivio”. Luego de la reunión de alto nivel sostenida el 3 de febrero entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, el dólar evitó sobresaltos mayores, por lo que se mantuvo dentro de los rangos técnicos esperados, mientras los inversionistas globales digirieron nuevos datos de inflación en Europa y tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Al cierre de la jornada
Al cierre de la jornada del 4 de febrero, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.587,78, mientras que el de venta era de $3.703,33 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Al respecto, el líder de Tesorería y Head of ALM de la fintech Littio, Juan Carlos Velásquez, hizo un análisis sobre cómo el panorama político y la decisión del Banco de la República de elevar la tasa de interés al 10,25% impactan el bolsillo de los colombianos.

  • El “efecto diplomático”: lo que el mercado evitó

La reunión en Washington entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump estaba en el radar de todos los operadores cambiarios. Aunque hoy el dólar operó con un comportamiento mixto, Velásquez destacó la importancia de la lectura política en los precios.

La reunión entre Gustavo Petro
La reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump sirvió para aliviar la tensión diplomática entre Colombia y EE. UU. - crédito Reuters

“No estamos viendo un impacto directo de apreciación fuerte hoy, seguimos en el mismo canal lateral de los últimos días. Sin embargo, el mensaje es lo que no pasó. Si la reunión no hubiese tenido un resultado diplomático oportuno, hoy estaríamos viendo un dólar disparado, seguramente rompiendo con fuerza los $3.700″, explicó el experto. Remarcó que “la cordura diplomática nos mantiene enmarcados en una tendencia de estabilidad a mediano plazo”.

  • Contexto macro: tasas al 10.25 % y oro en máximos

Mientras el dólar se estabiliza, el entorno macroeconómico se endurece:

  1. Banco de la República: se conocieron las minutas de la última reunión, donde la Junta Directiva decidió incrementar las tasas en 100 puntos básicos, llevándolas al 10,25 %, con el fin de controlar una inflación que el equipo técnico proyecta cerrará en 6,3%.
  2. Geopolítica y refugio: la tensión entre Irán y EE. UU. persiste con conversaciones moviéndose a Omán. Esto impulsó al oro a repuntar de nuevo por encima de los USD5.000 la onza, después de haber caído a USD4.800 a inicios de semana. El petróleo también repunta.
  3. Mercados globales: hay un ligero apetito por riesgo impulsado por los resultados de las tecnológicas en EE. UU. y una inflación en la Eurozona del 1,7%.
Las decisiones del Banco de
Las decisiones del Banco de la República han sido bien tomadas por el mercado - crédito Banco de la República
  • La estrategia: arbitraje de tasas a favor del usuario

El escenario actual presenta una paradoja: las tasas en pesos suben (10.25%) para frenar la inflación, pero el riesgo global mantiene al dólar fuerte. Para la Tesorería de Littio, la estrategia ganadora es la diversificación inteligente.

“Con una inflación local proyectada del 6.3% y tasas de intervención al 10,25%, el costo del dinero en Colombia es alto. Sin embargo, la oportunidad real está en obtener rendimientos superiores en una moneda dura.

Temas Relacionados

Precio del Dólar en ColombiaDólar en ColombiaPrecio del DólarPeso ColombianoDólar HoyPesos Colombianos a DólaresColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

En la capital de Antioquia, verdes y rojos se citarán en el Coliseo de la 70 para el cierre de la jornada en el fútbol colombiano

Atlético Nacional vs. América de

Un tribunal, una madre y un general en ‘Mantener el juicio’: dolor, preguntas y encuentros en el Teatro Petra

La nueva propuesta de la compañía liderada por Fabio Rubiano, con el apoyo de la Jep, explora la complejidad de la empatía y los desafíos para cerrar heridas en una sociedad marcada por la violencia

Un tribunal, una madre y

Revelan cómo opera la red criminal detrás del hurto de vehículos y autopartes en Bogotá

Las redes dedicadas al robo de automóviles y sus componentes mantienen altos niveles de rentabilidad y adaptabilidad ante la respuesta institucional

Revelan cómo opera la red

Una mujer fallecida y tres heridos, entre ellos dos menores, dejó grave accidente en la Calle 63 de Bogotá: el siniestro quedó en video

Un vehículo perdió el control y arrolló a un motociclista y peatones en la Avenida Mutis; autoridades mantienen cerrada la vía mientras avanzan las investigaciones

Una mujer fallecida y tres

Gobierno Petro “dio un paso más hacia la Venezuela chavista”: almacenes y supermercados hicieron fuerte crítica a nueva medida

La exigencia estatal puede motivar dificultades legales y operativas en empresas de diversos sectores, según advierten voceros del sector privado

Gobierno Petro “dio un paso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Morat agotó boletería en tiempo

Morat agotó boletería en tiempo récord y sumó más fechas en el Movistar Arena de Bogotá

Daddy Yankee envió inspirador mensaje para sus seguidores en su cumpleaños número 50: “No paramos”

Dani Duke reaccionó a Karol G y Feid en los Grammy y soltó un comentario lapidario: “De lo que se perdió”

Melina Ramírez reveló si está en sus planes tener hijos con su esposo, Juan Manuel Mendoza

Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Deportes

Atlético Nacional vs. América de

Atlético Nacional vs. América de Cali: EN VIVO HOY minuto a minuto en el Atanasio Girardot; Liga BetPlay

Traspaso de Jhon Arias: así se repartiría el dinero entre equipos colombianos por la operación

Atlético Nacional presentó la plantilla oficial para el primer semestre de 2026 con jóvenes talentos y jugadores de selección

América de Cali aseguró la permanencia de Nicolás Hernández tras rumores de salida

Falcao estaba en la mira de un club europeo antes de su llegada a Millonarios: ¿de cuál se trata?